Tuchel sorgte mit Transfer-Rückzieher offenbar für Kopfschütteln bei Bayern-Bossen

Von: Christoph Klaucke

Der Transfersommer lief beim FC Bayern nicht nach Plan. Trainer Thomas Tuchel entschied sich zur Überraschung der Bosse im letzten Moment gegen eine Spielerverpflichtung.

München – Thomas Tuchel ist nicht hundertprozentig zufrieden mit seinem Personal beim FC Bayern. Das betonte der Trainer in den vergangenen Wochen immer wieder – sogar öffentlich. Der Kader sei „zu dünn“. Dabei scheiterte ein Transfer, der bereits ausgehandelt war, kurz vor Schließen des Wechselfensters offenbar an Tuchels Veto.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 50 Jahre), Krumbach Verein: FC Bayern München Funktion: Cheftrainer

Tuchel entscheidet sich im letzten Moment gegen Transfer

Der FC Bayern arbeitete kurz vor Ende des Transferfensters fieberhaft an neuen Spielerverpflichtungen, um Tuchels Wünsche doch noch zu erfüllen. Neben dem geforderten Sechser stand auch eine Rückholaktion von Joao Cancelo auf der Agenda.

Mit Noussair Mazroui gibt es aktuell nur einen gelernten Rechtsverteidiger im Münchner Aufgebot. In der Not wurde die Idee geboren, den bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehenen Cancelo an die Säbener Straße zurückzuholen.

Thomas Tuchel und Uli Hoeneß waren in Transferfragen beim FC Bayern nicht immer einer Meinung. © Revierfoto/Imago

Tuchel sorgt mit Transfer-Rückzieher für Kopfschütteln bei Bayern-Bossen

Tuchel selbst habe den Versuch unterstützt, den Außenverteidiger von Manchester City erneut auszuleihen, wie die Sport Bild schreibt. Vielmehr noch: Der 50-Jährige sei demnach derjenige gewesen, der den Transfer mit vorantrieb.

Als mit dem Spieler und dessen Management alle Vorbereitungen getroffen waren und sich der Transfer auf der Zielgeraden befand, machte Tuchel dem Bericht zufolge einen Rückzieher. Das sorgte offenbar für kollektives Kopfschütteln der Bayern-Bosse.

Tuchel strapazierte Geduld der Bayern-Bosse

Nicht das erste Mal stellte der Trainer des FC Bayern die Nerven der Führung auf die Probe. Mit seinen hartnäckigen Transfer-Forderungen als Teil vom „Ausschuss Sport“ hatte er die Geduld seiner Bosse bereits strapaziert.

So musste Tuchel wegen seiner Kritik am Kader der Sport Bild zufolge bereits zum Rapport erscheinen. Selbst mit Ober-Boss Uli Hoeneß legte sich der Krumbacher an. Im Oktober war eine Aussprache nötig, nachdem Trainer und Ehrenpräsident öffentlich unterschiedliche Meinungen, wie bei der Sechser-Suche, kundtaten.

FC Bayern arbeitet an Transfer von spanischem Sechser

Mittlerweile hat auch Hoeneß Wintertransfers in Aussicht gestellt. Ein Sechser wird weiterhin gesucht. Der FC Bayern ist an einem spanischen Nationalspieler interessiert. (ck)

