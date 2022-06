Leipziger Leistungsträger verlässt RB sicher: Weg frei für Wechsel zum FC Bayern?

Von: Antonio José Riether

Seit einiger Zeit wird dem FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Konrad Laimer nachgesagt. Dieser lehnte nun in Leipzig eine Vertragsverlängerung ab.

München - Der FC Bayern hat zwar schon Ryan Gravenberch für die Zentrale verpflichtet und Marc Roca an Leeds United abgegeben, dennoch könnte sich der Rekordmeister noch mit einem Mittelfeldspieler verstärken. Bereits seit Wochen werden die Münchner mit dem Leipziger Senkrechtstarter Konrad Laimer in Verbindung gebracht. Einem aktuellen Bericht nach lehnte der 25-Jährige kürzlich eine Verlängerung seines Vertrags in Leipzig ab. Damit wäre der Weg für einen Wechsel geebnet.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 in Salzburg (Österreich) Vertrag bei RB Leipzig bis: 30. Juni 2023 Bisherige Vereine: RB Salzburg, FC Liefering, RB Leipzig Länderspiele für Österreich: 24 (2 Tore)

Schnappt der FC Bayern zu? Leipziger Leistungsträger Laimer schlägt Vertragsverlängerung aus

Seit Sommer 2017 ist Laimer für RB Leipzig in der deutschen Bundesliga aktiv und steigerte sich sukzessive. Der Österreicher, der bereits 2007 in die Akademie von Red Bull Salzburg kam, könnte das Getränkehersteller-Imperium jedoch bald verlassen. „Es ist durchaus möglich, dass ich in der kommenden Saison nicht mehr in Leipzig spiele“, sagte er bereits Anfang Juni. Wie der Kicker nun vermeldet, soll er den Leipziger Verantwortlichen nun mitgeteilt haben, dass er seinen bis Juni 2023 gültige Vertrag nicht verlängern werde.

Konrad Laimer (l.) wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. © O.Behrendt/imago-images

Einen Wechselwunsch soll Laimer dem Kicker zufolge nicht hinterlegt haben, allerdings wird wohl mit seinem Abschied gerechnet. Da Leipzig seine Spieler selten ablösefrei ziehen lässt, wäre diesen Sommer also die letzte Chance, mit dem Mittelfeldmann Kasse zu machen. RB handelte sogar schon auf dem Transfermarkt und sicherte sich vorbeugend die Dienste von Wolfsburgs Xaver Schlager für rund zwölf Millionen Euro.

Konrad Laimer zum FC Bayern? Nagelsmann könnte der entscheidende Faktor sein

Ein Laimer-Verkauf könnte diese Ausgaben wieder mehr als egalisieren. Wie Bild zuletzt berichtete, könnten ihn die Interessenten ab Juli für die Ablösesumme von 18 Millionen Euro verpflichten. Mit Blick auf die restliche Vertragslaufzeit ist der Betrag zwar recht hoch, die Bayern bewiesen allerdings schon bei den Transfers von Gravenberch und bei der Einigung mit Sadio Mané Verhandlungsgeschick.

Mit der ausgeschlagenen Verlängerung in Leipzig rückt eine Wiedervereinigung von Julian Nagelsmann und seinem Ex-Spieler immer näher. Laimer, den der aktuelle Bayern-Coach einst als „Pressingmaschine“ bezeichnete, ist jedoch nicht nur beim deutschen Ligaprimus im Gespräch, auch einige Premier-League-Klubs schielen auf den Blondschopf. Das Vertrauensverhältnis zu Nagelsmann könnte also möglicherweise ausschlaggebend sein, sollte sich Laimer am Ende zwischen mehreren Klubs entscheiden müssen. (ajr)