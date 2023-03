Trauer im Hause Cancelo: Bayern-Leihspieler verliert „treuen Freund“

Von: Manuel Bonke

Joao Cancelo muss einen Schicksalsschlag verkraften. Der Leihspieler des FC Bayern trauert um den verstorbenen Hund Prince.

München – Glücklich wirkte Joao Cancelo nicht, als er durch den Innenraum des Stadions in Richtung Ausgang stapfte. Dabei hätte die Leihgabe von Manchester City allen Grund zur Freude gehabt: Tor zum 1:1 nach einem sehenswerten Solo erzielt, Freistoß zum 2:1 nach einem Tempo-Dribbling herausgeholt und per gefühlvoller Flanke das 5:2 vorbereitet – tz-Note: 1!

João Pedro Cavaco Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Größe: 1,82 m Marktwert: 70 Millionen Euro Aktuelles Team: FC Bayern München

Hund Prince tot: Bayern-Star Joao Cancelo nimmt in emotionaler Botschaft Abschied

Cancelo war anzumerken, dass schwierige Wochen hinter ihm liegen. Nicht nur, dass er in den wichtigen Spielen des FC Bayern gegen Union Berlin, Stuttgart und Paris insgesamt nur 16 Minuten auf dem Platz stand, der 28-Jährige musste abseits des Platzes ein Unglück hinnehmen: Sein geliebter Hund Prince starb vor wenigen Tagen. Am Freitag verabschiedete sich der Portugiese in den sozialen Medien von seinem Vierbeiner: „Du bleibst immer in meinem Herzen mein treuer Freund. Ruhe in Frieden zwischen den Sternen. Eines Tages sehen wir uns wieder.“

Auf dem Rasen ließ sich Cancelo jedoch nichts von seiner Trauer anmerken – und kassierte viel Lob von allen Seiten. „Er ist einfach ein sensationeller Fußballspieler. Nachdem er sensationell gestartet ist, hatte er zwei, drei Spiele, in denen es nicht so gut gelaufen ist. Er hat diese Lust und Gier wiedergefunden. Es hat Spaß gemacht, ihm heute zuzuschauen“, schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dass sich Brazzo – auch im Hinblick einer permanenten Verpflichtung – wünschen würde, dass Cancelo häufiger zum Einsatz kommt, liegt auf der Hand.

Bayern-Star Joao Cancelo trauert um seinen „treuen Freund“. © Frank Hoermann/Imago

Trauer im Hause Cancelo: Hund Prince gestorben

Doch Trainer Julian Nagelsmann verteidigt seine Entscheidung und nimmt die Kritiker ins Visier, die nicht verstanden, dass Cancelo auch gegen Paris auf der Bank saß: „Wir brauchten einen Dreierketten-Spieler gegen Paris und mussten das davor zwei Spiele einstudieren. Joao ist kein Dreierketten-Spieler. Das ist recht simpel erklärt“, zeigte sich der Coach von der Cancelo-Diskussion genervt und erklärte: „Da können sich in jeder Sendung die Experten noch fünf Stunden unterhalten. Das muss man irgendwann reinkriegen, dass Joao noch nie in seinem Leben Halbverteidiger gespielt hat.“

Heißt im Klartext: Solange Nagelsmann weiterhin auf eine Viererkette verzichtet, bleibt Cancelo nur ein Platz als sogenannter „Joker“- oder „Schienenspieler“ im bevorzugten 3-5-2-System. (bok)