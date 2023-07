Beeindruckende Leistungsdaten: Tel könnte großer Gewinner auf Bayerns Asien-Tour werden

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Mit Harry Kane könnte Mathys Tel zeitnah einen neuen Konkurrenten beim FC Bayern bekommen. Daher dürfte die Asien-Tour für ihn besonders wichtig sein.

Tokio/München – Bayerns Fokus ist klar. Auf dem Transfermarkt hat die Verpflichtung von Tottenham-Stürmer Harry Kane (29/Vertrag bis 2024) derzeit die höchste Priorität für die Münchner Entscheidungsträger. Während der Audi Summer Tour richtet sich der Fokus des deutschen Rekordmeisters im Angriff allerdings auf ein Offensiv-Juwel: Mathys Tel (18).

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre) in Sarcelles Bisherige Vereine im Profibereich: Stade Rennes, FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert (laut transfermarkt.de) 20 Millionen Euro

FC Bayern: Mathys Tel deutete sein Potenzial in der vergangenen Saison an

Weil Routinier Eric Maxim Choupo-Moting (34) aufgrund einer Knieverletzung in München an seiner Genesung arbeitet, ist der junge Franzose der einzige Profi-Stürmer im Reiseaufgebot von Trainer Thomas Tuchel (49). Schon in der vergangenen Saison, in der er erst spät zur Mannschaft gestoßen war, deutete er sein riesiges Potenzial an. In seiner ersten kompletten Saisonvorbereitung beim FC Bayern will er sich nun unverzichtbar im Münchner Starensemble machen.

Nach tz-Informationen erteilten Tel und sein Management deshalb Interessenten aus Frankreich, Deutschland und England im Sommer sofort eine Absage. Zwei Clubs aus der Bundesliga sowie ein Premier-League-Verein wollten ihn sogar fest verpflichten. Kein Thema für Tel. Auch die Bosse des FC Bayern, die eine hohe Meinung von ihm haben, haben noch kein Gespräch mit der Tel-Seite über etwaige Leih-Ideen geführt.

Will sich beim FC Bayern durchbeißen: Stürmer Mathys Tel. © David Inderlied/dpa

FC Bayern: Tel will sich beim Rekordmeister durchsetzen und schuftete dafür hart

Sein Standpunkt ist ohnehin glasklar: Er will sich beim FC Bayern durchsetzen. Wie ernst ihm sein Vorhaben ist, bewies Tel bereits in der Sommerpause. Im Juni glänzte er beim prestigeträchtigen Maurice-Revello-Turnier mit der französischen U18-Nationalmannschaft. Später, nach ein paar Tagen Urlaub, nahm er am von seiner Berater-Agentur Clever One organisierten einwöchigen Trainingslager im Südwesten Frankreichs, in der Nähe von La Rochelle, teil.

Nur wenige Tage danach schlug er wieder in München auf und absolvierte die übliche Leistungsdiagnostik des FC Bayern. Wie die tz erfuhr, war Tel dabei in Sachen Ausdauer einer der besten Münchner. Der Franzose fühlt sich wohl in seinem Körper. Auch im Kopf ist er bereit für seinen Bayern-Durchbruch. Passend dazu nennt ihn auch die offizielle englischsprachige Homepage der Bundesliga als eines der fünf Talente, auf die man in der kommenden Spielzeit Acht geben sollte.

Bayern-Stürmer Tel traf in der Bundesliga-Saison 2022/23 fünf Mal

Dort heißt es mit Blick auf seine fünf Tore in 22 Bundesliga-(Kurz-)Einsätzen: „Der Einstieg in die erste Mannschaft von Bayern München ist selbst für erfahrene Profis ein schwieriges Unterfangen, ganz zu schweigen von Teenagern. Aber 2022/23 gewährte Tel genügend Einblicke in seine Fähigkeiten, um sich nach seiner Ankunft von Stade Rennes im Juli letzten Jahres regelmäßige Einsätze zu verdienen.“

Ob das auch Tuchel so sieht? In der Schlussphase der Saison lobte der Trainer Tel öffentlich, schloss aber auch eine Leihe um Spielpraxis zu sammeln nicht explizit aus. Das könnte sich nach der aktuellen Asien-Reise als einziger Stürmer im Kader ändern. (P. Kessler, M. Bonke)