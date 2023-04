Bayern-Aufstellung: Cancelo beginnt – Tuchel setzt wieder auf Müller, Sané und Coman

Von: Florian Schimak

Am Samstag feierte der FC Bayern den Erfolg in der Bundesliga im Topspiel über den BVB. Nun kommt im Pokal der SC Freiburg in die Allianz Arena. So stellt Thomas Tuchel auf!

Update vom 4. April, 19.30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Etwas überraschend steht Joao Cancelo in der Startelf des FC Bayern, für ihn sitzt Alphonso Davies auf der Bank. Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman beginnen ebenfalls wieder.

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

Joao Cancelo steht im Pokalspiel gegen den SC Freiburg in der Startelf © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Aufstellung heute gegen Freiburg: Tuchel beantwortet die Musiala-Frage

Update vom 4. April, 18.30 Uhr: In gut einer Stunde dürften wir erfahren, wie der FC Bayern gegen den SC Freiburg auflaufen wird. Dann wird die Aufstellung von Thomas Tuchel im Pokalspiel offiziell sein. Viel ändern wird der Bayern-Coach im Vergleich zum 4:2-Erfolg über den BVB am Wochenende aber vermutlich nicht, das hat er ja bereits angekündigt.

Erstmeldung vom 3. April, 17 Uhr: München – Ausruhen? Von wegen! Für Thomas Tuchel und den FC Bayern geht‘s jetzt Schlag auf Schlag.

Am Samstag wurde im Bundesliga-Topspiel der BVB mit 4:2 aus der Allianz Arena geschossen – am Dienstag schon kommt nun der SC Freiburg nach Fröttmaning. Das Viertelfinale im DFB-Pokal steht an. „Wir müssen weiter liefern, morgen ist ein super wichtiges K.o.-Spiel“, sagte Tuchel am Montag auf der Pressekonferenz zur Partie.

Kader FC Bayern gegen SC Freiburg: Tor: Yann Sommer, Sven Ulreich Abwehr: Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Daley Blind, Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Josip Stanisic, Bouna Sarr Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala Angriff: Kingsley Coman, Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Eric Maxim Choupo-Moting Verletzt: Manuel Neuer (Reha nach Schien- und Wadenbeinbruch), Lucas Hernandez (Reha nach Kreuzbandriss), Noussair Mazraoui (krank), Mathys Tel (Oberschenkelverletzung)

FC Bayern: Aufstellung im DFB-Pokal gegen Freiburg? Tuchel wird nicht experimentieren

Die Bayern wollen den ersten zarten Flow nach dem Sieg über Dortmund mitnehmen und „das nächste Erfolgserlebnis auf unsere Seite ziehen“, wie Tuchel es formulierte. Groß rotieren dürfte der neue Bayern-Coach trotz der kurzen Regenerationszeit nicht. „Die Situation gibt es einfach nicht her“, so der neue Bayern-Trainer weiter: „Wenn es mal eine Gültigkeit hatte, um von Spiel zu Spiel zu denken, dann jetzt. Wir sind im Prozess uns zu finden und brauchen dabei die Erfolgserlebnisse, um uns weiterzuentwickeln.“

Beim Blick auf den Terminkalender mit Pokal am Dienstag, dann wieder Freiburg am Samstag in der Liga und anschließend Manchester City in der Champions League, wird Tuchel keine Experimente wagen. „Eine Achse ist wünschenswert, dass wir so schnell wie möglich Abläufe reinbekommen, auf die man sich verlassen kann“, sagte Tuchel auf tz-Nachfrage.

Bayern-Aufstellung gegen Freiburg? Kimmich, Goretzka und Müller – Tuchel setzt auf Trio im Pokal

Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller werden also auch gegen Freiburg am Dienstagabend beginnen. Darüber hinaus dürfte es – Stand jetzt – keine Veränderung in der Startelf im Vergleich zum BVB-Spiel geben. Eric Maxim Choupo-Moting, der am Montagmorgen nicht trainieren konnte, wird fit sein, versicherte Tuchel.

Noussair Mazraoui (krank) und Mathys Tel (Oberschenkel) werden hingegen ebenso ausfallen, wie die beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez. Einen Freifahrtschein stellt der Bayern-Trainer aber keinem seiner Spieler aus. Vielmehr verlangt er von seinen Startelfspielern, dass sie das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen. Ansonsten drängen andere Stars ins Team: „Das Rennen ist eröffnet“, sagte der 49-Jährige.

Erwartet mit dem FC Bayern den SC Freiburg: Thomas Tuchel. © Sven Hoppe/dpa

Änderung bei Bayern-Aufstellung? Tuchel lobt Cancelo und Mané

Das 4-2-3-1-System (oder 4-3-3 gegen den Ball) dürften die Bayern gegen den Sport-Club beibehalten. Auch wenn Joao Cancelo von Tuchel bei der PK überschwänglich gelobt wurde, dürfte der Portugiese wieder nur auf der Bank Platz nehmen. „Ich liebe Cancelo, ich liebe Joao“, so der Bayern-Trainer.

Allerdings benötige der 28-Jährige noch etwas Zeit: „Es sind aber hier viel Veränderungen, man hofft, dass es klickt“, schilderte Tuchel die Gemengelage: „Aber das ist absolut normal, wir werden ihn brauchen. Jeder Spieler bringt seine eigene Stärke mit.“ Gegen den BVB marschierte Cancelo direkt nach Abpfiff in die Kabine.

Ähnlich sieht es beim anderen Superstar aus der Premier League aus, denn auch Sadio Mané war nach dem Wochenende gefrustet. „Ich kenne ihn natürlich, es steht außer Frage, dass er ein absoluter Topspieler ist“, sagte Tuchel über den Senegalesen: „Er hat in der härtesten Liga der Welt immer zweistellig getroffen und war dort natürlich absoluter Schlüsselspieler.“

Jamal Musiala noch kein Kandidat für Pokal-Startelf gegen Freiburg

Dann kommt das große Aber. „Aber selbst in dem Alter ist es normal, dass man Zeit braucht, bis man sich im neuen Verein 1000 Prozent wohlfühlt. Stürmer wie Sadio sind sensibel, durch die Verletzung kamen Zweifel“, so Tuchel: „Wir haben keinerlei Zweifel an seiner Klasse. Es geht um Vertrauen und Erfolg, um in den Flow zu kommen. Meist hilft da ein Tor. Aber bei Stürmern gibt‘s diese Phasen.“

Auch einen Einsatz von Jamal Musiala von Beginn an schließt Tuchel aus. 90 Minuten wird der zuletzt verletzte Youngster nicht spielen können, „das wäre fahrlässig“, erklärte Tuchel.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

Yann Sommer ist im Tor genauso gesetzt, wie Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung. Das Mittelfeldgerüst um Kimmich, Goretzka und Müller soll der Mannschaft in den nächsten Spielen Sicherheit geben. Spannend wird zu sehen sein, wie Tuchel demnächst Musiala integrieren wird.

In den kommenden Wochen wird der Youngster mit aller Macht in die Startelf drängen. Bis es aber soweit ist, wird der neue Bayern-Coach erst einmal auf sein bislang „vertrautes“ Personal setzen. (smk)