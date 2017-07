Schnappt Chelsea den Bayern diesen Real-Star weg? 

München - Dem FC Bayern fehlen derzeit Alternativen auf den Flügeln. Allerdings scheint James Rodriguez andere Ziele zu haben als nach Deutschland zu wechseln.

News vom 7. Juli 2017:

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, soll sich der kolumbianische Nationalspieler James Rodriguez für einen Wechsel weg von Real Madrid entschieden haben. In der Pole-Position auf eine Verpflichtung befindet sich allerdings laut dem Bericht nicht der FC Bayern, sondern der FC Chelsea London. Wie die AS berichtet soll ein Wechsel zu den Blues unmittelbar bevorstehen. Da die „Königlichen“ vermutlich Dani Ceballos verpflichten, habe sich James nun endgültig für einen Abgang von Real entschieden, so die Zeitung.

News vom 27. Mai 2017:

Die spanische Presse berichtet, dass ein italienischer Klub an James Rodriguez dran sein soll. Wie AS und El Mundo Deportivo berichten, ist wohl Inter Mailand neuer Favorit. 40 Millionen Euro will der Traditionsverein an Real Madrid für James überweisen. Laut Diario Gol soll auch Reals Präsident Florentino Perez schon Inter Mailand als möglichen Kandidat für den Kolumbianer genannt haben. Auch Manchester United habe dem Vernehmen nach an dem Offensivmann Interesse.

James soll in der Sommerpause verkauft werden

Spätestens nachdem der FC Bayern sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal ausgeschieden ist, ist es für die Verantwortlichen an der Zeit, sich Gedanken um die Kaderplanung für die kommende Saison zu machen. Gut möglich, dass sie auch eine gehörige Portion Wut im Bauch haben - und deswegen, wie Mehmet Scholl andeutete, „verrückte Dinge“ tun.

Dabei dürften sich die Münchner vor allem nach offensiven Kräften umsehen. Schließlich fehlt im Sturm eine Alternative für Robert Lewandowski sowie zuverlässiger Ersatz für Franck Ribéry und Arjen Robben auf den Flügeln. Aktuell sollen die Münchner deswegen an einem Angreifer von Real Madrid interessiert sein, der in der spanischen Hauptstadt keine Zukunft mehr hat.

Die Rede ist von James Rodriguez. Der Kolumbianer machte bei der WM 2014 in Brasilien auf sich aufmerksam, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. Anschließend wechselte der damals 23-Jährige vom AS Monaco für 80 Millionen Euro zu Real Madrid, doch dort steht Rodriguez derzeit auf dem Abstellgleis. Eigentlich läuft sein Vertrag noch bis 2020, doch wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, wollen die Königlichen den Kolumbianer in der Sommerpause verkaufen.

Ancelotti förderte Rodriguez bei Real

Ein weiterer Grund, warum es im Kader von Zinedine Zidane eng für Rodriguez wird, ist die bevorstehende Vertragsverlängerung von Spielmacher Isco. Zidane gab dem Spanier zuletzt häufig den Vorzug vor Rodriguez. Dazu kommt die Konkurrenz durch das Offensiv-Trio BBC - Bale, Benzema und Ronaldo.

Wohin wird es den talentierten Kolumbianer also ziehen? An Möglichkeiten mangelt es Rodriguez nicht, unter anderem haben bereits Manchester United, der FC Chelsea und Juventus Turin Interesse angemeldet. Doch auch der FC Bayern wäre durchaus eine Option für den 25-Jährigen. Trainer Ancelotti kennt Rodriguez bereits aus seinem ersten Jahr bei Real, unter ihm hatte der Kolumbianer zudem noch einen Stammplatz. Angeblich soll Ancelotti die Bayern-Bosse bereits um eine Verpflichtung von Rodriguez gebeten haben.

Option für die Flügel - aber ein teurer Einkauf

Hauptsächlich spielt Rodriguez im offensiven Mittelfeld, doch auch auf den Außenbahnen kann der Linksfuß agieren. Damit wäre er für die Bayern eine interessante Option in der Offensive, vor allem, da Douglas Costa und Kingsley Coman zuletzt nicht überzeugen konnten. Schon nach der WM war der Kolumbianer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden, bevor er sich für einen Wechsel nach Madrid entschied.

Gegen eine Verpflichtung von Rodriguez spricht allerdings der Preis, den die Bayern für ihn auf den Tisch legen müssten. Zwar ist der Marktwert des Kolumbianers zuletzt etwas gesunken, doch er liegt immer noch bei stolzen 50 Millionen Euro. Ob der FC Bayern so viel Geld für nur einen Spieler zahlen möchte, ist äußerst fraglich. Erst im hatte Präsident Uli Hoeneß betont, keine Mega-Transfers tätigen zu wollen. Bislang ist Javi Martínez der teuerste Transfer der Münchner. Sein Wechsel von Athletic Bilbao im Jahr 2012 kostete den deutschen Rekordmeister 40 Millionen Euro.

