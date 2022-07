Hauptrolle im Transfer-Zoff? Hoeneß bleibt bei Lewandowski knallhart

Von: Niklas Kirk

Teilen

Der Einfluss auf sportliche Entscheidungen scheint weiterhin groß: Uli Hoeneß, hier mit Robert Lewandowski. © Frank Hrmann

Das Drama um den Transfer-Wunsch von Lewandowski geht weiter. Während sich die sportliche Führung nach Ersatz umsieht, wird über den Einfluss von Uli Hoeneß spekuliert.

München - Wenn der FC Bayern München am Dienstag (12.07.2022) zur medizinischen Untersuchung an die Säbener Straße bittet, wird Robert Lewandowski mit von der Partie sein. Auch ein verbessertes Angebot des FC Barcelona brachte bisher nicht den von den Katalanen und Lewandowski gewünschten Durchbruch. Eine feste Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen reicht den Münchenern nicht. Wie nun die Bild berichtet, könnte das auch an Ehrenpräsident Uli Hoeneß liegen.

Hoeneß äußert sich – Lewandowski-Umfeld nennt den FC Bayern München „undankbar“

Dieser äußerte sich zuletzt am Rande eines Kongresses in Aachen zur Causa Robert Lewandowski: „Ich weiß nichts von einem neuen Angebot. Aber so, wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona ein weiteres Angebot sparen.“ Hoeneß betonte dabei allerdings auch: „Ich entscheide das nicht. Aber die Aussagen des FC Bayern waren eindeutig.“

Sie besagen, dass „Robert den Vertrag in München erfüllen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Betrag gibt, bei dem wir schwach würden“. Zwar steht Hoeneß formell nicht mehr in Verantwortung sportlicher Entscheidungen, spielt als Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern AG dennoch eine Rolle bei kostspieligen Entscheidungen, wie hna.de berichtet.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Vonseiten Lewandowskis und seinem Umfeld wird diese Auffassung laut Bild als „undankbar“ empfunden. Als Grund werden die sportlichen Verdienste des 33-jährigen Polen angeführt. Bereits seit 2014 führte seine allzeit zuverlässige Torquote zu zahlreichen Titelgewinnen. Ein weiteres Detail könnte im Verhältnis von Lewandowski-Berater Zahavi zu Hoeneß liegen: Bereits bei den Verhandlungen um David Alaba kritisierte Hoeneß diesen öffentlich, nannte ihn einen „geldgierigen Piranha“.

Trotz starrer Haltung bei Lewandowski - Kane offenbar ein Thema beim FC Bayern

Wie groß nach wie vor der Einfluss des ehemaligen Präsidenten und Managers auf die sportlichen Entscheidungen beim FC Bayern München ist, wird sich an diesem Transfer ablesen können. Der Verkauf des Stürmers durch den neuen Boss Oliver Kahn gegen den geäußerten Willen von Hoeneß dürfte nicht ohne interne Querelen vonstattengehen. Davon, dass die sportliche Leitung um Kahn und Hasan Salihamidzic durchaus zu einer Übereinkunft mit dem FC Barcelona bereit wäre, zeugt das gezeigte Interesse an einer Verpflichtung von Harry Kane.