Neues Design durchgesickert: Sieht so das neue Heimtrikot des FC Bayern aus?

Die neuen FC-Bayern-Heimtrikots sind noch nicht veröffentlicht worden. Dennoch will ein Portal bereits das Design des Ausrüsters Adidas kennen.

München – Trikotverkäufe sind für viele Fußballklubs eine sichere Einnahmequelle. Der FC Bayern München etwa soll laut Sky im Jahr 2021 rund 3,25 Millionen Jerseys zu Geld gemacht haben, auch 2022 dürfte die Nachfrage hoch gewesen sein. Um auch in der kommenden Saison neue Einnahmen zu generieren, wird der Rekordmeister wohl zum Ende der Spielzeit sein neues Trikot für die Saison 2023/24 vorstellen. Ein Internet-Leak verrät nun, wie das neue Design angeblich aussehen soll.

Die letzten Trikots des FC Bayern München wurden stets im Internet geleakt

Das Portal Footy Headlines ist berühmt-berüchtigt, in der Vergangenheit traf die Plattform in den meisten Fällen treffende Vorhersagen bezüglich der geleakten Spielbekleidungen. So lag es beispielsweise beim Bayern-Heimtrikot der letzten Saison bereits Monate vor der offiziellen Vorstellung des Designs richtig, auch das aktuelle weiß-goldene Auswärtstrikot der Münchner oder das weinrote Wiesn-Aktionstrikot kannte das Portal bereits früh.

Nun gab es wieder Neuigkeiten auf der Seite. Bereits Ende November wurde der erste Leak zum möglichen neuen FC-Bayern-Trikot publik, jetzt wurde dieser um ein weiteres Design-Modell ergänzt. Laut Footy Headlines sickerte bereits das Grundmodell des Ausrüsters Adidas durch, bei dem die Ärmel eine besondere Rolle spielen.

Neues Trikot 2023/24 angeblich geleakt: Laufen die Bayern bald mit neuem Ärmel-Design auf?

Noch ist jedoch nicht sicher, in welcher Farbanordnung das Trikot auf den Markt kommen soll, der Plattform zufolge sind aktuell zwei verschiedene Muster möglich. Das eine wäre ein rotes Jersey mit weißen Ärmeln, das andere wäre die umgekehrte Version, also ein weißes Trikot mit roten Ärmeln.

Wie das Portal schreibt, sei Weiß in den „internen Daten von Adidas“ als Hauptfarbe angeführt. Dennoch betont es, dass beide Varianten „gleich wahrscheinlich“ seien. In den kommenden Monaten wird das Rätsel wohl gelöst, womöglich sogar vor der offiziellen Präsentation durch den Verein.

Angebliches neues Trikot-Design: Es erinnert an ein Jersey aus der Vergangenheit

Der FC Bayern würde in beiden Fällen weiterhin bei seinen traditionellen Farben bleiben. So mancher Fan wird sich bei dem Design mit den andersfarbigen Ärmeln an die Saison 2003/04 erinnern, als die Bayern mit einem ähnlichen Trikot aufliefen. Doch ist das ein gutes Zeichen? In jener Saison gewann der Serienmeister weder die begehrte Schale, noch den DFB-Pokal, beide Titel gingen nach Bremen.

Feiert das Ärmel-Design nach zwanzig Jahren ein Comeback? Hasan Salihamidzic (r.) und Bastian Schweinsteiger im Jahr 2003. © Team 2/imago

In der darauffolgenden Spielzeit nutzten die Münchner das Leiberl jedoch erneut – allerdings mit modernisiertem Hauptsponsoren-Logo – und gewannen sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den Pokalwettbewerb. Das Trikot-Design war also nicht schuld an der temporären sportlichen Misere. Nun, fast zwanzig Jahre später, könnten die dominanten Bayern wohl eine moderne Interpretation des damaligen Trikots auf den Markt bringen. Ganz ohne Sorge, dass Werder Bremen dadurch das Double gewinnt. (ajr)