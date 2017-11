Modeste zum FC Bayern? Das sagt der Knipser

Fällt Robert Lewandowski beim FC Bayern aus, ist die Not groß. Kein Wunder also, dass der Rekordmeister nach einem passenden Ersatz sucht. Wäre Anthony Modeste eine Option? Der Torjäger äußerte sich nun.

München/Tianjin - Nach dem Ausfall von Robert Lewandowski beim FC Bayern war auch er als möglicher Ersatz gehandelt worden: Anthony Modeste, der ehemalige Knipser des 1. FC Köln, der diesen Sommer zum chinesischen Verein Tianjin Quanjian wechselte. Doch wäre ein Transfer an die Isar wirklich eine Option für den 29-Jährigen?

Nicht wirklich, wie der Torjäger nun dem Express offenbarte - denn eine Reservistenrolle beim FC Bayern kann sich der Franzose so überhaupt nicht vorstellen. „Ich bin niemand, der sich auf die Bank setzt. Hinter Lewandowski kann man so gut trainieren, wie man will - man ist immer Ersatz“, sagte Modeste.

„Mit Bayern würde ich zwar deutscher Meister werden, aber ...“

Mit seinen 29 Jahren habe er „keine Zeit zu verlieren“, so der Angreifer. „Mit Bayern würde ich zwar deutscher Meister werden, hätte aber nichts davon.“ Stattdessen träumt Modeste von etwas ganz anderem - nämlich von einer Rückkehr nach Köln. „Ein Fußballer will immer spielen. Auch jetzt, wo ich in der chinesischen Saisonpause zwei Monate in Köln bin, würde ich natürlich am liebsten zum Geißbockheim fahren und mit den Jungs arbeiten und Fußball spielen.“ In China scheint sich der Torjäger demnach nicht sonderlich wohlzufühlen. Ein Wechsel zurück an den Rhein in der Winterpause sei aber dennoch wenig realistisch. „Trotzdem wäre es mein Wunsch“, betonte Modeste und fügte an: „Wie sagt man so schön? Man sieht sich immer zweimal im Leben.“

