Bayern-Abschied nach nur einem Jahr? Mané angeblich von Ronaldo-Klub umworben

S.Mané "funktioniert" nur wenn sich die ganze Mannschaft auf ihn fokussiert und ihm zuspielt bzw für ihn rennt wie das seine Nationalmannschaf tut. Beim FC Bayern läuft das aber nicht so, dort sind alle Stars, Mané wird nie diesen Status erlangen wie er ihn in Senegal hat. In Liverpool hat es ja auch schon nicht mehr geklappt weswegen er auch verkauft wurde. Deswegen saubere Trennung, ihm viel Glück bei seiner nächsten Station und nach Vorne schauen.

wenn in Klopp unbedingt halten hätte wollen,dann wäre er jetzt noch in Liverpool, er war doch schon in England nicht mehr der große Reißer, da kam das Bayern Angebot mehr als recht. Man kann nur hoffen, das man nicht wieder viel zu viel Mios in den Sand gesetzt hat, das war doch die letzen Jahre überwiegend so, kaum ein Transfer erfüllte die Erwartungen, der Trend geht seit 2020 nach unten, das muss doch wohl jeder sehen.