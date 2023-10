„Tuchel wechselt Sieg ein“: Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Kopenhagen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern gewinnt in der Champions League gegen Kopenhagen. Die Joker bringen den Sieg. Trainer Tuchel wird von der Presse für seine Wechsel gefeiert.

Kopenhagen – Der FC Bayern lässt sich auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Die Münchner drehten die Partie beim FC Kopenhagen noch in einen 2:1-Sieg. Für den zweiten Dreier am zweiten Spieltag der Champions League musste aber bis zum Ende gezittert werden, Ulreichs Glanztat in der Nachspielzeit sicherte den Bayern-Sieg in Kopenhagen.

FC Kopenhagen – FC Bayern München 1:2 (0:0) Aufstellung Kopenhagen: Grabara – Ankersen, Diks (77. Lund), Vavro, Meling – Lerager, Falk, Diogo Goncalves (85. Oskarsson) – Elyounussi (85. Larsson), Claesson, Achouri (66. Bardghij) Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Laimer (77. Goretzka), Kimmich – Sané (77. Tel), Musiala (77. Müller), Coman (87. Choupo-Moting) – Kane Tore: 1:0 Lerager (56. Minute), 1:1 Musiala (67.), 1:2 Tel (83.)

FC Bayern feiert historischen Champions-League-Sieg in Kopenhagen

Die Bayern agierten in Dänemark weite Teile des Spiels ohne die nötige Zielstrebigkeit und waren in der 56. Minute durch Lukas Lerager (56.) sogar in Rückstand geraten. Doch Jamal Musiala, der eigentlich schon ausgewechselt werden sollte, brachte die Gäste mit einer Einzelaktion zurück in die Partie (67.). Während Musiala überragte, ging Kane in Kopenhagen unter.

In der 77. Minute brachte Trainer Thomas Tuchel mit dem geplanten Dreier-Wechsel dann nochmal neuen Schwung und lag damit goldrichtig. Die Joker stachen: Thomas Müller bediente uneigennützig den mitgelaufenen Mathys Tel (83.), der zum 2:1 traf. Im Anschluss schwärmte Tuchel von Müller und Tel – und lobte die Comeback-Qualität des FC Bayern.

Die Bayern haben die vergangenen 18 Auswärtsspiele in der Gruppenphase nicht verloren – das ist neuer CL-Rekord. Außerdem feierten die Münchner den 15. Sieg in der Gruppenphase in Folge. Wir fassen die nationalen und internationalen Pressestimmen zum Champions-League-Spiel der Bayern zusammen.

Der FC Bayern feiert den Sieg in der Champions League in Kopenhagen. © Cathrin Mller/M.i.S./Imago

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Kopenhagen: Deutschland

Kicker: „Nach Rückstand: Musiala und Joker Tel bescheren Bayern noch den Sieg“

Bild: „Bayern dreht Spiel und schlägt Kopenhagen“

Sky: „Musiala, Joker-Kombo & Ulreich! FCB siegt nach Rückstand in Kopenhagen“

Süddeutsche Zeitung: „Tuchel wechselt den Sieg ein“

Sport1: „Historischer Sieg dank Musiala und Tel“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Kopenhagen: Dänemark

Jyllands-Posten: „Der FCK ging gegen die Bayern-Stars in Führung“

Berlingske: „Der FCK verspielt die Führung und verliert gegen die Bayern-Stars“

Ekstra Bladet: „FCK verliert nach spätem Tor gegen Bayern München“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Kopenhagen: England

Sun: „Ein spannendes Hin und Her endet mit einem Bayern-Sieg, bei dem die Gäste alle drei Punkte über die Grenze nach Deutschland mitnehmen.“

Daily Mail: „Bayern schlägt Kopenhagen in der Champions League mit 2:1 und verlängert damit seine Siegesserie“