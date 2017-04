Trotz Schicksalsschlag: Vidal bereit für Pokal-Kracher gegen BVB

München - Trotz der schrecklichen Nachricht, die Arturo Vidal am Wochenende aus seiner chilenischen heimat erhielt, wird der Bayern-Star dem Rekordmeister im Pokal zur Verfügung stehen.

Es war eine schreckliche Nachricht, die Arturo Vidal am Sonntag ereilte. Der Freund seiner Schwester Ambar ist in Chiles Hauptstadt Santiago auf offener Straße erschossen worden, Ignacio Neira Guerras Auto wurde von Kugeln durchsiebt. Vidal war tief traurig und sprach auf Twitter von „schlechten Menschen“, die in Chile Verbrechen begehen. Trotz des Dramas bleibt der 29-Jährige aber in München und will mit dem FC Bayern am Mittwochabend (20.45 Uhr, so sehen Sie die Partie live) den Einzug ins Pokalfinale perfekt machen.

Esto es para la gente mala leche que tenemos en chile!Y q siempre buscan lo malo!Este es ARTURO VIDAL y aún tiene mucho más por ganar! pic.twitter.com/zXdqjDCzjn — Arturo Vidal (@kingarturo23) 23. April 2017

Das mögliche Endspiel wäre für seinen Kapitän der letzte Auftritt auf der großen Fußballbühne. Philipp Lahm beendet seine Karriere am Saisonende – und träumt von einem Abschied im Berliner Olympiastadion. „So ein Finale wäre natürlich ein sehr, sehr schöner Abschluss“, sagte der 33-Jährige vor dem Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Zu sehr wollte er sich aber noch nicht mit seinem Karriereende beschäftigen. Es geht im Saisonendspurt noch um zu viel für den FC Bayern, aber auch für Lahm. „Ob es eine gute oder sehr gute Saison wird, hängt vom Pokal ab“, betonte er. Eine „schlechte Saison“ sei praktisch schon ausgeschlossen, denn das würde ja heißen, „dass man gar keinen Titel“ gewinnen würde.

Dennoch stehen die Bayern nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg und dem frühen CL-Aus unter Druck. Nicht nur, weil sie ihrem Kapitän einen standesgemäßen Abgang bereiten sollten.

sw, bok