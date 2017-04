Trotz FCB- und Arsenal-Offerte: Youngster bleibt bei Zweitligisten

Hannover - Trotz der lukrativen Angebote des FC Bayern und des FC Arsenal bleibt dieses Toptalent bei seinem derzeitigen Arbeitgeber in der zweiten Liga und verlängert sogar seinen Vertrag.

Zweitligist Hannover 96 hat sein auch von Meister Bayern München und dem FC Arsenal umworbenes Sturmtalent Noah Bazee langfristig an sich gebunden. Vor Anpfiff des Niedersachsen-Derbys gegen Eintracht Braunschweig gab der Bundesliga-Absteiger die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 20-jährigen Nigerianer um drei Jahre bis 2021 bekannt.

Bazee, der momentan wegen Knieproblemen pausieren muss, entschied sich nach den Verhandlungen seines Vertreters Florian Goll mit 96-Sportdirektor Horst Heldt für die Möglichkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. "In Hannover passt derzeit alles für mich. Hannover ist eine Top-Adresse in Deutschland. Der Verein hat nach dem Abstieg auf mich gesetzt und mir die Chance gegeben - das will ich zurückzahlen."

Auch Schalke, Bayer und Gladbach waren an Bazee interessiert

Für 96 ist die Einigung mit dem Offensiv-Ass ein Erfolg. Aus der Bundesliga waren nach SID-Informationen neben den Bayern auch Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen an dem Afrikaner, der seit dem Frühjahr 2016 zu Hannovers Profi-Kader gehört, interessiert. Von Arsenal soll Bazee sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen haben.

Derzeit wird beim FC Bayern auch über einen möglichen Ersatz für Sven Ulreich spekuliert. In der Verlosung sind Salvatore Sirigu und ein Keeper vom 1. FC Köln.

SID