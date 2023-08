Was, wenn Kane ein Traum bleibt? Diese Alternativen hat der FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane gilt als Wunschstürmer beim FC Bayern. Der Transfer könnte aber platzen. Das sind die Alternativen für die Münchner.

München – Der FC Bayern bleibt hartnäckig im Transfer-Poker um Harry Kane. Die Tottenham Hotspur haben auch das dritte Angebot für ihren Super-Stürmer abgelehnt, dennoch wollen die Münchner nachlegen. Allerdings könnte der Traum von Kane im Bayern-Trikot platzen.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

Bayern-Traum von Harry Kane droht zu platzen – Münchner haben Alternativen in der Hinterhand

Der Kane-Poker ist mittlerweile äußerst verworren und zerfahren. Der FC Bayern als auch die Tottenham Hotspur um den knallharten Verhandlungsführer Daniel Levy setzen alle Hebel in Bewegung, um das Optimum für ihren Klub herauszuholen. Zwischen den Fronten sitzt Harry Kane, der sich frühzeitig zu einem Wechsel nach München bekannt haben soll.

Der 30-Jährige fordert laut der englischen Zeitung The Telegraph jedoch Planungssicherheit und will bis zum Saisonstart der Spurs am kommenden Sonntag (13. August) Klarheit haben, was seine Zukunft angeht. Im Klartext: Einigen sich beide Klubs bis dahin nicht auf einen Transfer, könnte Kane erst im Winter oder gar nächsten Sommer wechseln. Dann bräuchte der FC Bayern einen Plan B. Es gibt einige Alternativen auf dem Transfermarkt.

Der FC Bayern hat Alternativen für Harry Kane im Blick. © Sven Hoppe/dpa/Jacques Feeney/Imago

Dusan Vlahovic, 23 Jahre (Juventus Turin) – Marktwert: 70 Millionen Euro

Der Serbe passt in das Anforderungsprofil des FC Bayern, verkörpert Attribute eines klassischen Mittelstürmers: Groß (1,90 m), kopfballstark, guter Abschluss mit beiden Füßen. Seine Torquote lässt aber zu wünschen übrig. Vlahovic traf in der vergangenen Saison in 42 Spielen für Juve nur 14-mal.

Hinzu kommt: Die Turiner wollen Romelu Lukaku vom FC Chelsea verpflichten, Vlahovic könnte in diesem Deal als Tauschmasse dienen. Der 23-Jährige dürfte den Bayern als Alternative zu Kane zudem zu teuer sein, als Ablöse stehen über 80 Millionen Euro im Raum. Eine Option wäre demzufolge eine Leihe mit Kaufoption.

Julian Alvarez, 23 Jahre (Manchester City) – Marktwert: 60 Millionen Euro

Der Argentinier spielte eine famose Weltmeisterschaft und erzielte auf dem Weg zum Titel vier Tore, zwei davon beim 3:0 im Halbfinale gegen Kroatien. Damit stellte sich der kleine (1,70 m), aber dennoch robuste Angreifer ins Schaufenster internationaler Topklubs – auch beim FC Bayern? Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist Alvarez ein Kandidat.

In München wäre der 23-Jährige wohl im Sturm gesetzt, bei Manchester City steht er im Schatten von Erling Haaland. Allerdings entspricht er aufgrund seiner Statur nicht ganz dem bajuwarischen Anforderungsprofil einer klassischen Neun. Zudem dürfte ein Transfer ebenfalls teuer werden, auch hier wäre ein Leihgeschäft möglich.

Niclas Füllkrug, 30 Jahre (Werder Bremen) – Marktwert: 13 Millionen Euro

Auch der Bremer konnte bei der WM überzeugen (zwei Tore) – er war trotz des frühen Scheiterns in der Gruppenphase einer der wenigen Gewinner in der deutschen Nationalmannschaft. Füllkrug ist extrem kopfballstark und als Wandspieler für das Angriffsspiel der Bayern prädestiniert. Der 30-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt flaute das Thema jedoch ein wenig ab.

Füllkrug ist bei Werder Bremen stark verwurzelt und könnte als Vize-Kapitän seinen Vertrag verlängern. Auf der anderen Seite wäre jetzt der Moment, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Ablöse für Füllkrug würde wohl unter 20 Millionen Euro betragen, für die Bayern fast ein Schnäppchen.

Serhou Guirassy, 27 Jahre (VfB Stuttgart) – Marktwert: 14 Millionen Euro

Eine weitere Alternative aus der Bundesliga. Guirassy hat den VfB in der Vorsaison mit zwölf Toren vor dem Abstieg gerettet. Der Franzose träumt eigentlich von der Premier League, erzielte zuletzt im Testspiel gegen Sheffield einen Dreierpack. Die perfekte Bewerbung.

Allerdings könnte Guirassy bei einem Lockruf aus München noch umschwenken. Und die Distanz nach Stuttgart, wo sich der 27-Jährige sehr wohlfühlt, hält sich im Rahmen. Auch die Ablöse würde sich in Grenzen halten.

Mathys Tel, 18 Jahre (FC Bayern) – Marktwert: 20 Millionen Euro

Vielleicht hat der FC Bayern den lang ersehnten Lewandowski-Nachfolger ja schon in den eigenen Reihen? Tel kam vor einem Jahr für 20 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes als Rohdiamant nach München. Der 18-Jährige entwickelt sich prächtig und hat vor allem in den letzten Wochen und Monaten nochmal einen enormen Sprung gemacht.

Tel gilt als Gewinner der Asien-Reise und der gesamten Vorbereitung. Bereits in der Vorsaison erzielte das Talent sechs Tore in 600 Einsatzminuten – eine starke Quote. Falls Kane, der im letzten Tottenham-Test fehlt, erst nächsten Sommer zum FC Bayern wechseln sollte, könnte Tel bis dahin den Platz einnehmen. So könnte der Youngster wichtige Erfahrungen als Stammspieler sammeln, ohne dass ihm ein Superstar vor die Nase gesetzt wird. (ck)