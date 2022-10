Harry Kane bricht Vertragsgespräche ab – FC Bayern hofft auf Wunschstürmer

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane bricht die Vertragsverhandlungen mit Tottenham bis zur WM ab. Der FC Bayern könnte einen Transfer seines Wunschstürmers in die Wege leiten.

München/London – Auch wenn Eric Maxim Choupo-Moting die Diskussionen beim FC Bayern um einen neuen Mittelstürmer mit seiner Torserie derzeit verstummen lässt, hält der Rekordmeister weiter die Augen offen. Es ist längst kein Geheimnis mehr an der Säbener Straße, dass Harry Kane als Wunsch-Stürmer und Nachfolger von Robert Lewandowski auserkoren wurde. Die FCB-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn dürfen sich nun wieder vermehrt Hoffnungen auf einen Transfer machen, denn Kane wird den Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber wohl erstmal nicht verlängern.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Aktueller Verein: Tottenham Hotspur Vertrag bis: 30.06.2024 Marktwert: 90 Millionen Euro Größte Erfolge: 3x Torschützenkönig Premier League (2016, 2017, 2021), Torschützenkönig WM 2018 (sechs Tore)

Harry Kane legt Vertragsgespräche mit Tottenham auf Eis – schlägt der FC Bayern zu?

Zuletzt machten Meldungen die Runde, dass sich Harry Kane mit Tottenham Hotspur bereits in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung befinde und diese noch bis zur WM 2022 abgeschlossen sein sollen. Es war davon die Rede, dass der FC Bayern einen Korb kassiert und der Wunschspieler einen Transfer ablehnt. Jetzt könnte jedoch neue Dynamik in den Wechselpoker kommen.

Harry Kane lässt den FC Bayern weiter auf einen Transfer hoffen. © Arron Gent/Imago

Kane hat die Gespräche mit den Spurs über einen neuen Vertrag bis nach der Weltmeisterschaft auf Eis gelegt, wie das englische Nachrichten-Portal Evening Standard berichtet. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft will sich demnach voll und ganz auf die restlichen Spiele des Jahres mit Tottenham und die WM ab 20. November konzentrieren. Kanes Vertrag läuft noch bis Sommer 2024.

Kane will sich auf WM konzentrieren: FC Bayern hofft wieder auf Wunsch-Transfer

Tottenham will dem Bericht zufolge nicht, dass ihr Spitzenverdiener mit rund 200.000 Pfund pro Woche in die nächste Saison geht ohne ein neues Vertragspapier zu unterzeichnen. Sollte Kane weiterhin mit seiner Unterschrift zögern, könnte ein Transfer zum FC Bayern im kommenden Sommer richtig heiß werden. Die Spurs müssten ihren Rekord-Torschützen dann verkaufen, um noch eine ordentliche Ablöse einnehmen zu können. Die Bayern würden angeblich 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Kane fühlt sich bei seinem langjährigen Klub wieder deutlich wohler, seit Trainer Antonio Conte vor gut einem Jahr das Zepter übernommen hat. Was dem 29-Jährigen in seiner Karriere aber fehlt, sind Titel. Einzig persönliche Auszeichnungen stehen in seinem Trophäenschrank. Der FC Bayern könnte Kane dagegen Titel quasi garantieren (die Titelsammlung des FC Bayern im Überblick)

Kane-Transfer zum FC Bayern: Es gab offenbar ersten Kontakt

Kane hat sich zuletzt erstmals zu den Wechselgerüchten zum FC Bayern geäußert und scheint nicht abgeneigt zu sein. „Der FC Bayern München ist ein top, top Klub“, sagte der Torjäger, der in dieser Saison schon zehn Treffer in der Premier League erzielt hat. Allerdings gelang ihm in der Champions League nur ein Tor.

Zwischen den Bayern und Kane soll es bereits Kontakt gegeben haben, obwohl vor kurzem Präsident Herbert Hainer Kane eine klare Absage erteilte. Das Thema Kane zum FC Bayern dürfte nach der WM weiter Fahrt aufnehmen. (ck)