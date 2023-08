Geheimes Telefonat zwischen FC Bayern und Tottenham: Einigkeit im Kane-Poker?

Von: Marius Epp, Korbinian Kothny, Christoph Klaucke, Melanie Gottschalk

Teilen

Der FC Bayern setzte den Tottenham Hotspur eine finale Deadline, um das Angebot für Harry Kane anzunehmen. Offenbar ohne Erfolg.

Wechselt Harry Kane ? Tottenham lässt Bayern-Frist verstreichen

? Tottenham lässt verstreichen Deadline vorüber – immer noch keine Entscheidung im Kane-Poker

Die neuesten Entwicklungen rund um den möglichen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern lesen Sie hier.

Update vom 6. August, 19.45 Uhr: Der FC Bayern wollte Tottenham Hotspur mit einer Deadline unter Druck setzen und den Transfer von Harry Kane erzwingen. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt, das Münchner Angebot wurde wohl abgelehnt. Allerdings soll es laut Focus am Wochenende ein geheimes Telefonat zwischen den Verantwortlichen der Bayern und Tottenham-Boss Daniel Levy gegeben haben.

In einem intensiven Gespräch wurde demnach in wesentlichen Punkten Einigkeit erzielt. Ob das auch für die Ablöse gilt, bleibt jedoch zunächst unklar. Die Bayern sollen zuletzt rund 100 Millionen Euro geboten haben.

FC Bayern hofft auf Ausstiegsklausel bei Kane: Tottenham drängt bei Stürmer-Star auf Vertragsverlängerung

Die Spurs wollen der Daily Mail zufolge Harry Kane zu einer Vertragsverlängerung überreden, weshalb dem FC Bayern nur die Hoffnung auf eine kolportierte Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer bleiben. Eben diese Klausel würde Tottenham, dem Stürmer in das mögliche neue Arbeitspapier schreiben lassen. Wie hoch diese ausfallen soll, hieß es in dem Bericht allerdings nicht.

Der 30-Jährige hat zwar bereits deutlich gemacht, dass er seinen Vertrag in London nicht verlängern und nur zum FC Bayern wechseln will. Auf der anderen Seite soll sich Kane selbst eine Deadline gesetzt haben: Sollte er nächsten Sonntag beim Saisonauftakt der Premier League in Brentford seine Spurs als Kapitän aufs Feld führen, wäre ein Transfer in diesem Sommer vom Tisch. Somit könnte Kane erst in einem Jahr den Weg zum FC Bayern finden.

FC Bayern bei Kane vorgeführt? Spurs-Boss lässt Frist verstreichen und fliegt offenbar in die USA

Update vom 5. August, 15.09 Uhr: Auch in England wird der Transferpoker um Harry Kane mit großem Interesse verfolgt. Schließlich handelt es sich um den Kapitän der Three Lions. Das Londoner Portal Londonworld will erfahren haben, dass der FC Bayern bereits einen Medizincheck für den Stürmerstar gebucht habe.

Mittlerweile hat auch der englische Telegraph die Berichte der Bild bestätigt, wonach Tottenham-Boss Daniel Levy in die USA aufgebrochen ist. Ob er dort ein Gespräch mit Klubeigner Joe Lewis führt, ist nicht bekannt. Die Nachrichtenlage bleibt spannend.

Wechselt Harry Kane? Tottenham lässt Bayern-Frist verstreichen

Update vom 5. August, 12.36 Uhr: Tottenham Hotspur macht noch immer keine Anstalten, auf die Bayern-Deadline zu reagieren. Klub-Boss Daniel Levy ließ die Frist wohl verstreichen – und jetzt wird es noch kurioser, glaubt man der Bild: Levy fliegt offenbar jetzt erst einmal nach Miami. Demnach bleibt er für das Wochenende dort, seine Familie macht zwei Wochen Urlaub.

Die Boulevardzeitung spekuliert weiter, dass Levy sich in Florida mit Klubbesitzer Joe Lewis treffen könnte. In Orlando sei der Sitz seiner Investmentfirma.

Stimmt die Meldung, ließe sich der deutsche Rekordmeister im Poker um den 30-jährigen Stürmer vorführen. Konsequent wäre, nun von Kane Abstand zu nehmen – das ist allerdings unwahrscheinlich. Zu fixiert sind die Münchner mittlerweile bei ihrer Stürmersuche.

Zwei zentrale Personen im Poker um Harry Kane: Spurs-Boss Daniel Levy und Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen. © Montage/Imago/David Inder/AndrewMatthews/Propaganda Photo

Mit der Deadline für die Nacht auf Samstag wollten die Bayern-Bosse Druck auf Levy ausüben, nachdem sie aus ihrer Sicht ein mehr als faires Angebot unterbreitet hatten. Dieser gewünschte Effekt scheint aber nicht einzutreten.

Zuvor hatten wir unter Berufung auf die Bild berichtet, dass Levy zwei Wochen in den USA bleibt und dort Urlaub macht. Diese Darstellung hat das Boulevardblatt im Nachhinein jedoch geändert.

Deadline vorüber – immer noch keine Entscheidung im Kane-Poker

Update vom 5. August, 8.25 Uhr: Auch am frühen Samstagmorgen sind noch keine Details durchgesickert, ob die Spurs das Angebot für Harry Kane vom FC Bayern annehmen werden. Patrick Strasser von der AZ berichtet, dass die Entscheidung über einen Transfer bis spätestens 11. August fallen soll. Demnach wollen Tottenham und Levy nicht, dass Kane im ersten Premier-League-Spiel gegen Brentford am 13. August aufläuft und danach noch wechselt.

Währenddessen twitterte der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass sich Tottenham in Gesprächen mit dem FC Porto über einen Wechsel von Mehdi Taremi befindet. Der iranische Stürmer könnte der Nachfolger für Kane werden. Spieler und Verein sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein.

Harry Kane will zum FC Bayern – doch der Poker zieht sich. © IMAGO/Then Chih Wey

Für ManUnited-Legende Rio Ferdinand steht fest, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum FC Bayern wechseln wird. „Er ist weg“, sagte Ferdinand bei talkSPORT.

Kane-Entscheidung am Samstagmorgen? FC Bayern mit „sehr fairem Angebot“

Update vom 4. August, 23.40 Uhr: Der FC Bayern wartet weiterhin auf eine Entscheidung im Transfer-Showdown um Harry Kane. Eigentlich hatte der deutsche Rekordmeister eine Deadline bis Mitternacht ausgegeben. Doch Tottenham lässt die Bayern weiter zappeln.

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus England scheint der FC Bayern nun aber eine finale Entscheidung über den Transfer des englischen Nationalspielers an die Säbener Straße bis Samstagmorgen zu erwarten. Unter anderem berichtet die Daily Mail, dass der deutsche Meister den Vorsitzenden der Spurs, Daniel Levy, gebeten habe, bis Samstagmorgen eine Entscheidung über den Verkauf von Kane zu treffen. Die Münchner hatten ihre Offerte nochmals angehoben und dieses auf ein „sehr faires Angebot“ für den Stürmer erhöht, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft.

Kane-Showdown noch heute: FC Bayern gibt finales Angebot ab – Schallmauer von 100 Millionen durchbrochen

Update vom 4. August, 15.40 Uhr: Jetzt scheint auch klar, wie hoch das letzte Angebot des FC Bayern im Poker um Harry Kane sein soll. Und der deutsche Rekordmeister durchbricht anscheinend die 100-Millionen-Euro-Schallmauer. Laut Transferexperte Florian Plettenberg von Sky bieten die Bayern genau diese Summe plus etwaige Bonuszahlungen.

Die FCB-Bosse erwarten demnach eine Antwort in den kommenden Stunden. Sollten die Tottenham-Verantwortlichen das Angebot ablehnen, wechselt Kane laut Plettenberg im nächsten Sommer ablösefrei an die Säbener Straße.

Erstmeldung vom 4. August, 14.52 Uhr: München – Kommt es jetzt zum finalen Showdown im Poker um den englischen Stürmer Harry Kane? Laut tz-Informationen hat der FC Bayern den Spurs eine mutige Deadline gesetzt. Sollte bis heute um Mitternacht das letzte Angebot der Münchner von Tottenham nicht akzeptiert werden, wird man dieses zurücknehmen – und sich nach einer Alternative für Kane umsehen. Die englische Zeitung The Telegraph hatte zuerst darüber berichtet.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern setzt Deadline – Tottenham-Boss will mehr Geld für Top-Stürmer

Die Deadline kommt sehr überraschend. Denn der FC Bayern hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv um den 30 Jahre alten Stürmer bemüht, Verein und Spieler sollen sich auch bereits einig sein. Es war deshalb nicht damit zu rechnen, dass der deutsche Rekordmeister jetzt diesen mutigen Schritt wagt, mit dem man auch scheitern könnte. Doch der FC Bayern will Gewissheit – und das ist verständlich. Aus Bayerns Chefetage ist zu hören, dass es jetzt alles ganz schnell gehen könnte – egal in welche Richtung die Entscheidung fällt. Dort spricht man auch von einem „Drahtseilakt“, Tottenham-Boss Daniel Levy soll indes „not amused“ über die Deadline sein.

Dieser wollte seinen Star eigentlich nicht abgeben, blockte deshalb die ersten Angebote des deutschen Rekordmeisters ab. In der vergangenen Woche kam es dann zu einem erneuten Treffen der Parteien in London, man habe sich dort angenähert, laut tz-Informationen lag man aber immer rund 15 bis 20 Millionen Euro bei der Ablöse auseinander. Zu diesem Zeitpunkt fiel die 100-Millionen-Euro-Marke noch nicht, der FC Bayern soll aber bereit gewesen sein, diese Ablöse in ihrem nächsten Angebot zu bieten.

Der finale Showdown um Harry Kane deutet sich offenbar an. © Malte Ossowski/imago

FC Bayern drückt bei Harry Kane aufs Gas

Jetzt drückt der FC Bayern aufs Gas und will endlich eine Entscheidung von der Tottenham-Seite. Ob es dabei um ein Angebot über 100 Millionen Euro geht? Nicht bekannt, eine Entscheidung deutete sich aber schon länger an. Denn wie die Londoner Lokalzeitung Evening Standard bereits zu Beginn der Woche berichtete, hatte Kane angedeutet, dass er in sein letztes Vertragsjahr mit den Spurs gehen würde, sollte er zum Beginn der neuen Premier-League-Saison am 12. August für den Verein auflaufen. (msb)