Bayern-Aufstellung gegen Freiburg: Tuchel bringt Müller – und setzt Musiala auf die Bank

Von: Marius Epp

Am Sonntag empfängt der FC Bayern den SC Freiburg. Wer erhält bei Thomas Tuchel den Vorzug? Die voraussichtliche Aufstellung.

Update vom 8. Oktober, 16.25 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern für das Bundesligaspiel gegen Freiburg ist da. Trainer Thomas Tuchel setzt auch Goretzka und Mazraoui, auch Thomas Müller steht in der Startelf. Laimer und Musiala müssen auf die Bank. Guerreiro fehlt im Kader, der Portugiese hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen.

Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Sané – Kane

Bayern-Trainer Thomas Tuchel bringt Thomas Müller in der Startelf für das Spiel gegen Freiburg. © Imago

Erstmeldung: München – Die kommende Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg spielte bei der Pressekonferenz des FC Bayern die erwartet kleinere Rolle. Direkt zu Beginn nahm das Thema Jerome Boateng den Raum ein. Doch Thomas Tuchel sprach auch über das Duell mit den Breisgauern.

FC Bayern gegen SC Freiburg Anstoß: Sonntag, 17.30 Uhr Spielort: Allianz Arena

FC Bayern beklagt Reisestrapazen nach mühsamem Champions-League-Sieg

Der bayerische Schwabe wirkte erschöpft, der Trip zum Champions-League-Spiel nach Kopenhagen nahm eine Menge Zeit und offenbar auch Reserven in Anspruch. „Es war eine lange Reise, das steckt in den Knochen, das hören Sie auch an meiner Stimme“, gab Tuchel mit in der Tat brüchigem Organ zu Protokoll.

Später setzte er noch zu einer Wutrede über die hohe Belastung der Spieler an, zuvor hatte er aber noch eine gute Nachricht zu vermelden: „Es waren alle im Training außer Serge (Gnabry, d. Red.) und Matta (de Ligt, d. Red.).“ Während Gnabry seinen Unterarmbruch auskuriert, laboriert de Ligt noch an einem Schlag aufs Knie, dessen Folgen ihm noch Probleme bereiten.

Kingsley Coman tut sich aktuell schwer, Matthijs de Ligt hat noch Beschwerden. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern gegen SC Freiburg: Wen stellt Tuchel auf?

„Da geht es nicht so schnell vorwärts, wie wir uns das wünschen“, gab Tuchel zu. Dayot Upamecano und Minjae Kim, den beiden anderen Innenverteidigern, gehe es aber gut. Da der FC Bayern aktuell nicht mehr Innenverteidiger zu bieten hat, haben die beiden zugleich eine Einsatzgarantie gegen Freiburg.

Auf der linken Außenverteidiger-Position duellieren sich Alphonso Davies und Raphael Guerreiro. Möglicherweise kommt der Portugiese am Sonntag zu seinem Startelf-Debüt für den Rekordmeister. Rechts hinten durfte Noussair Mazraoui gegen den FC Kopenhagen ran. Beordert Tuchel Leon Goretzka aber wieder in die Startelf, ist auch Konrad Laimer eine Option für diese Position.

Tuchels Sorgenkinder beim FC Bayern: De Ligt verletzt, Coman außer Form

Neben de Ligt hat Tuchel momentan ein zweites Sorgenkind: Kingsley Coman befindet sich im Formtief – nur eine Vorlage in neun Spielen. „Er hinkt bei den erzielten Toren und den Vorlagen hinterher. Das nagt auch ein bisschen an ihm. Wir wissen um den Wert von Kingsley. Er ist ein sehr fleißiger Spieler, übernimmt auch gerne die unangenehme Defensivarbeit. Das macht er alles ohne Murren“, lobt der Trainer.

Ob der Franzose gegen die Freiburger in der Startelf stehen wird, verriet Tuchel nicht. Thomas Müller sei hingegen ein „Kandidat“.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen den SC Freiburg

Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro – Goretzka, Kimmich – Sané, Müller, Musiala – Kane

