Triste Zukunft für Bayern-Neuzugang Laimer? Treibende Kräfte des Transfers entlassen

Von: Christoph Wutz

Konrad Laimer ist die erste fixe Verpflichtung des FC Bayern für die neue Saison. Doch alle, die dafür verantwortlich zeichneten, sind inzwischen weg.

München – Beim FC Bayern gibt es mittlerweile ein Projektteam, das für die Verkündung von Transfers verantwortlich ist und für „creative content“ (kreative Inhalte) sorgen soll. Was im ersten Moment recht spektakulär klingt, erfolgt meist nach dem gleichen Muster: Der Neuzugang landet mit einem Privatjet am General-Aviation-Terminal am Münchner Flughafen und wird im roten Audi auf dem Rollfeld abgeholt. Danach geht es zum Medizincheck ins Krankenhaus Barmherzige Brüder – und im Anschluss zur Vertragsunterzeichnung an die Säbener Straße.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

Creative-Content-Team des FC Bayern inzwischen mit Standard-Prozedere bei Neuverpflichtungen

Dort wird der Spieler in der Regel von Geschäftsführer und Sportchef des FC Bayerns erwartet. Natürlich immer begleitet vom vereinseigenen Kamera-Team. Nachdem die Unterschrift unter das Arbeitspapier gesetzt ist, erfolgt das finale Foto- und Video-Shooting: Erst schüttelt der Neue den Bossen die Hände, danach geht’s für ihn vor die graue Betonwand, auf der in roter Leuchtschrift sein Name erstrahlt.

Wenn alle Bilder unter Dach und Fach sind, wird die offizielle Presseerklärung versendet. Im Falle von Konrad Laimer, dessen Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern am Freitag offiziell vermeldet wurde, war das Creative-Content-Team im Nachgang zum Improvisieren gezwungen.

Konrad Laimer wechselt zum FC Bayern. Die Verantwortlichen, die den Transfer einfädelten, sind inzwischen alle weg. © Fotomontage: Imago / Sven Simon

Foto bei Vertragsunterzeichnung bei den Bayern steht sinnbildlich für Laimer-Zukunft

Der Wechsel des Mittelfeldspielers wurde bereits im Frühjahr unter Dach und Fach gebracht (tz berichtete) – und mit einigen Monaten Verspätung nun offiziell verkündet. Das beweist ein genauer Blick auf das Foto von Laimers Vertragsunterzeichnung, auf dem kahle Bäume in trister Umgebung durch die Fensterscheibe zu sehen sind.

Das könnte sinnbildlich für Laimers Zukunft in München stehen. Immerhin sind die treibenden Kräfte des Transfers, Ex-Boss Oliver Kahn, Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Ex-Trainer Julian Nagelsmann, mittlerweile entlassen. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen waltete das Trio jedoch noch im Amt. Das erklärt auch, weshalb im Falle von Laimer keine Sequenzen vom munteren Händeschütteln mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen veröffentlicht wurden.

„Mich gibt es nur mit 100 Prozent“: Neuzugang Laimer will entscheidende Rolle bei den Bayern einnehmen

Zitiert wurde der neue Vorstandschef des FC Bayern in der offiziellen Verlautbarung freilich trotzdem: „Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns – und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern.“ Der österreichische Neuzugang ergänzte: „Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele – genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen.“

Die Leidenschaft in seiner Wortwahl findet sich für gewöhnlich auch in seiner Spielweise wieder – und war ein Grund, weshalb der mittlerweile geschasste Nagelsmann seine „Pressingmaschine“ aus gemeinsamen Leipziger Zeiten unbedingt nach München lotsen wollte. Der Nationalspieler sollte im FC Bayern der Saison 2023/2024 eine entscheidende Rolle einnehmen. Ob ihm die auch Thomas Tuchel als Trainer der Gegenwart zutraut, bleibt abzuwarten. Gut für Laimer: Er kommt als ablösefreier Spieler, der die Bundesliga kennt und auch rechts hinten aushelfen könnte. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Welchen Plan Bayern-Trainer Tuchel mit Laimer hat, wird sich zeigen

„Gerade im Pressing gehört Konni zu den besten Spielern der Bundesliga“, lobte RB-Sportchef Max Eberl den Neu-Bayer zum Abschied. Mit dieser Fähigkeit sollte Laimer Leon Goretzka Druck machen.

So zumindest der ursprüngliche Plan der mittlerweile komplett ausgetauschten sportlichen Leitung. Wie der exakte Plan von Tuchel aussieht, wird sich zeigen. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)