DAZN-Experte Khedira mit kuriosem Rat für Tuchel: Anspielung auf Nagelsmann-Aus beim FC Bayern

Der FC Bayern München empfing am 4. Spieltag der Champions League Galatasaray Istanbul. Die Stimmen und Reaktionen zur Partie.

München – Galatasaray Istanbul war in München zu Gast, am Mittwochabend (8. November) duellierten sich der türkische Spitzenklub und der FC Bayern in der Allianz Arena.

Neben der sportlichen Performance dürfte der Fokus auch auf den Interviews vor und nach der Partie liegen. Rund um das Topspiel gegen den BVB (4:0) sorgte Bayern-Coach Thomas Tuchel mit der Art und Weise, wie er sich gegen die Kritik von Lothar Matthäus und Didi Hamann verteidigte, für Aufsehen.

Wie präsentiert sich der 50-Jährige am DAZN-Mikrofon vor und nach dem CL-Spiel? Und was sagen die anderen Protagonisten?

Wir fassen Stimmen und Reaktionen aus dem TV und der Mixed Zone für Sie zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) nach dem Spiel bei DAZN über ...

... das Spiel: „Effizient, wenn man unsere großen Chancen anschaut. Aber ineffizient, wenn man die Halbchancen ansieht. Da waren wir eher ein bisschen schlampig und ungenau. Das, was wir in Dortmund zuende gespielt haben, hat heute gefehlt. Vielleicht ist es der Belastung geschuldet. Es war ein knappes Spiel, ich war sehr zufrieden mit der Energie und dem Grip, den wir hatten. Die expected goals waren in Istanbul auch schon unser Problem.“



... die Verletzung von Jamal Musiala: „Ich habe keine guten Nachrichten, es ist eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ist es ein Muskelfaserriss, das werden die Untersuchungen ergeben. Zwischen Zerrung und Riss sind es dann nur Nuancen. Für Heidenheim besteht keine Chance.“



... Müller: „Thomas hat es gut gemacht. Vorne waren wir in der ersten Halbzeit nicht so gallig, die Galligkeit kriegt man mit Thomas dann sofort. Den Gegentreffer hat er aber so ein bisschen noch vorgelegt.“

... die anstehende Länderspielpause: „Für einen Trainer ist das sensationell. Bis auf Bouna Sarr sind alle weg. Man kann mit gutem Gewissen ein paar Tage abschalten und Urlaub machen. Dann ist man erholt und denkt, es kann wieder losgehen. Unsere Spieler kommen aber mit zwei Länderspielen zurück, steigen mit Jetlag aus dem Flieger. Und dann kommt das Bonbon mit dem Bundesliga-Spiel am Freitag.“

DAZN-Experte Sami Khedira merkt noch an, dass Tuchel „nicht so weit fahren“ solle. „Es kann immer ein Anruf kommen“, sagt der Weltmeister. Damit spielt er wohl auf die Entlassung von Vorgänger Julian Nagelsmann an, der sich im Urlaub befand, als sein Bayern-Aus beschlossen wurde. Tuchel trocken: „Ja, da muss man zu Hause sein und keine große Zeitverschiebung haben.“

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) nach dem Spiel bei DAZN über ...

... die Partie: „Es war ein besonderes Spiel, super Atmosphäre. Flutlicht, zu Hause, das ist besonders für jeden Fußballer, da träumt man als Kind von. Jetzt wieder mit der Mannschaft gegen ein klasse Team auf dem Platz zu stehen, ist etwas Besonderes für mich.“

... den Auftritt: „Es ist schwer, immer durchzuschlagen, weil sie auch ein gutes Zweikampfverhalten hatten. Wir hatten eine gute Präsenz, gutes Stellungsspiel und gutes Positionsspiel. Wir konnten den Ball gut hin und her spielen.“

... Kane: „Wir haben das vor dem Spiel ja schon besprochen, wir können uns auf ihn verlassen. Seine guten Leistungen aus der Premier League und Champions League hat er mit hierher genommen. Er ist ein Phänomen und wir sind stolz, dass er hier in der Mannschaft spielt.“

... die CL-Gruppenphase: „Die Gier ist schon entwickelt, es sind alle heiß, wir wollen jedes Champions-League-Spiel gewinnen. So müssen wir in alle Spiele gehen. Wir sind Gruppensieger und wollen auch die anderen Spiele gewinnen.“

Harry Kane (Stürmer FC Bayern München) nach dem Spiel bei DAZN über ...

... die Partie: „Es war ein hartes Spiel, das haben wir auch erwartet nach dem Hinspiel. Wir sind gut in die gefährlichen Zonen gekommen in der ersten Halbzeit, es hat nur am letzten Pass gefehlt. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser gemacht. Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind.“

... die doppelte VAR-Überprüfung seines Treffers zum 1:0: „Ich war schon nervös. Ich habe mein Tor fast drei Mal gefeiert. Ich bin nicht sicher, was sie beim zweiten Mal gecheckt haben, aber ich war froh, dass das Tor gezählt hat.“

... die Herangehensweise: „Wir haben es mit einem anderen Ansatz versucht und Jamal mehr ins Mittelfeld fallen zu lassen. Sie haben es trotzdem sehr gut verteidigt. Hoffentlich geht es Jamal nicht zu schlecht.“

... seine nicht enden wollende Tor-Serie: „Als Stürmer liebe ich es, Tore zu schießen, auf dem Platz zu stehen und zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, dem Team zu helfen und bin froh, hier zu sein.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei DAZN über ...

... den aktuellen Bayern-Fokus: „Der Fokus lag auf dem, was nach dem Pokal war. Es war sehr gut, ein Top-Ergebnis, gegen Dortmund über 90 Minuten eine Top-Leistung. Saarbrücken ist passiert, es geht nicht mehr zurück.“

... den Gegner: „Natürlich erwarten wir das, was wir im Hinspiel bekommen haben. Höchste Intensität, untypische Manndeckung über den gesamten Platz, hohes Pressing. Wir müssen uns besser bewegen im eigenen Ballbesitz, bessere kleine Bewegungen, damit wir die eine Sekunde bekommen, um in Lücken zu spielen. Es war sehr schwer, ein großer Fokus liegt auf besserem Verteidigen mit zwei engen Viererketten.“

... die Emotionalität: „Emotionalität kommt von alleine. Es ist ein Champions-League-Abend, ein emotionaler Klub aus einem emotionalen Land. Es ist der größte Klub der Türkei, sie leben von Feuer und Emotionalität. Es wird ein Auswärtsspiel.“

... die Überlegung, Kimmich als Rechtsverteidiger aufzubieten: „Es gab keine Überlegung. Das Duo Mazraoui und Coman ist auch sehr gut.“

... Konstanz: „Das kommt von wiederholten Spielen. Wir versuchen, so wenig wie möglich zu wechseln, aber sind durch Verletzungen dazu gezwungen, vor allem im hinteren Bereich. Jeder sehnt sich nach einer Achse, du musst aber alle drei Tage beweisen, nicht nur auf dem Papier.“

... seinen Ex-Schützling Mauro Icardi, der nun bei Gala in der Spitze spielt: „Er ist ein Vollblutstürmer, Mittelstürmer mit ganz typischer Art. Er lauert auf der letzten Linie, geht jeden Weg hinter die Viererkette. Er ist sehr stabil, sehr stark bei Standards. Das Spiel ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Er ist sehr präsent, das war im Hinspiel so und wird auch heute so sein.“

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) vor dem Spiel bei DAZN über ...

... die Frage, ob die Champions League sein Lieblings-Wettbewerb ist: „Das würde ich so nicht sagen. Sie ist ein Wettbewerb, der fantastisch ist. Flutlicht, Abendspiel, volles Haus und natürlich brutal schwer anzufahren, denn es ist ein Riesenstau.“

... das Hinspiel: „Wir haben uns im Hinspiel brutal schwergetan. Wenn wir wieder 3:1 gewinnen, bin ich total zufrieden. Es war im Spiel so laut, dass die Spieler sich untereinander nicht gehört haben.“

„Einbahnstraßen“-Ansage vom Bayern-Boss: Tuchel-Interview bleibt Thema

... die Rückendeckung für Tuchel: „Wir stärken Thomas weiter den Rücken. Es gibt kein Blatt, das zwischen uns passt. Klar können wir eine Diskussionskultur zulassen. Zu einer Diskussion gehört aber auch, dass zwei Personen ihre Meinung sagen dürfen. Das hat Thomas an diesem Tag gemacht. Das muss das Gegenüber dann auch einmal aushalten, es ist keine Einbahnstraße. Thomas hat gesagt, er will authentisch sein. Er wird auch in Zukunft das sagen, was ihn bewegt. Und das ist in Ordnung.“

... die Frage, ob die Bayern kritikfähig sind: „Wir sind total kritikfähig. Wir wollen aber auch anhand dessen beurteilt werden, was wir leisten. Wenn wir gewinnen, wollen wir auch einmal gelobt werden.“

... Musiala: „Er hat noch einen langen Vertrag bis 2026. Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken, er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat. Es gibt keinen Grund zur Hektik, wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen. Und ich glaube, wir werden ein gutes Ende finden.“

... Ulreich: „Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet, er hat das fantastisch gemacht. Wir sind in Gesprächen für eine Vertragsverlängerung und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Er hat das mehr als verdient. Die Art und Weise, wie er uns geholfen hat, als Manuel ausgefallen ist, hat uns sehr geholfen.“ (akl/masc)