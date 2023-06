Transfer-Taskforce der Bayern uneinig über Kaderplanung: Droht nun Krach im Ausschuss?

Von: Manuel Bonke

Die Kaderplanung nimmt beim FC Bayern München immer weiter Fahrt auf. Statt Einigkeit sollen abweichende Vorstellungen für internen Gesprächsstoff sorgen.

München – Steht die Transfer-Taskforce des FC Bayern vor ihrer ersten Zerreißprobe? Im Ausschuss Sport soll es unterschiedliche Vorstellungen über den neuen Kader geben. Während bei den Aufsichtsräten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nach tz-Informationen die Verpflichtung eines Stürmers ganz oben auf der Agenda steht, pocht Trainer Thomas Tuchel laut Bild auf den Kauf eines defensiven Mittelfeldspielers.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre), Krumbach (Schwaben) Aktuelle Position: Cheftrainer FC Bayern München Bisherige Trainerstationen: FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FSV Mainz 05

Bayern-Präsident Hainer mit klarer Ansage: „Declan Rice steht nicht auf unserem Zettel“

Wie wichtig Tuchel ein Transfer auf dieser Position ist, zeigt die Tatsache, wie sehr er sich um Declan Rice (24) von West Ham United bemühte. Gemeinsam mit dem früheren Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe reiste Tuchel im Mai nach London, um den Spieler von einem Transfer zu überzeugen.

Allerdings entschied sich der Nationalkicker für einen Verbleib auf der Insel und wird sich zeitnah vermutlich dem FC Arsenal oder Manchester City anschließen. Die Münchner gaben hingegen nie ein konkretes Angebot ab. „Declan Rice steht nicht auf unserem Zettel“, verriet Präsident Herbert Hainer vergangenes Wochenende und entgegnete den zahlreichen Schlagzeilen um einen angeblichen Ausstieg der Bayern aus dem Transferpoker: „Wer sagt denn, dass wir eingestiegen sind?“

Unstimmigkeiten bei der Kaderplanung gibt es offenbar zwischen Karl-Heinz Rummenigge (l.), Uli Hoeneß (m.) und Trainer Thomas Tuchel (r.) © IMAGO / Norbert Schmidt; IMAGO / CEPix ; IMAGO / Revierfoto

Kalvin Phillips als Alternative für den FC Bayern München?

Fakt ist: Die Münchner Sechser-Suche gestaltet sich enorm schwierig, weil die sogenannten 1-A-Lösungen schnell die 100-Millionen-Schallmauer sprengen, wie das Beispiel von Rice zeigt. Andere Topspieler wie Rodri (27) von Manchester City stehen erst gar nicht zum Verkauf. Die tz weiß: Eine scheinbar preisgünstigere Alternative könnte Kalvin Phillips (27) sein, den die Transfer-Taskforce ebenfalls auf dem Zettel hat.

Tenor: In seinem ersten Jahr bei City kam Phillips nur auf wenig Spielzeit, weshalb man bei Bayern intern davon ausgeht, dass er trotz langer Vertragslaufzeit (bis 2028) nicht exorbitant teuer wäre. Laut transfermarkt.de kommt der defensive Mittelfeldspieler auf einen Marktwert von 32 Millionen Euro. Bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer stellen sich die Verantwortlichen darauf ein, dass es mit einer prominenten Lösung noch etwas dauern könnte, weil sich die verfügbaren Spieler leichter herauskristallisieren, je weiter der Transfersommer voranschreitet. Bleibt die Frage, ob Trainer Tuchel so lange die Geduld behält. Gerade in Sachen Kaderplanung bewies der Fußballlehrer in der Vergangenheit ein dünnes Nervenkostüm.

Droht auch bei den Bayern Krach? FCB-Coach Tuchel schon mit Kaderplanern von Ex-Clubs uneinig

Schon zu Dortmunder Zeiten krachte es zwischen Tuchel und den damaligen Kaderplanern um Chefscout Sven Mislintat, der vom Coach Platz-Verbot ausgesprochen bekam. Damals forcierte Dortmund laut Mislintat den Transfer von Mittelfeldspieler Oliver Torres (28), den Tuchel im letzten Moment dann doch ablehnte – obwohl sich alle Parteien schon weitgehend einig waren.

In Chelsea kam es mit Neu-Eigentümer Todd Boehly zum Zerwürfnis, weil dieser ohne Rücksprache mit Tuchel Denis Zakaria (26) per Leihe verpflichtete. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Tuchel habe der Trainer seinen Neuzugang dem Bericht zufolge nicht einmal erkannt. Es bleibt daher abzuwarten, wie harmonisch der Münchner Transfersommer über die Bühne geht, nachdem Tuchel von den Bossen bewusst ein großes Mitspracherecht bei den Transfers eingeräumt wurde. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)