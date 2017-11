Abflug im Winter? Hier könnte Rafinha mehr Spielzeit erhalten

Er ist einer der dienstältesten Spieler im Aufgebot des FC Bayern. Im Winter könnte Rafinhas Zeit an der Säbener Straße jedoch zu Ende gehen. Ein interessierter Traditionsklub verspricht mehr Spielzeit.

München - Die rechte Abwehrseite war in Glasgow das Revier von Routinier Rafinha. Der 32-Jährige kam beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League über die gesamte Spieldistanz zum Einsatz. Zumeist steht der Brasilianer an der Säbener Straße jedoch im Schatten von Shooting-Star Joshua Kimmich und muss sich mit der Rolle des Backups begnügen.

Mehr Spielzeit hatte der 32-Jährige bereits im September eingefordert. Die könnte ihm nun ein Winter-Wechsel in die Heimat verschaffen. Cruzeiro Belo Horizonte hat Interesse angemeldet, wie das brasilianische Portal Superesportes vermeldet.

Wertvolles Kadermitglied für den FCB

„Ja, wir sind interessiert und haben auch schon Kontakt zu seinem Berater, der das Angebot mit Rafinha prüft“, bestätigt der Präsident des brasilianischen Traditionsklubs eine entsprechende Anfrage. Cruzeiro belegt in der brasilianischen Elite-Liga derzeit den fünften Tabellenplatz, zu den bekanntesten Spielern im Aufgebot gehören der ehemalige Hamburger Thiago Neves und Ex-Real-Madrid-Akteur Lucas Silva.

Für den FC Bayern ist Rafinha auch deshalb ein solch wertvolles Kadermitglied, da er im Defensiv-Verbund beide Außenverteidiger-Rollen bekleiden kann. Der 32-Jährige kam in der laufenden Spielzeit auch schon als Vertreter von Linksverteidiger David Alaba zum Einsatz. Sollte der Rekordmeister einen seiner dienstältesten Akteure (seit Juli 2011 im Verein) im Winter ziehen lassen, müssten sich die Chefeinkäufer um gleichwertigen Ersatz bemühen.

lks