Keine Zukunft mehr beim FC Bayern? Freund gibt erste Kimmich-Tendenz ab

Von: Florian Schimak

Joshua Kimmich steht aktuell beim FC Bayern sehr im Fokus. Wie planen die Münchner mit dem Mittelfeld-Star? Es gibt wohl erste Tendenzen.

München – Immerhin können sie doch noch mit ihm gewinnen …

Diese Frage wurde vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray beim FC Bayern in dem einen oder anderen Fan-Forum heiß diskutiert. Am Ende machten die Münchener mit dem 2:1 (0:0) die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale in der Königsklasse perfekt – mit Joshua Kimmich in der Startelf.

Joshua Kimmich Geburtsdatum: 8. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sieg über Galatasaray: FC Bayern kann auch mit Joshua Kimmich gewinnen

Da der Mittelfeld-Star bei der Gala gegen den BVB (4:0) am Samstag rotgesperrt gefehlt hatte, wurde Kimmichs Standing beim Rekordmeister auffällig deutlich hinterfragt. Wohlgemerkt von außen. Intern versuchten die Beteiligten bereits am Dienstag dem Ganzen entgegenzuwirken.

Sowohl Manuel Neuer als auch Trainer Thomas Tuchel sprachen sich auf der Presskonferenz vor dem Gala-Spiel eindeutig für Kimmich aus. Für den Bayern-Coach war es gar keine Frage, den 28-Jährigen gegen Istanbul wieder in die Startelf (tz-Note 4) zu holen: „Jo ist ein absoluter Stammspieler und ein Fixpunkt in unserer Mannschaft.“

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern läuft 2025 aus. © IMAGO/Ulrich Wagner

Kimmich-Diskussion beim FC Bayern? Goretzka kann sich Seitenhieb nicht verkneifen

Für Leon Goretzka war nach dem Istanbul-Spiel am Mittwochabend die Diskussion um Kimmich in der Mannschaft überhaupt kein Thema. „Er hat heute ein gutes Spiel gemacht, ein Tor vorbereitet, mit seinen so viel kritisierten Standards“, so sein Mittelfeld-Partner mit einem kleinen Seitenhieb gegen die Medien: „Von daher alles gut.“

Von außen angezählt, intern aber geschätzt. „Er ist sehr wichtig für uns, ein absoluter Führungsspieler“, sagte auch Sportdirektor Christoph Freund am Mittwochabend spät in den Katakomben der Allianz Arena über den Vize-Kapitän des Rekordmeisters.

Kimmich-Zukunft beim FC Bayern? Boss Freund gibt erste Tendenz ab

Der Vertrag von Kimmich läuft im Sommer 2025 aus. In den kommenden Monaten dürfte die Entscheidung über seine Zukunft fallen. Verlängern oder doch nochmal einen Wechsel anstreben? Und wie planen die Bayern überhaupt mit ihm?

„Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten, aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen“, verriet Freund: „Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch.“

Diskussion um Kimmich beim FC Bayern: Für Sportdirektor Freund sind Fehler normal

Dass Kimmich in der jüngsten Vergangenheit der eine oder andere Fehler unterlief, ist für Freund völlig normal: „Wenn man so konstant wie er über einen solch langen Zeitraum auf so hohem Niveau spielt, da gibt‘s mal den einen oder anderen Fehler“, so der Österreicher: „Den macht jeder auf der Welt.“

Am Samstag beim Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim fehlt Kimmich noch einmal gesperrt, anschließend geht‘s für die Bayern-Stars zu den Nationalmannschaften, ehe dann bereits am Freitag das Spiel beim 1. FC Köln (24. November) ansteht. Womöglich ist das Thema „Kimmich“ dann schon wieder keines mehr … (smk)

Aus der Allianz Arena berichter Florian Schimak