Streichliste des FC Bayern: Zehn Spieler könnten die Münchner verlassen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © Sven Simon / Imago

Der FC Bayern München steht vor mehreren Verkäufen und Leihen. Nicht nur Marcel Sabitzer steht vor dem Abgang, ein Youngster könnte verliehen werden. Ein Überblick.

München – Sie vermeiden beide ein klares Bekenntnis zum FC Bayern: Die Rede ist von Goalgetter Robert Lewandowski und von Außenangreifer Serge Gnabry. Stattdessen forciert der polnische Torjäger Lewandowski einen Transfer zum FC Barcelona öffentlich, während Schwabe Gnabry intensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugeln soll. Die Verträge beider Angreifer enden an der Säbener Straße in München im Sommer 2023.

FC Bayern: Robert Lewandowski will weg – Serge Gnabry vielleicht auch

Sprich: Der deutsche Bundesliga-Rekordmeister würde nur noch in diesem Sommer eine Ablöse bekommen. Und damit dringend benötigtes Geld für den Transfer von Sadio Mané vom FC Liverpool, über den mit den „Reds“ eine Einigung erzielt worden sein soll. Gehen dagegen Lewandowski und Gnabry? Sie wären nicht allein.

Denn: Insgesamt könnte es beim FC Bayern zehn Abgänge geben, nachdem Niklas Süle (BVB, ablösefrei) und Corentin Tolisso (unbekannt, ablösefrei) schon weg sind. tz.de erklärt, um wen es sonst noch geht. Und welche Spieler verkauft oder verliehen werden sollen.

Im Video: Lewandowski zum FC Barcelona? Auch Real-Coach Ancelotti äußert sich

Omar Richards: Nicht mehr als ein Back-up beim FC Bayern

Der 24-jährige Engländer Omar Richards kam nur in 17 Pflichtspielen zum Einsatz – davon spielte er nur zwei Partien über die volle Distanz. Richards, der im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Reading kam, ist nicht mehr als ein Back-up auf der linken Abwehrseite.

Laut Bild und Sport Bild wollen die Bayern den gebürtigen Londoner nicht um jeden Preis halten. Da er aber erst eine Saison lang eine Chance bekam, wäre eine Leihe nicht unüblich. Um zu schauen, ob er sich woanders zur echten Alternative entwickeln kann. Käme es stattdessen noch zu einem Transfer von Borna Sosa (VfB Stuttgart), wäre seine Zeit an der Isar wohl abrupt zu Ende. Die Sport Bild berichtete Anfang Juni von einem möglichen Tauschgeschäft mit den Schwaben.

Bouna Sarr: Keine Chance beim FC Bayern

Kritik an Sportvorstand Hasan Salihamidzic entlädt sich nicht selten in der Personalie Bouna Sarr. Acht Millionen Euro kostete der Rechtsverteidiger im Herbst 2020 Ablöse (an Olympique Marseille), er wurde mit einem Vier-Jahres-Vertrag ausgestattet. Dabei suchten die Bayern damals eigentlich einen Kurzzeit-Back-up für den Flügel.

Obwohl der heute 30-Jährige im Januar 2022 mit dem Senegal und Mané die Afrikameisterschaft gewann, konnte er sich in München nie auch nur ansatzweise durchsetzen. Sein Verkauf gilt übereinstimmenden Medienberichten zufolge als gesichert. Aber: Findet sich auch ein Abnehmer für den Bankdrücker?

Marc Roca: Spanier wechselt zu Leeds United

Ein Bankdrücker war auch Marc Roca. An diesem Freitag (17. Juni) vermeldete der FC Bayern seinen Wechsel zu Leeds United in die englische Premier League.

Laut Kicker und Sport Bild bringt der 25-jährige Spanier, der in zwei Jahren nur in 24 Pflichtspielen zum Einsatz kam, eine Ablöse von fix zwölf Millionen Euro – plus Boni von bis zu fünf Millionen Euro. Immerhin.

Marcel Sabitzer: Österreicher kann an Leipzig-Leistungen nicht anknüpfen

Bei RB Leipzig war der Österreicher ein Leistungsträger, beim Deutschen Meister ist er nur ein Mitläufer. Akzente konnte der 28-jährige Mittelfeldspieler kaum setzen. In 24 Bundesliga-Einsätzen erzielte er nur ein Tor – und er bereitete nur einen Treffer vor.

Die Bild, die Sport Bild und Sport1 berichten gleichermaßen, dass die Münchner bei einem Angebot über 15 Millionen Euro gesprächsbereit wären. Und, dass Sabitzer selbst seine Zukunft woanders sieht. Das britische Sport-Portal Football London schrieb zuletzt von einem angeblichen Werben des FC Arsenal um Marcel Sabitzer, auch Atlético Madrid wird als Interessent genannt.

Beim FC Bayern nur zweite Wahl: der Österreicher Marcel Sabitzer. © IMAGO / Laci Perenyi

Malik Tillman: Youngster des FC Bayern braucht Einsatzzeiten

Der 20-jährige Deutsch-Amerikaner gilt als großes Talent im offensiven Mittelfeld und hat schon zwei Länderspiele für die USA absolviert. In der vergangenen Saison wurde der Franke in immerhin vier Bundesliga-Spielen eingewechselt, nachdem ihn Ende 2020 und Anfang 2021 ein Kreuzbandriss zurückgeworfen hatte.

Im Dezember meinte FCB-Coach Julian Nagelsmann über den Youngster: „Ich würde ihn auch in schwierigen Situationen bringen. Er ist ein top-talentierter Stürmer. Er hat unglaubliche Qualitäten im Torabschluss. Malik ist ein Spieler, der seinen Weg machen wird.“ Da Bayern keinerlei Druck hat, ihn zu verkaufen, und der junge Angreifer einen Vertrag bis 2024 besitzt, ist ein Leihgeschäft innerhalb der Fußball-Bundesliga sehr wahrscheinlich.

Fiete Arp: FC Bayern zahlt einstiger Sturmhoffnung angeblich eine Abfindung

Das teure Missverständnis endet wohl nach drei Jahren, in denen Fiete Arp nicht ein einziges Bundesliga-Spiel für die Bayern gemacht hat. Dabei lief der heute 22-Jährige einst als Teenager für seinen Heimatverein Hamburger SV in der Bundesliga-Saison 2017/18 ganze 18 Mal auf.

In München geriet die Karriere des Stürmers gehörig ins Stocken. Drei Millionen Euro soll er im Sommer 2019 Ablöse gekostet haben, und er soll dem Vernehmen nach jährlich mindestens genauso viel verdient haben. Wie die Bild berichtet, zahlt der Rekordmeister dem Hanseaten jetzt eine Abfindung, damit er seinen Vertrag (bis 2023) auflöst. Die angebliche Summe: Wieder werden drei Millionen Euro genannt. Sein Weg führt offenbar zu Holstein Kiel – an die Norddeutschen war Arp bereits ausgeliehen. (pm)