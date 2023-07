Weil Kane zum FC Bayern geht? PSG offenbar vor Mega-Deal

Von: Florian Schimak

Der Transfermarkt ist noch einen Monat geöffnet. Also genug Zeit für Kracher-Wechsel. PSG liefert offenbar den ersten Mega-Deal. Der Transfer-Ticker.

Transfergerüchte vom Montag (31. Juli)

Name Spieler Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablösesumme Ousmane Dembele FC Barcelona Paris Saint-Germain 50 Millionen (via Ausstiegsklausel) Harry Kane Tottenham Hotspur FC Bayern München 90 Millionen David Raya FC Brentford FC Bayern München Leihe mit Kaufoption

München – Sommer-Zeit ist Transfer-Zeit! Das wissen auch die Top-Klubs aus Europa.

Während der FC Bayern aktuell an der Verpflichtung von Harry Kane arbeitet, hat Paris Saint-Germain offenbar einen Mega-Deal eingefädelt. Laut spanischen und französischen Medien wechsel Ousmane Dembélé nämlich vom FC Barcelona zu PSG.

Während der FC Bayern mit Harry Kane verhandelt, hat sich PSG offenbar die Dienste von Ousmane Dembélé gesichert. © IMAGO / Propaganda Photo / ABACAPRESS

Weil Kane zum FC Bayern geht? PSG offenbar vor Mega-Deal

Der Flügelstürmer, der einst für 135 Millionen vom BVB zu Barca gewechselt ist, soll in Paris einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben haben. Demnach besitzt Dembélé eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die sich der Franzose im vergangenen Jahr bei seiner Verlängerung hatte verankern lassen – und eben diese soll PSG nun gezogen haben.

Ist der 26-Jährige ein Ersatz für Kylian Mbappè? Der Superstar soll in diesem Sommer verkauft werden, da er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Oder kommt Dembélé zu PSG, weil die Bosse eingesehen haben, dass Kane nur nach München will? Am Montag findet nämlich das nächste Treffen zwischen Jan-Christian Dreesen und Daniel Levy statt. Deadline Day beim Kane-Poker!

Korb für FC Bayern: Erster Keeper sagt Rekordmeister ab

Einen ersten Rückschlag auf dem Transfermarkt haben die Bayern nun aber bekommen. David Raya, der als möglicher Backup von Manuel Neuer nach München hätte wechseln sollen, hat dem deutschen Rekordmeister offenbar abgesagt. Auch mit Rayas Verein, dem FC Brentford, gab es demnach keine Einigung.

Der spanische Keeper will angeblich lieber zum FC Arsenal wechseln und habe daher kein Interesse an einer Leihe zum FC Bayern. Die Münchner suchen nach einem Neuer-Backup, da Yann Sommer den Verein in Richtung Inter Mailand verlassen wird. (smk)