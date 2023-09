TSV Aubstadt gegen FC Bayern II LIVE: Schwieriges Auswärtsspiel für die Bayern-Amateure

Von: Dominik Veitenhansl

Auch im Spiel gegen den TSV Aubstadt möchten Dion Berisha (vorne) und der FC Bayern München II jubeln. © Goldberg/IMAGO

Um 14 Uhr empfängt der Tabellenvierte TSV Aubstadt die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Wir berichten im Live-Ticker.

12. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt - FC Bayern München II

Tabelle: Nach drei Siegen in Folge befindet sich Bayern II im Tabellenmittelfeld. Aubstadt steht auf einem starken vierten Platz und kann mit einem Sieg wieder an die Spitzenteams heranrücken.

Um 14 Uhr ist Anpfiff. Wir berichten im Live-Ticker.

Aubstadt - Gegen den Tabellenvierten möchte der FC Bayern II seine Siegesserie ausbauen: Zuletzt konnte die Mannschaft von Holger Seitz drei Spiele in Folge gewinnen. Inzwischen konnten sich die Amateure aus dem Tabellenkeller befreien und rangieren momentan auf dem zehnten Platz.

Die Bayern-Amateure plagen aktuell große Verletzungssorgen im Tor. In Aubstadt wird wohl der ursprünglich für die U19 eingeplante Keeper Max Schmitt zu seinem zweiten Regionalligaeinsatz kommen. Unter der Woche durfte er als Ersatzmann mit der Profimannschaft der Bayern zum Pokalspiel nach Münster reisen. In dieser Partie konnte der junge Japaner Taichi Fukui sein Profidebüt feiern. Jetzt kehrt er für das schwierige Spiel in Aubstadt wieder in die zweite Mannschaft zurück.

Starker Saisonstart des TSV Aubstadt in der Regionalliga

Der TSV Aubstadt startete überraschend stark in die Saison. Aus den ersten elf Spielen konnte das Team von Coach Julian Grell sieben gewinnen. Nachdem der TSV in den ersten acht Saisonspielen noch ungeschlagen blieb, gab es zuletzt erste ernüchternde Ergebnisse. Aus den letzten drei Partien verloren die Aubstädter zwei. Am letzten Spieltag verlor die Mannschaft deutlich mit 0:5 bei der Reserve des FC Augsburg.

Gegen die Bayern-Amateure wollen die Aubstädter nun für Wiedergutmachung sorgen. Ziel ist es zunächst, die Defensive wieder zu stabilisieren. Ein gutes Vorzeichen für die Aubstädter ist ihre Heimbilanz: In der Heimtabelle rangiert der TSV mit fünf Siegen aus fünf Spielen auf dem ersten Platz. In der Partie gegen Bayern II soll dieser Platz verteidigt werden. Anpfiff im Schulstadion Aubstadt ist um 14 Uhr. (Dominik Veitenhansl)