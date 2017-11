FC Bayern plant angeblich spektakuläre Rückholaktion

Jung, deutsch und entwicklungsfähig - der FC Bayern möchte bei der Umstrukturierung seines Aufgebots wieder verstärkt auf einheimische Spieler setzen. Einer, der schon früher an der Säbener Straße für Furore gesorgt hat, würde da perfekt ins Beuteschema passen.

München - Bereiten die Chefeinkäufer des Rekordmeisters gerade eine spektakuläre Rückholaktion vor? Wie die Daily Mail berichtet, ist Nationalspieler Emre Can wieder in den Fokus der Münchner gerückt. Der 23-Jährige wurde in der FCB-Jugendakademie ausgebildet und absolvierte bis zu seinem Wechsel nach Leverkusen im Sommer 2013 sieben Pflichtspiele unter dem damaligen wie heutigen Cheftrainer Jupp Heynckes.

Seit mittlerweile drei Spielzeiten besetzt Can nun die Mittelfeldzentrale des englischen Elite-Klubs FC Liverpool. Trainer Jürgen Klopp zählt ihn auch in der laufenden Spielzeit zu seinen absoluten Leistungsträgern. Verhandlungen über eine Verlängerung des im Sommer 2018 auslaufenden Vertrages scheiterten bisher dennoch. Obwohl die Klub-Verantwortlichen an der Anfield Road die Gespräche mit dem 23-Jährigen in den kommenden Wochen nochmals intensivieren möchten, soll der Abschied des 18-fachen deutschen Nationalspielers bereits feststehen.

Wo soll Can spielen?

Sollten sich die Kaderplaner des FC Bayern tatsächlich auf eine Rückkehr des gebürtigen Frankfurters fokussieren, muss eine Frage erlaubt sein: Wo soll Can spielen? In der ohnehin überbesetzten Mittelfeldzentrale des Rekordmeisters tummeln sich bereits jetzt hoch dekorierte Akteure wie Thiago, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, Javi Martinez oder Sebastian Rudy. Eine derart tragende Rolle wie in Liverpool dürfte Can in München kaum spielen. Der Wunsch nach mehr Spielzeit hatte schon im Jahr 2013 den spontanen Wechsel des DFB-Talents nach Leverkusen beschleunigt.

Für Liverpool bleibt die Option, sich bereits im Winter von seinem wechselwilligen Mittelfeldmann zu trennen, um noch eine stattliche Ablösesumme zu generieren. Für diesen Fall wird auch der italienische Rekordmeister Juventus Turin immer wieder als Interessent genannt. Die „Alte Dame“ war bereits im vergangenen Sommer mit einer Offerte für den 23-Jährigen abgeblitzt.

