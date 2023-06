Bei Fans schon unten durch? Nächster Abwehr-Star könnte FC Bayern verlassen

Von: Florian Schimak

Trotz der dramatischen Meisterschaft dürfte in diesem Sommer beim FC Bayern viel Bewegung in den Kader kommen. Ein weiterer Abwehr-Star könnte gehen.

München – Gut eine Woche ist es her, dass sich der FC Bayern auf dramatische Art und Weise doch noch den Meistertitel sichern konnte.

Noussair Mazraoui Geburtsdatum: 14. November 1997 (25 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 28 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Kaderumbruch beim FC Bayern: Sekunden nach der Meisterschaft rollen erste Köpfe

Gefühlt keine fünf Minuten nach dem Abpfiff und dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln war dies aber fast schon wieder Vergessenheit. Der Rauswurf von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bestimmte im Anschluss die Geschehnisse an der Säbener Straße.

In den Tagen danach war in Harlaching so einiges los – und es kamen immer mehr Abschiedsgerüchte rund um einige Bayern-Stars ans Licht. So soll sich Lucas Hernandez mit PSG über einen Wechsel einig sein. Entweder im kommenden Jahr ablösefrei oder aber in diesem Sommer, wenn die Pariser eine gewünschte Ablöse zahlen.

Noussair Mazraoui (M.) hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. © IMAGO/Revierfoto

Hernandez und Pavard vor Bayern-Abschied? Franzosen-Duo liebäugelt mit Wechsel

Auch Benjamin Pavard hat angeblich schon mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Er wird mit Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Zudem sieht Joao Cancelo nach seiner halbjährigen Leihe seine Zukunft nicht in München. Den Portugiesen zieht es von Manchester City offenbar nach Spanien. Es steht also für die neue, alte sportliche Führung um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß viel Arbeit vor der Tür.

Abwehr-Star beschwerte sich früh: Noussair Mazraoui ohne Zukunft beim FC Bayern?

Jetzt taucht offenbar mit Noussair Mazraoui ein weiterer Name auf der möglichen Abgangsliste der Münchner auf. Pikant: Der Rechtsverteidiger wurde nach dem 6:0-Erfolg am 31. Spieltag von Brazzo noch als unverkäuflich erklärt. „Er bleibt, absolut!“, sagte der damalige Sportvorstand.

Allerdings hatte Mazraoui in den Wochen zuvor bereits durchblicken lassen, dass er nicht wirklich glücklich bei den Bayern ist. Der Grund damals: Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel war der Marokkaner „nicht mal zweite oder dritte Wahl“.

Thomas Tuchel kein Fan von Mazraoui? „Jetzt bin ich fit und bekomme keine Spielzeit“

So klagte Mazraoui nach dem Aus in der Champions League gegen ManCity damals gegenüber tz.de: „Vor der WM war ich in der Startelf, jetzt bin ich fit und bekomme keine Spielzeit. Es ist zu früh, um über meine Perspektive hier zu sprechen. Aber es ist nicht gut.“

Zwar durfte der Rechtsverteidiger im Saisonendspurt regelmäßig ran. Dies lag aber eher an der Verletzung von Alphonso Davies, weshalb Cancelo den Kanadier als Linksverteidiger vertreten musste. Mazraoui machte seine Sache zwar ordentlich, aber Tuchel scheint kein großer Fan von ihm zu sein. Ein Verbleib von ihm nach dem Salihamidzic-Aus scheint bei Weitem nicht sicher.

Mit ein Grund: Beim FC Bayern wurde der Homophobie-Wirbel um den 25-Jährigen durchaus kritisch zur Kenntnis genommen. Bei den Fans kassierte Mazraoui öffentlich volle Breitseite. „All colours are beautiful. In Toulouse, Munich and everywhere. Respect our values Mazraoui!“ (dt.: „Alle Farben sind wundervoll. In Toulouse, München und überall. Respektiere unsere Werte Mazraoui“) stand auf einem Banner der Anhänger im Spiel gegen Schalke.

Mit dem Comeback von Rummenigge, aber allen voran von Hoeneß, dürfte sich das Standing von Mazraoui zunächst nicht wirklich verbessert haben. Nicht ohne Grund räumten die beiden Bayern-Granden in der Führungsebene an der Säbener Straße auf – sie sahen die Werte des Vereins in Gefahr, wie Hoeneß im SZ-Interview durchblicken ließ.

Nicht ausgeschlossen, dass daher in naher Zukunft der Kehrbesen auch über den grünen Rasen fegt … (smk)