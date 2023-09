Tuchel tüftelt am Bayern-Kader – Müller sieht Chance für Talente

Von: Philipp Keßler, Manuel Bonke

Thomas Müller und Thomas Tuchel im Trainingslager am Tegernsee. © Imago/Bernd Feil

Thomas Tuchel ist nach dem Transferchaos gefordert. Der FC Bayern hat einen kleinen Kader. Thomas Müller sieht darin eine Chance für Talente, sich aufzudrängen.

München – Der Arbeitsauftrag von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) an Trainer Thomas Tuchel (50) war nach dem Transfer-Desaster klar formuliert: „Er muss ein wenig kreativer sein, das ist sein Job.“ Und diese Kreativität soll in erster Linie in der Nachwuchs-Integration bei der Profi-Mannschaft zum Vorschein kommen.

Tuchel lässt Profis mit U23 trainieren – Müller äußert sich zum Bayern-Kader

Am Dienstag hatte Tuchel noch einmal ausführlich Gelegenheit, sich ein eigenes Bild vom aktuellen Zustand der Münchner Campus-Spieler zu machen. Es stand nämlich eine gemeinsame Trainingseinheit mit der Regionalliga-Mannschaft von Trainer Holger Seitz (48) an.

Wobei: Dessen größte Juwelen hat Tuchel bereits unter seine Fittiche genommen: Aleksandar Pavlovic (19) und Frans Krätzig (20). Beide Talente waren bereits im Rahmen der Asien-Reise mit den Profis unterwegs und schafften es, für Aufsehen zu sorgen. Beim 2:1 in Gladbach standen sie ebenfalls im Kader, blieben aber ohne Einsatzminute. „Wir wollen ja auch immer ein bisschen Durchlässigkeit von unten – und die gibt’s nur, wenn du oben auch mal 1,5 Plätze frei hast. Und dann müssen die Jungs, wenn sie gebraucht werden, auch performen“, kommentierte Thomas Müller (33) jüngst die Kaderproblematik.

FC Bayern: Pavlovic und Krätzig könnten Optionen für Thomas Tuchel werden

Und wenn einer weiß, wie es funktioniert, dann ist es Müller, der seine Erfahrung gerne und regelmäßig an das Duo weitergibt. Pavlovic könnte der größte Profiteur des misslungenen Transfer-Finales werden. Der Youngster ist ein klassischer Sechser, der ein gutes Gefühl für Räume in der Defensive besitzt und mit seinem Stellungsspiel instinktiv Passwege in der eigenen Hälfe zustellt.

Darüber hinaus verfügt er über ein gutes Kopfballspiel und ist auch im Spiel mit Ball ein cleverer Verteiler, dessen Pässe und Flugbälle die Mitspieler auch hinter die letzte Kette bringen. Er ist keiner, der sich hinter Sicherheitspässen versteckt. Ihm wird ein Talent für Weiterentwicklung nachgesagt, ebenso wie Krätzig, der als offensiv angehauchter Linksverteidiger mit seinem Treffer gegen Liverpool in Singapur für Furore sorgte.

Dahinter wird es, mit Ausnahmen von Tarek Buchmann (18), der jedoch als verletzungsanfällig gilt, eng. Auch, weil die Verantwortlichen im Transfer-Endspurt zahlreiche Talente verliehen haben: Paul Wanner (17/Elversberg), Arijon Ibrahimovic (17/Frosinone Calcio), Gabriel Vidovic (19/Dinamo Zagreb) oder Malik Tillman (21/Eindhoven). (Manuel Bonke, Philipp Kessler)