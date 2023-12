Kader-Bauer beim FC Bayern: Schicksalsschlag veränderte das Leben von Christoph Freund

Von: Luca Hartmann

Christoph Freund leitet seit dem 1. September als Sportdirektor die Transfer-Geschicke beim FC Bayern. Was wenige wissen, Freund musste früh einen Schicksalsschlag verkraften.

München – Die Transferplanungen beim FC Bayern für die kommende Winter-Transferperiode und die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Gerade erst haben die Münchner mit Bryan Zaragoza den zweiten Spieler für die Saison 24/25 verpflichtet. Mittendrin ist Sportdirektor Christoph Freund, der an den Transfers entscheidenden Anteil hat. Große Verantwortung trägt Freund nicht erst seit seiner Zeit beim Rekordmeister.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter: 46 Jahre) in Leogang, Österreich Posten beim FC Bayern: Sportdirektor Beim FC Bayern seit: 1. September 2023

Christoph Freund musste Familienbetrieb übernehmen

Vielmehr sorgte ein Schicksalsschlag dafür, dass das Leben des gebürtigen Österreicher bereits in jungen Jahren eine einschneidende Wendung nahm und ihm über Nacht große Verantwortung einbrachte. Im Alter von 24 Jahren starb sein Vater und Freund musste das Familienunternehmen, eine Tischlerei mit rund 20 Angestellten, übernehmen.

„Ich habe das nur geschafft, weil mein Vater in der Firma ein richtig gutes, eingespieltes Team geformt hatte. Damals habe ich gelernt, was möglich ist, wenn man in einer schwierigen Situation zusammensteht und sich gegenseitig unterstützt“, erzählt der 46-Jährige im Interview auf der Homepage des Rekordmeisters. Die Profi-Karriere als Fußballer war damit vorbei, Freund wechselte kurz nach dem Tod des Vaters in die dritte österreichische Liga.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund musste bereits in jungen Jahren große Verantwortung übernehmen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vom Tischler zum FC Bayern-Sportdirektor

Obwohl Freund in der Branche „totaler Quereinsteiger“ war, schaffte er es, den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Für mich persönlich war es der größte Erfolg meines Lebens, dass ich zusammen mit den Mitarbeitern geschafft habe, dass es weitergegangen ist. Die Tischlerei gibt es heute noch, sie ist eine der größten Tischlereien im Salzburger Land“, zeigt sich der Sportdirektor stolz. Doch Freund gibt auch zu, der Tod seines Vaters habe ihm „den Boden unter den Füßen weggerissen.“

Zu Beginn sei unklar gewesen, wie es mit der Tischlerei weitergeht. „Ich weiß noch, wie ich nach dem Begräbnis am Montagmorgen zum ersten Mal in der Firma war. Die Angestellten standen in der Werkstatt, keiner wusste, wie es weitergeht. Die Leute hatten Existenzängste“ erklärt Freund. „Da habe ich das Wort ergriffen und gesagt, dass ich ab sofort dableibe und wir das gemeinsam schaffen werden.“

Freund zieht Positives aus Schicksalsschlag

Die damals neuen Erfahrungen haben Freund laut eigenen Aussagen nicht nur nachhaltig geprägt, sondern ihn auch auf seinen heutigen Posten vorbereitet. „Egal, ob im Handwerk oder beim Fußball, es geht immer um den Menschen. Wenn man sich mit seinem Gegenüber auseinandersetzt und sich für ihn interessiert, dann baut man eine ganz andere Basis auf und bekommt viel mehr zurück“, so Freund.

Und einige Erkenntnisse aus der Tischlerei überträgt der Sportdirektor auch eins zu eins ins Vereinsgefüge beim FC Bayern. „Es gibt auch im Wald verschiedene Holzarten, Monokulturen sind nicht so stabil wie Mischwälder“, erklärt Freund. So müsse es in einer Mannschaft „verschiedene Spielertypen“ geben und im Management „jeder seine individuellen Stärken“ einbringen.

„Je unterschiedlicher die Typen, desto breiter ist das Leistungsspektrum, das abgebildet werden kann. Wichtig ist nur, dass man immer eine gemeinsame Basis findet“, sagt Freund, der kürzlich erst die Talente-Strategie des Rekordmeisters erklärt hat. (LuHa)