Live-Ticker: Hoffenheim empfängt den FC Bayern zum Topspiel

Sinsheim - Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern München zum absoluten Spitzenspiel. Verfolgen Sie die Partie der Roten hier in unserem Live-Ticker.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München -:- (-:-)

TSG Hoffenheim: - Bank: - FC Bayern: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Sascha Stegemann Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 1. Bundesliga finden Sie hier.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Partie des FC Bayern bei der TSG 1899 Hoffenheim! Die Kraichgauer empfangen den deutschen Rekordmeister in der heimischen Wirsol Rhein-Neckar-Arena zum absoluten Spitzenspiel bei Flutlicht-Atmosphäre - Anstoß ist um 20 Uhr.

Vorbericht

Die TSG steht mit Jung-Trainer Julian Nagelsmann derzeit auf einem phänomenalen dritten Platz und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf den fünften Rang - die Champions League winkt der TSG also bereits zu. Damit das so bleibt, wollen die Hoffenheimer gegen die Bayern punkten - doch allem Anschein nach wird das eine äußerst schwierige Aufgabe.

Zwar siegten die Mannen von Nagelsmann zuletzt gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und verwiesen dann auch die starke Hertha aus Berlin mit 3:1 des Feldes - die Kraichgauer sind also in Topform. Das Problem dabei: Auch der FC Bayern nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Wettbewerbsübergreifend fuhren die Bayern zuletzt sieben Siege in Serie ein, vergangenen Samstag präsentierte sich der deutsche Rekordmeister in Gala-Form und schoss im Derby den FC Augsburg mit 6:0 aus der Allianz-Arena.

Für den Rekordmeister sind es die entscheidenden Wochen der Saison. Zwar grüßt man in der Bundesliga mit ganzen 13 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten RB Leipzig vom Platz an der Sonne, doch nach der schwierigen Partie in Sinsheim folgen für die Roten der Kracher gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und das Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid.

„Wir sind gut drauf. Aber der April ist ein heißer Monat, und dann schauen wir mal, wie wir da durchs Feuer kommen“, hatte auch Thomas Müller nach der Partie gegen den FC Augsburg festgestellt. Der erste Schritt ist gelungen - der zweite soll gegen die TSG Hoffenheim nun folgen. Dabei sollte es für die Roten besser laufen als im Hinspiel dieser Saison: Damals rettete ein Eigentor von Steven Zuber den FC Bayern vor einer Niederlage, die Partie endete 1:1. Das soll am Dienstagabend besser werden.

