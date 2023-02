Karriereende beim FC Bayern? Bouna Sarr will offenbar Vertrag aussitzen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat sich mit Bouna Sarr ein Millionen-Grab geschaufelt. Der Transfer-Flop will seinen Vertrag offenbar aussitzen, sogar ein Karriereende in München scheint nicht ausgeschlossen.

München – Bouna Sarr gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat Nummer eins – und das seit Monaten! Das Problem: Kein Klub will den Senegalesen, der an der Säbener Straße ein fürstliches Gehalt bezieht, haben. Sarr, der als Transfer-Flop in die Geschichte der Bayern eingehen dürfte, will seinen Vertrag in München offenbar aussitzen.

Bouna Sarr Geboren: 31. Januar 1992 (Alter 31 Jahre), Lyon, Frankreich Spiele für den FC Bayern: 27 (ein Tor) Vertrag bis: 30.06.2024 Gehalt: 2,5 Millionen Euro

FC Bayern bleibt auf Transfer-Flop Bouna Sarr sitzen

Seit fast einem Jahr ist der Außenverteidiger ohne Einsatzminute für den FC Bayern, zuletzt wurde er am 8. März 2022 beim 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Salzburg eingewechselt. Der 31-Jährige entpuppt sich immer mehr als großes Missverständnis. In über eineinhalb Jahren bringt es Sarr lediglich auf 17 Startelf-Nominierungen.

Der Afrika-Cup-Sieger plagte sich zuletzt mit Problemen an der Patellasehne und wurde im September operiert, seit Anfang Februar steht er immerhin wieder im Kader. Unter Trainer Julian Nagelsmann spielt Sarr spätestens seit den Verpflichtungen von Noussair Mazraoui oder Joao Cancelo keine Rolle mehr. Der FC Bayern sucht händeringend nach einem Sarr-Abnehmer. Doch das scheint sich als unlösbare Aufgabe für Hasan Salihamdizic, der im Spätsommer 2020 acht Millionen Euro nach Marseille überwiesen hatte, zu erweisen.

Millionen-Flop wird immer teurer: Bouna Sarr will Vertrag beim FC Bayern aussitzen

Denn Sarr macht keine Anstalten den Verein verlassen zu wollen. Wie Sport1 berichtet, sei es sogar nicht mehr auszuschließen, dass der 31-Jährige seinen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag komplett aussitzt. Dann wäre Sarr deutlich älter als 32 Jahre. Womöglich entscheidet sich gebürtige Franzose aufgrund fehlender Angebote und seiner Verletzungsakte dann sogar für ein Karriereende beim FC Bayern, was dem Transfer-Flop endgültig die Krone aufsetzen würde.

Dem Bericht zufolge boten die Bayern-Bosse Sarr in der zurückliegenden Winter-Transferperiode erfolglos bei diversen Klubs im Ausland an. Wirklich konkret wurde es jedoch nicht, auch weil Sarr einen sofortigen Transfer verweigert haben soll. Kein Wunder, schließlich soll Sarr in München auf ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr kommen, was hochgerechnet auf die vierjährige Vertragslaufzeit zehn Millionen Euro wären. Inklusive der acht Millionen Ablöse hätten die Bayern also mehr oder weniger rund 18 Millionen Euro verpulvert.

Bouna Sarr: Karriereende beim FC Bayern?

Im kommenden Sommer wollen die Bayern einen neuen Anlauf wagen, Sarr von der Gehaltsliste zu bekommen. Der einzige positive Aspekt: Sarr gilt als Bezugsperson von Sadio Mané, der am Sonntag gegen Union Berlin vor seinem Comeback steht, und könnte mit dafür sorgen, dass dieser endlich den Durchbruch beim FC Bayern schafft. Und nicht wie sein senegalesischer Nationalelfkollege zum Transfer-Flop mutiert. (ck)