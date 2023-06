Überraschender Besuch im Training des FC Bayern: Leihgabe zurück an der Säbener Straße

Von: Stefan Schmid

Leihrückkehrer Malik Tillman trainiert an der Säbener Straße. Die Entwicklungen beim FC Bayern könnten auch für ihn eine überraschende Wendung bereithalten.

München - Vier Tage nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft herrscht am Trainingsgelände des FC Bayern große Leere. Doch einer dreht auf dem ansonsten fast menschenleeren Rasen seine Runden: Malik Tillman, die abgelaufene Saison an Glasgow Rangers ausgeliehen, absolviert sein Reha-Programm. Durchaus überraschend, denn ein fester Wechsel zu den Rangers galt so gut wie sicher. Möglicherweise hat das Personalbeben beim FCB auch Auswirkungen auf die Zukunft des US-Boys.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 in Nürnberg Position: Offensives Mittelfeld, Rechtsaußen Leistungsdaten bei Glasgow Rangers: 43 Einsätze (12 Tore, 5 Vorlagen)

FCB-Leihgabe Tillman konnte in Schottland überzeugen

Auf der Suche nach mehr Spielpraxis kehrte Malik Tillman den FC Bayern vor der Saison kurzzeitig den Rücken. Ziel war die Scottish Premiership, wo Tillman in der Saison 2022/23 für die Glasgow Rangers zu 28 Einsätzen kam. Weitere 15 Partien absolvierte er in anderen Wettbewerben – darunter fünf Einsätze in der Champions League.

Allgemein verlief die Spielzeit für den 21-jährigen US-Nationalspieler sportlich beinahe perfekt. Bis zu seiner Kniesehnenverletzung, die er sich am 30. April im Pokalspiel gegen Celtic Glasgow zuzog, gehörte Tillman zum Stammpersonal des Teams von Coach Michael Beale. Und obwohl sein Team im Meisterschaftsrennen am Ende nur den zweiten Platz belegte, wurde er als bester Jungprofi der Saison in Schottland ausgezeichnet.

Malik Tillman kehrt von seiner Leihe vorerst zum FC Bayern München zurück. © IMAGO/Ulrich Wagner

Personal-Beben beim FCB: Liegt der Tillman-Wechsel nun auf Eis?

Dass Malik Tillman jetzt wieder an der Säbener Straße zugegen ist, ist für sich keine große Überraschung, denn der Leihkontrakt mit den Glasgow Rangers ist mit dem 31. Mai ausgelaufen. Allerdings schien die Verkündung des festen Wechsels zu den Rangers zwischenzeitlich nur eine Frage der Zeit. Dafür sprach auch eine Kaufoption der Schotten in Höhe von 5 Millionen Pfund (ca. 5,6 Millionen Euro), die Glasgow allerdings drücken wollte und deshalb schon früh Gespräche zwischen den Vereinen ankündigte.

Rangers-Coach Michael Beale heizte die Gerüchte um einen bevorstehenden Vollzug am 23. Mai im Vorfeld des letzten Saisonspiels nochmals an. „Die Gespräche zwischen den beiden Vereinen sind noch im Gange. Ein Termin ist für nach dem Wochenende geplant“, so dessen Aussage auf der Pressekonferenz. Nun hat sich über das von Beale angesprochene Wochenende beim FC Bayern allerdings einiges getan. Mit der Freistellung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sind den Schotten erstmal die Ansprechpartner weggebrochen. Gut möglich also, dass die Verhandlungen zunächst auf Eis liegen.

Instagram-Wirbel um Tillman bei den Fans der Rangers

Für einen Aufschub des festen Wechsels oder gar einen Verbleib Tillmans beim FC Bayern könnten auch Beobachtungen von spitzfindigen Rangers-Fans sprechen. Ende der Woche vor dem Saisonfinale merkten diese an, dass Tillman sein Instagram-Profilbild geändert hatte. Auf Twitter wurden entsprechende Screenshots gepostet, die den 21-Jährigen auf dem Bild im Trikot der Glasgow Rangers zeigten. Mittlerweile ist dieses Bild jedoch passé und Tillman wieder von hinten im weißen USA-Trikot zu sehen.

Ob der Deal komplett vom Tisch ist, oder ob die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, sobald die Bayern einen Nachfolger für Hasan Salihamidzic bestimmt haben, ist, Stand jetzt, schwer zu sagen. Sicher ist, dass der FCB auf der Suche nach einer Verstärkung im Sturmzentrum ist, welches nach dem Leihjahr in Glasgow nicht mehr unbedingt die bevorzugte Position von Tillman zu sein scheint. Jedoch tut sich der Rekordmeister schwer, adäquate Qualität hinzuzuholen. Ein Angebot an Juventus Turin wegen Dusan Vlahovic soll abgelehnt worden sein. (sch)