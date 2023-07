Transferplan enthüllt? FC Chelsea bot dem FC Bayern offenbar einen Star an

Von: Sascha Mehr

Der englische Top-Klub FC Chelsea soll dem FC Bayern München einen Spieler angeboten haben, der aber kein Interesse hatte und ablehnte.

London – Nach der Saison ist vor der Saison. Derzeit planen die Klubs der europäischen Ligen die Kader für die Spielzeit 2023/24. Beim FC Bayern München ist nach einer enttäuschenden Saison offenbar ein größerer Umbruch geplant. Im DFB-Pokal und der Champions League schied der deutsche Rekordmeister früh aus, mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft gab es zumindest noch ein versöhnliches Ende.

FC Bayern München treibt Kaderplanung voran

Solch eine Spielzeit will der FC Bayern München aber keinesfalls wiederholen und deshalb den Kader umbauen. Präsident Herbert Hainer kündigte kürzlich eine Transferoffensive an. „Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch nichts ausgegeben. Wir haben die bisherigen Transfers ablösefrei getätigt“, sagte er kürzlich bei BildTV. „Unsere Scouts und Verantwortlichen arbeiten an vielen Spielern und sind in Gesprächen, damit wir am Ende die richtige Wahl treffen“, so der 68-Jährige weiter.

Fix sind bislang die Zugänge von Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), die beide ablösefrei an die Säbener Straße kommen. Mit den Wunschspielern Min-jae Kim von der SSC Neapel und Harry Kane von Tottenham Hotspur sollen die Verhandlungen auch schon weit fortgeschritten sein. Dass das Duo in der kommenden Saison im Trikot des FC Bayern aufläuft, scheint sehr realistisch.

Ein Spieler, der nicht zum FC Bayern München wechseln wird, ist Wesley Fofana vom FC Chelsea. Nach Angaben des TV-Senders Sport1 hat der deutsche Rekordmeister den Spieler aber angeboten bekommen. Welche Ablösesumme sich die Londoner vorstellten, ist nicht bekannt. Der Preis soll aber derart hoch gewesen sein, dass der FC Bayern direkt ablehnte.

FC Bayern München: Kein Interesse an Fofana

Fofana wechselte erst im vergangenen Sommer von Leicester City an die Stamford Bridge. Der Innenverteidiger kostete 80,4 Millionen Euro, konnte in seiner ersten Saison beim FC Chelsea nicht überzeugen. Insgesamt kam der Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend auf lediglich 22 Einsätze, in denen er zwei Treffer erzielte. Wegen einer Knieverletzung fiel der 22-Jährige aber auch weite Teile der Saison aus.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel leitete im Sommer 2022, damals noch Chefcoach des FC Chelsea, den Transfer von Fofana ein. Eine längere Zusammenarbeit gab es aber nicht, denn Tuchel wurde Anfang September entlassen. (smr)