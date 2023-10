Kanes Plastiktüten-Abgang sorgt in den Arena-Katakomben für Lacher

Von: Florian Schimak

Harry Kane stellte gegen Darmstadt nicht nur einen Bundesliga-Rekord auf. Er erzielte auch noch ein überragendes Tor. Ein Souvenir nahm er in der Plastiktüte mit nach Hause.

München – Erst das wichtige Tor zum 2:1 gegen Galatasaray am Dienstag. Dann das 1:0 samt anschließendem Dreierpack gegen Darmstadt am Samstag, davon ein Treffer von hinter der Mittellinie. Man kann, ohne zu übertreiben, sagen: Harry Kane war beim FC Bayern der Mann der Woche.

Aber der Reihe nach. In Istanbul war Kane 70 Minuten lang fast nicht zu sehen, ehe er nach der Vorarbeit von Jamal Musiala das so wichtige Tor gegen fast 52.000 fanatische Anhänger erzielte und die Bayern so auf die Siegerstraße brachte.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 110 Millionen Euro

Harry Kane beim FC Bayern: Stürmer wird immer mehr zur Lebensversicherung

Auch beim letztlichen 8:0-Schützenfest gegen SV Darmstadt 98 war es wieder Kane (tz-Note 1), der in unnachahmlicher Art per Flugkopfball in Mittelstürmer-Manier die Führung erzielte. Wichtig, weil der Rekordmeister nach einer völlig wilden ersten Hälfte mit drei Roten Karten (eine für Joshua Kimmich nach nur vier Minuten) torlos in die Pause ging. Wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, hätte der Engländer nicht getroffen?

In der vergangenen Saison hat dem FC Bayern genau solch ein Spieler gefehlt. Einer, der in den richtigen Momenten die Treffer erzielt. Einer wie Robert Lewandowski eben. Nun haben sie an der Säbener Straße wieder eine Lebensversicherung, schlichtweg einen Torjäger.

Nanu, was trägt Harry Kane denn da aus der Allianz Arena mit nach Hause? © IMAGO / Ulmer/Teamfoto/Twitter/AZStrasser

Harry Kane und der Wahnsinnstreffer gegen Darmstadt: „Schon häufiger probiert“

Dass Kane aber nicht nur wichtige, sondern auch überragende Treffer erzielen kann, das bewies er nur wenigen Minuten später bei seinem Treffer zum 5:0 gegen Darmstadt. Als er bei einem Bayern-Konter sah, dass Lilien-Keeper Marcel Schuhen zu weit vor dem Kasten stand, versenkte der Stürmer die Kugel von hinter der Mittellinie im Gästetor. Das brachte die Allianz Arena zum Beben!

„Ich schaue immer, wo der Torhüter steht. Schon in der ersten Hälfte stand er sehr hoch“, schilderte Kane seinen Wahnsinnstreffer in der Mixed Zone nach dem Spiel: „Dann fiel mir der Ball vor die Füße und ich hatte genügend Zeit, den Schuss von dort aus zu versuchen. In meiner Karriere habe ich das schön häufiger probiert, aber er ging immer knapp vorbei. Daher war es schön zu sehen, dass das Ding unter der Latte ins Tor fällt.“

Matchwinner Harry Kane nimmt Souvenir in Plastiktüte mit nach Hause

Natürlich war dies ein besonderer Treffer für Kane, der in seinem Stürmerleben bereits viele Treffer erzielt hat. Daher, und aufgrund seiner insgesamt drei Treffer gegen den in der zweiten Hälfte völlig überforderten Aufsteiger, nahm der 30-Jährige das Spielgerät als Souvenir mit nach Hause. Allerdings in einer Plastiktüte.

In den Katakomben der Arena darauf angesprochen, ob der Ball in seinem Zuhause einen besonderen Platz bekommen würde, sagte Kane: „Ich muss erstmal ein Zuhause finden“ und sorgte damit für viele Lacher unter den Journalisten: „Aber ich werde ein schönes Plätzchen dafür im Hotel finden. Es ist immer etwas Besonderes für einen Stürmer, wenn man einen Dreierpack erzielt“, so Kane.

Harry Kane stellt mit Dreierpack gegen Darmstadt neuen Bundesliga-Rekord auf

Mit nun zwölf Treffern nach neun Partien stellt Kane einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Noch nie gelangen einem Spieler in seiner ersten Saison nach so kurzer Zeit so viele Treffer. Doch bei all dem Hype blieb Kane trotzdem bescheiden. „Ein Dank geht auch raus an meine Teamkollegen“, so der Angreifer: „Sie kreieren Chancen für mich.“

Somit lässt sich festhalten: Die Bayern haben nicht nur einen Weltklasse-Stürmer verpflichtet, sondern auch einen bemerkenswerten Menschen. Beides dürfte bei den Zielen des Rekordmeisters in dieser Saison noch ganz entscheidend sein. (smk)

