TSV Rain gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Welche Reaktion zeigt die U23 nach Bayreuth-Pleite?

Von: Paul Ruser

Martin Demichelis und der FC Bayern II treten am Samstagnachmittag beim TSV Rain am Lech an. © Imago Images / Beautiful Sports

Nach der 0:4-Packung bei der SpVgg Bayreuth muss der FC Bayern II beim abstiegsbedrohten TSV Rain am Lech antreten. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Amateure des FC Bayern München sind am 34. Spieltag der Regionalliga Bayern beim TSV Rain/Lech zu Gast..

Während sich die Gastgeber nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen befinden, will die U23 von der Isar das 0:4-Debakel gegen Bayreuth verarbeiten und zurück in die Erfolgsspur.

Anpfiff im Georg-Weber-Stadion ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Vorbericht TSV Rain/Lech gegen FC Bayern II, 34. Spieltag der Regionalliga Bayern

Rain/München - Nach der Topspiel-Niederlage und dem geplatzten Aufstiegstraum bei der SpVgg Bayreuth wartet der TSV Rain/Lech auf die U23 des FC Bayern München. Beim vom Abstieg bedrohten Regionalligisten wollen die Demichelis-Schützlinge sich rehabilitieren. Schließlich beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer inzwischen elf Punkte, bei noch sieben ausstehenden Spielen eine Mission Impossible. Die Bayreuther spielen zwar nur noch sechs Mal, dennoch ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Elf von Timo Rost noch einmal wackelt. Trotzdem ist ein Sieg im Georg-Weber-Stadion fest eingeplant.

Die Gastgeber sind aber momentan gut drauf. Im letzten Spiel gegen den Aufsteiger und Mitabstiegskonkurrenten SC Eltersdorf hollte der TSV einen enorm wichtigen Dreier. Der Auswärtserfolg ist nach drei Remis das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Und jeder Punkte im Kampf um die Klasse kann Rain gebrauchen. Gegen die Zweitvertretung des FCB soll diese Serie fortgeführt werden - am besten Fall bleiben aus Rainer Sicht drei Punkte im Georg-Weber-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie in Rain. (Paul Ruser)