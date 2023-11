Aussprache zwischen Tuchel und Hoeneß – Bayern-Patron stellt Winter-Transfers in Aussicht

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern war es zuletzt wieder unruhig. Thomas Tuchel forderte Verstärkung, Uli Hoeneß widersprach. Nun gab‘s eine Aussprache.

München – Seit Wochen war es an der Säbener Straße unruhig. Der Grund war die Diskussion um den Kader des FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel machte dabei häufig deutlich, dass dieser nach dem verkorksten Deadline Day zu dünn sei.

Dem Ganzen widersprach Uli Hoeneß vehement. Er sehe nur Nationalspieler, wenn er sich die Auswechselbank seiner Bayern jedes Mal anschaue, so der Patron. Das öffentliche Lamentieren gefiel ihm nicht.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (50 Jahre) Bisherige Vereine: Mainz 05 (2009-2014), Borussia Dortmund (2015-2017), Paris Saint-Germain (2018-2020), FC Chelsea (2020-2021) Bisherige Erfolge: 1x Deutscher Meister, 1x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger Bevorzugtes Spielsystem: 4-2-3-1

Kader des FC Bayern: Unterschiedliche Meinungen bei Tuchel und Hoeneß

Nun soll es nach Infos der Sportbild eine Aussprache zwischen den beiden gegeben haben. Bereits vor dem Spiel der Münchner beim FSV Mainz (21. Oktober) sollen sich Tuchel und Hoeneß getroffen haben. Dabei war die Atmosphäre offenbar durchaus positiv.

Hoeneß soll Tuchel dabei auch erklärt haben, dass dessen Aussagen zur Nagelsmann-Entlassung („War nicht meine Entscheidung“) keinesfalls als Kritik oder gar Attacke verstanden werden dürfe. Der Coach solle gebeten worden sein, die Hoeneß-Aussagen im Gesamtzusammenhang zu verstehen.

Thomas Tuchel (l.) und Uli Hoeneß sind beim FC Bayern nicht immer einer Meinung. © IMAGO

Aussprache zwischen Tuchel und Hoeneß – Bayern-Patron stellt Winter-Transfers in Aussicht

Darüber hinaus soll es abermals um die Kader-Diskussion gegangen sein. Bereits bei einem Treffen zwischen den Verantwortlichen zuvor wurde offenbar vereinbart, dass Tuchel keine öffentlichen Forderungen mehr stellen solle und den Kader nicht schlechter reden als er sei. Daran hält sich der Coach seitdem auch.

Am Montagabend ließ Hoeneß nun sogar durchblicken, dass man im Winter doch den einen oder anderen Transfer tätigen werde. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, einer Sondervorstellung des Circus Roncalli für Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung, bei der der FC Bayern zu Gast waren, sagte der Patron: „Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen.“

Hoeneß über Winter-Transfers: „Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist“

Hoeneß weiter: „Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird.“ Aktuell pfeift der Bayern-Kader fast aus dem letzten Loch. In der Liga fällt Joshua Kimmich wegen seiner Rotsperre für das Topspiel gegen den BVB am kommenden Samstag aus. Immerhin könnten Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Raphaël Guerreiro wieder zur Verfügung stehen.

Wohl auch daher lenkte Hoeneß bezüglich der Winter-Transfers zuletzt ein. Eine Aussage von ihm am Montagabend aber dürfte Tuchel in diesem Zusammenhang daher besonders freuen: „Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist“. (smk)

