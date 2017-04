So endete TSG Hoffenheim gegen FC Bayern

Sinsheim - Der FC Bayern muss gegen die TSG Hoffeheim eine 0:1-Niederlage hinnehmen - trotz bester Chancen in der zweiten Hälfte. Hier gibt‘s alle Infos rund um die Partie.

Update vom 4. April 2017: Der FC Bayern hat eine Woche vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid eine bittere Niederlage gegen die TSG Hoffenheim einstecken müssen. In Sinsheim unterlagen die Münchner dem Team von Julian Nagelsmann mit 0:1 - Andrej Kramaric erzielte in der 21. Minute das Tor des Tages. Es war der erste Hoffenheimer Sieg gegen den Rekordmeister im 18. Anlauf; die Bayern kassierten dagegen ihre zweite Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison, bleiben jedoch weiterhin mit großen Vorsprung Tabellenführer.

Am vergangenen Samstag präsentierte sich der FC Bayern in Gala-Form und schoss den FC Augsburg im bayerischen Derby mit einem 6:0 (2:0) aus der Allianz Arena. Vor allem Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski, Thomas Müller und Thiago machten ein auffälliges Spiel und führten die Bayern zum Sieg. Doch im April geht es Schlag auf Schlag und daher steht für den Rekordmeister bereits drei Tage später Spieltag 27 in der Bundesliga an - und der zweite Spieltag in der Englischen Woche. Der FC Bayern muss zu einem der Überraschungs-Teams der Saison: Zur TSG 1899 Hoffenheim.

TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München: Nagelsmann und seine junge Truppe

Die TSG Hoffenheim ist eins der Top-Teams der Saison 2016/17. Letztes Jahr gerade noch als 15. dem Abstieg und der Relegation entgangen, stehen die Kraichgauer in dieser Spielrunde nach 26 Spieltagen auf Platz vier der Tabelle. Der Erfolgsfaktor ist vor allem der Trainer: Julian Nagelsmann. Der erst 29-Jährige ist der jüngste hauptamtliche Trainer der Bundesliga-Geschichte und gilt doch als einer der besten seines Fachs. Nicht umsonst wurde er zum Trainer der Jahres 2016 in Deutschland gewählt und wurde angeblich bere its vom FC Bayern umworben. Als er die TSG im Februar 2016 übernahm, stand das Team auf Rang 17, fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz. Doch unter Nagelsmann holte man noch 23 Punkte und rettete sich auf Platz 15. In dieser Saison gelang es dem jungen Trainer mit seinem ebenfalls jungen Team, nur drei Akteure sind 30 oder älter, dank taktischer Variabilität und der Unbekümmerheit der Spieler bereits 45 Punkte zu sammeln. Die Qualifikation zur Champions League ist damit in Reichweite.

Der Start in die neue Spielzeit war dennoch etwas holprig. Nach vier Spieltagen standen vier Unentschieden und damit nur vier Punkte zur Buche. Doch dann ging es steil bergauf für die die TSG. Fünf Siege in Folge bedeuteten den zwischenzeitlichen dritten Platz in der Tabelle. Selbst in München konnte man den Bayern ein Remis abluchsen. Nach Abschluss der Hinrunde standen die Hoffenheimer immer noch auf Position drei und das ohne eine einzige Niederlage. Die Rückrunde ging erneut nicht optimal los. Gleich zu Beginn verlor man im Top-Spiel gegen RB Leipzig. Auch gegen Wolfsburg Mitte Februar musste ein Spiel verloren gegeben werden. Doch die Truppe von Julian Nagelsmann fing sich und errang in den nächsten fünf Partien elf von 15 möglichen Zählern. Die erste Teilnahme am europäischen Wettbewerb scheint in greifbarer Nähe. Nun will man den Bayern auch in der heimischen Arena trotzen. Im August 2015 erzielte Kevin Volland gar das schnellste Tor der Bundesliga-Historie gegen die Münchner. Nach nur neun Sekunden zappelte der Ball damals im Netz. Viel gebracht hat es nicht. Der deutsche Rekordmeister gewann trotzdem mit 2:1. Ein Sieg gegen die Münchner gelang der TSG bislang noch nicht. Zudem werden zwei Hoffenheimer im Sommer nach München wechseln: Niklas Süle und Sebastian Rudy.

TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München: Rekordmeister geht in die „Wochen der Wahrheit“

Während die Hoffenheimer ums internationale Geschäft kämpfen, ist der Auftritt in Sinsheim für den FC Bayern nur der nächste Schritt zur fünften Meisterschaft in Folge. Gut möglich, dass Trainer Carlo Ancelotti gegen die Hoffenheimer die ein oder andere Stammkraft schont, denn in den nächsten Wochen stehen den Roten noch viel größere Herausforderungen bevor. So geht es am Samstag erst ins Top-Spiel gegen Borussia Dortmund, am Mittwoch darauf steht dann das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid an. Nach einem weiteren Kracher in Leverkusen müssen die Bayern dann nach Madrid zum Rückspiel in der Königsklasse, bevor im DFB-Pokal-Halbfinale erneut der BVB wartet.

Mit 13 Punkten Vorsprung auf „Verfolger“ RB Leipzig kann entspannt in Richtung der Knallerspiele geschaut werden, da der Titel in der Liga den Bayern kaum noch zu nehmen sein scheint.

TSG 189 Hoffenheim gegen FC Bayern München: Bisherige Begegnungen

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 05.11.2016 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 1:1 31.01.2016 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 2:0 22.08.2015 Bundesliga TSG Hoffenheim - FC Bayern 1:2 18.04.2015 Bundesliga TSG Hoffenheim - FC Bayern 0:2 22.11.2014 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 4:0 29.03.2014 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 3:3 02.11.2013 Bundesliga TSG Hoffenheim - FC Bayern 1:2 03.03.2013 Bundesliga TSG Hoffenheim - FC Bayern 0:1 06.10.2012 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 2:0 10.03.2012 Bundesliga FC Bayern - TSG Hoffenheim 7:1

