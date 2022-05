Aubstadt gegen Bayern II LIVE: TSV kann den Bayern den Meisterschaftstraum nehmen

Von: Tim Hempfling

Teilen

Ausgeglichenes Duell: Im Hinspiel trennten sich der FC Bayern München II und der TSV Aubstadt 3:3. © IMAGO / Beautiful Sports

Die „kleinen“ Bayern sind am Samstag (14:00 Uhr) beim TSV Aubstadt zu Gast. Die Gäste müssen gewinnen, um noch theoretisch Meister zu werden. Wir berichten im Liveticker.

Der FC Bayern II ist am Samstag (14 Uhr) beim TSV Aubstadt zu Gast.

Für die Bayern ist ein Sieg Pflicht, um Druck auf Spitzenreiter Bayreuth zu machen.

Wir berichten im Liveticker.

Aubstadt - Der TSV Aubstadt ist seit vier Spielen ungeschlagen und steht infolgedessen auf dem fünften Tabellenplatz. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaft mit einem verrückten 3:3-Unentschieden. „Das ist ein ganz besonderes Spiel für den Verein, die ganze Region freut sich auf die Bayern. Da sind viele hochtalentierte Jungs dabei, die wir in ein paar Jahren noch in ganz anderen Ligen sehen werden“, Victor Kleinhenz, Cheftrainer des TSV, zum Gegner. Er ist aber trotzdem selbstbewusst: „Wir wissen aber auch, dass wir an einem guten Tag in der Lage sind, gegen die Bayern was zu holen.“

Für die Bayern Amateure geht es noch darum, die Chance zu wahren, aufzusteigen. Dafür muss auch ein Dreier her, um Druck auf den Ligaprimus Bayreuth zu machen. Die letzten vier Spiele konnte die Demichelis-Elf gewinnen, das letzte Spiel sogar mit einem fulminanten 8:1-Heimerfolg gegenüber Rosenheim. Sollte der FCB II verlieren und die SpVgg Bayreuth in Schweinfurt gleichzeitig gewinnen, ist Bayreuth Meister. (th)