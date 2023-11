Mega-Blamage für den FC Bayern: Saarbrücken schafft die DFB-Pokalsensation

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern ist raus! In der 2. Runde des DFB-Pokals verliert der Rekordmeister bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Der Ticker des Spiels zum Nachlesen.

1. FC Saarbrücken – FC Bayern München 2:1 (1:1)

FC Bayern verliert beim 1. FC Saarbrücken: Last-Minute-Treffer schockt Rekordmeister

Die Highlights zum Nachlesen im Ticker

FAZIT: UN-GLAUB-LICH!? Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 96. Minute zum Last-Minute-Sieg gegen die Bayern und schickt den Rekordmeister wieder mal früh im Pokalwettbewerb nach Hause. Nach dem Rückstand durch Müller dreht der Underdog das Spiel mit einem Treffer spät vor der Halbzeit und spät vor Spielende. In der zweiten Halbzeit ist es ein Spiel auf ein Tor, aber die Bayern sind offensiv zu harmlos und scheitern immer wieder an Saarbrücken-Keeper Schreiber. Gaus‘ Treffer besiegelt einen schwarzen Pokalabend für den Rekordmeister und macht die Blamage perfekt. Saarbrücken hat sich die Sensation durch einen beherzten Pokal-Fight verdient.

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München 2:1 (1:1)

Aufstellung 1. FC Saarbrücken: Schreiber - Uaferro (71. Civeja), Zeitz, Boeder - Sanchez (67. Kerber) - Rizzuto, Sontheimer (83. Brünker), Naifi, Gaus - Rabihic (71. Günther-Schmidt), Stehle Aufstellung FC Bayern: Neuer - Sarr (60. Coman), de Ligt (25. Laimer), Kim, Davies - Kimmich, Krätzig (60. Musiala) - Tel, Müller, Sané (60. Gnabry)- Choupo-Moting Tore: 0:1 Müller (16.), 1:1 (45.) Sontheimer, 2:1 Gaus (90+6.)

DAS SPIEL IST AUS! Die Sensation ist perfekt. Saarbrücken schmeißt den Deutschen Rekordmeister aus dem Pokal!

FC Bayern verliert beim 1. FC Saarbrücken: Last-Minute-Treffer schockt Rekordmeister

90+6. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR SAARBRÜCKEN. WAS IST DENN HIER LOS? Saarbrücken trifft zum 2:1. Wahnsinn! Über rechts kommt Civeja und passt scharf in die Mitte. Marcel Gaus bekommt die flache Hereingabe am zweiten Pfosten und trifft eiskalt aus elf Metern an Neuer vorbei ins Tor. Unglaublich. Die Bayern stehen kurz vor dem Aus.

Torschütze Marcel Gaus bejubelt mit Mitspielern und Fans den Siegtreffer zum 2:1. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

90+4. Minute: Saarbrücken wirft sich in jeden Ball und in jeden Zweikampf. Die Bayern kommen jetzt kaum noch zu klaren Abschlüssen.

90+2. Minute: Die Bayern laufen an, aber finden kaum ein Durchkommen. Die nächste Flanke von Musiala landet in den Armen von Schreiber.

90. Minute: Es gibt 6 Minuten Nachspielzeit!

90. Minute: Nächste dicke Chance für die Bayern. Musiala bedient auf links Gnabry, der bringt den Ball scharf rein und Müller scheitert aus kurzer Distanz an Schreiber. Dabei prallt der Keeper noch mit einem Mitspieler zusammen und muss behandelt werden.

87. Minute: Durchatmen bei den Bayern! Einer der seltenen Konter läuft, Kim hat beinahe als letzter Mann das Nachsehen, doch kann den Zweikampf gegen Bücker im letzten Moment gewinnen. Sonst wäre der Stürmer alleine auf Neuer zugelaufen.

85. Minute: Comans Schuss wird von Schreiber pariert, die nächsten beiden Bayern-Schüsse abgeblockt. Saarbrücken will sich jetzt hier in die Verlängerung retten. Kimmich tritt die nächste Ecke herein, aber auch da kommt nichts bei rum.

82. Minute: Gaus hat das Nachsehen gegen Coman und sieht Gelb. Unterdessen der letzte Wechsel bei den Gastgebern. Torschütze Sontheimer geht raus. Mit Bücker kommt der Pokalheld aus der ersten Runde.

80. Minute: Da hat nicht viel gefehlt! Müller kommt im Strafraum zum Kopfball und setzt diesen knapp am linken Pfosten vorbei.

80. Minute: 10 Minuten bleiben den Bayern hier in der regulären Spielzeit, ansonsten geht es in die Verlängerung. Saarbrücken schnuppert hier an der Pokal-Sensation.

78. Minute: Saarbrücken kommt kaum noch hinten raus, aber sie machen es weiter sehr eng. Meist kommen so nur Abschlüsse der Bayern aus der zweiten Reihe zustande.

75. Minute: Fast die Führung für die Bayern! Kimmichs Freistoß wird an die Sechzehnergrenze geklärt und Coman zieht mit links direkt ab. Schreiber muss sich ganz lang machen und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Kurz danach geht der Schuss von Musiala drüber.

73. Minute: Nächster Abschluss aus der zweiten Reihe. Coman verzieht knapp rechts.

70. Minute: Nächste gute Chance für die Bayern. Musiala bedient Gnabry links im Strafraum. Der zieht nach innen, sein Schuss ist jedoch viel zu zentral. Trotzdem sind die Bayern nach dem Dreifachwechsel offensiv deutlich aktiver. Aber auch die Gastgeber haben frische Leute ins Spiel gebracht.

68. Minute: Die Bayern stehen jetzt sehr hoch und sind natürlich anfällig für Konter. Saarbrücken läuft mit drei Angreifern auf drei Bayern-Verteidiger zu, aber der Rekordmeister bekommt es geklärt

67. Minute: Die Kräfte schwinden sichtbar bei Saarbrücken. Die Gastgeber kommen kaum noch hinten raus. Bayern setzt sich vor dem Strafraum fest.

65. Minute: Musiala meldet sich mit einem Fernschuss aus kanpp 20 Metern an. Der Ball ist aber kein Problem für Schreiber.

63. Minute: Über Umwege kommt Gnabry links im Strafraum an den Ball. Seine Flanke kann aber zur Ecke geklärt werden. Da war mehr drin.

60. Minute: Jetzt kommen Musiala, Coman und Gnabry ins Spiel. Krätzig, Sané und Sarr verlassen den Platz.

FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken: Sané vergibt Großchance zur Führung

59. Minute: Großchance für die Bayern! Choupo-Moting bedient Sané mit einem herrlichen Steckpass auf der rechten Seite. Für den Nationalspieler wird der Winkel dann etwas spitz und Schreiber kann parieren. Es ist der erste Abschluss im gegnerischen Strafraum.

56. Minute: Thomas Tuchel reagiert auf den nicht zufriedenstellenden Spielverlauf. Jamal Musiala, Kingsley Coman und Serge Gnabry, der sein Comeback nach Verletzung gibt, werden gleich kommen.

54. Minute: Saarbrücken macht es hier auch im zweiten Durchgang richtig gut. Immer mehr Bälle im Mittelfeld gehen an den Drittligisten, die weiterhin unglaublich bissig in den Zweikämpfen sind.

50. Minute: Guter Abschluss von Sané. Der Nationalspieler kommt mal durch die Mitte und zieht aus knapp 20 Metern ab. Sein Schuss ist jedoch zu zentral, Schreiber hält gut.

47. Minute: Die Saarbrücker kommen hier spritzig aus der Kabine. Und wollen sogar einen Elfmeter haben. Sanchez kommt links an Saar vorbei, der anschließend im Zweikampf zu spät kommt. Trotzdem ist das kein Elfmeter. Über Freistoß hätte sich der Senegalese aber nicht beschweren dürfen.

46. Minute: ANPFIFF 2. Halbzeit. Es geht weiter!

Halbzeit: Und dann ist Pause. Saarbrücken hat hier kurz vor der Pause den nicht unverdienten Ausgleich erzielt. Wenn die Gastgeber vors Tor kamen, wurde es wiederholt gefährlich. Sontheimer bringt das ausverkaufte Ludwigsparkstadion dann kurz vor dem Pausenpfiff endgültig zum Kochen. Es wartet ordentlich Arbeit auf den Rekordmeister. Thomas Tuchel wird in der Kabine wohl deutliche Worte finden. Hinzu kommt bei den Bayern natürlich noch die Sorge um eine mögliche schwere Verletzung von Verteidiger Matthijs de Ligt.

Thomas Müller und Leroy Sané tun sich gegen Drittligist Saarbrücken schwer. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken jetzt im Live-Ticker: Außenseiter schockt Rekordmeister vor der Pause

45.+1. Minute: TOOOOOOOR für Saarbrücken! Der Außenseiter kommt hier zurück und wie! Die Bayern verlieren wieder im Spielaufbau rund 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball. Und dann geht es ganz schnell. Boeder fängt den Pass von Kim ab, lässt klatschen, bekommt den Ball im Strafraum zurück und legt perfekt zurück auf Sontheimer, der den Ball nur noch einschieben muss. Ausgleich! Das Ludwigsparkstadion bebt!

45. Minute: Die Bayern-Youngsters Krätzig und Tel können bisher noch keine große Eigenwerbung betreiben. Krätzig hatte im Mittelfeld schon den ein oder anderen Ballverlust. Tel hatte über links lediglich ein bis zwei ordentliche Antritte.

42. Minute: Was eine beinahe Chance für Saarbrücken! Über links kommt der Ball irgendwie an drei Bayern vorbei. Die Hereingabe in die Mitte kommt bis an den zweiten Pfosten durch zu Rizzuto. Der kommt fast zum Abschluss, bekommt aber im letzten Moment den Ball noch vom Fuß gespitzelt. Da haben die Bayern Glück.

39. Minute: Beinahe wäre das die Großchance für Saarbrücken gewesen. Rahibic bekommt am rechten Strafraumrand den Ball und muss ihn nur noch an Kimmich vorbeilegen. Doch der Nationalspieler grätscht resolut dazwischen und klärt den Ball. Da waren die Münchner einen Moment unkonzentriert.

38. Minute: Die Bayern setzen sich in der Saarbrücker Hälfte fest, ohne wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Die Gastgeber versuchen sich meist mit langen Bällen zu befreien, die kann der Rekordmeister aber meist leicht abfangen.

35. Minute: Auch zwei Ecken von Kimmich bringen nicht den nächsten Abschluss ein. Die Gastgeber haben hier bis auf das Gegentor nichts zugelassen.

32. Minute: Davies verliert im Spielaufbau den Ball und Saarbrücken bringt den Ball von rechts in die Mitte zu Rahibic. Der Offensivspieler kommt zentral aus 16 Metern zum Abschluss, verzieht jedoch deutlich. Immerhin der erste Abschluss der Gastgeber.

30. Minute: Eine halbe Stunde ist rum und beim FC Bayern steht weiterhin nur ein Torschuss auf dem Konto. Zum Pech von Saarbrücken war der aber auch direkt drin. Trotzdem geht die Führung klar in Ordnung. Der Rekordmeister hat hier alles im Griff, findet aber offensiv zu wenig Lösungen.

27. Minute: Der Treffer hat den Bayern Sicherheit gegeben. Der Rekordmeister kombiniert jetzt besser in der Hälfte von Saarbrücken.

25. Minute: Konrad Laimer ersetzt also den verletzten de Ligt. Joshua Kimmich rückt wohl auf die ungewohnte Innenverteiler-Position.

21. Minute: Im ersten Moment sah es sehr schlimm aus bei de Ligt. Doch der Niederländer steht wieder und kann eigenständig zur Bank laufen. Damit wohl keine ganz schwere Verletzung. Aber die Bayern werden trotzdem wechseln. Laimer wird gleich ins Spiel kommen.

18. Minute: Kurz nach der Führung der Schock. Matthijs de Ligt blockt einen Schuss und fasst sich sofort ans Knie. Der Niederländer bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Thomas Tuchel sinkt in die Bank. Ist das die nächste Verletzung eines Bayern-Stars?

FC Bayern gegen 1. FC Saarbrücken: Müller trifft mit erstem Torschuss

16. Minute: TOOOOOOOR für den FC Bayern München. Thomas Müller bringt die Bayern hier in Führung. Krätzig bedient Müller knapp 20 Meter vor dem Tor. Der Nationalspieler kann aufdrehen und trifft satt ins untere linke Eck. Torwart Schreiber fliegt vergebens. Die Bayern führen mit dem ersten Torschuss!

Der FC Bayern im Pokal beim 1. FC Saarbrücken gefordert. Die Partie im Live-Ticker. © Uwe Anspach

FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken live: Tuchel-Elf tut sich schwer

15. Minute: Saarbrücken macht es in der ersten Viertelstunde stark. Defensiv stehen die Saarländer gut, sind in den Zweikämpfen giftig. Der Rekordmeister ist offensiv noch ohne Ideen und tut sich schwer.

12. Minute: Die Bayern kommen noch nicht richtig vors Tor. Der Drittligist macht es um de Sechzehner herum sehr eng. Nach 12 Minuten sind die Bayern noch ohne Torschuss.

10. Minute: Saarbrücken kommt vors Tor, Rahibic wird aber am Abschluss gehindert. Der Konter läuft über Choupo-Moting, der an der Mittellinie von Zeitz gehalten wird. Der saarbrückener-Kapitän sieht zurecht gelb.

8. Minute: Die Bayern kommen bisher noch nicht wirklich vorwärts. An der Mittellinie laufen die Gastgeber scharf an. Bei Pässen ins letzte Drittel ist Saarbrücken immer wieder zur Stelle. Sané kommt jetzt mal im Strafraum an den Ball, seine Hereingabe von rechts findet aber keinen Abnehmer.

6. Minute: Saarbrücken spielt hier in den ersten Minuten gut mit, ist bissig in den Zweikämpfen. Zwei scharfe Hereingaben von rechts können die Münchner aus dem eigenen Strafraum klären.

4. Minute: Bei den Bayern beginnt Sané auf rechts, Tel kommt über links. Choupo-Moting und Müller halten sich vermehrt im Zentrum auf. Franz Krätzig spielt etwas offensiver als Kimmich.

2. Minute: Der Platz sieht von außen tatsächlich recht ordentlich aus. Man merkt jedoch schon in den ersten Sekunden, dass die Kugel teilweise nicht ganz so flüssig rollt.

1. Minute: ANPFIFF! Das Spiel läuft! Saarbrücken stößt an.

Spielbeginn

Update vom 1. November, 20.41 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Platz. Manuel Neuer führt die Bayern als Kapitän an. Schiedsrichter ist Frank Willenborg. Gleich geht‘s los!

Update vom 1. November, 20.35 Uhr: Die Spannung steigt in Saarbrücken. Noch 10 Minuten und der Pokal-Kracher beginnt. Für den Drittligisten sicherlich das größte Spiel des Jahres.

Update vom 1. November, 20.28 Uhr: Im Ersten spricht Thomas Tuchel vor dem Spiel über den Rasen. „Ich glaube, er sieht besser aus, als er ist. Auf jeden Fall zu gut, um das Spiel abzusagen“, scherzt Tuchel. Anschließend erklärt Tuchel seine Aufstellung. Harry Kane und Kingsley Coman kämpfen mit leichten Beschwerden und starten deswegen nur von der Bank. Jamal Musiala könnte zum Ende des Spiels eine Option werden.

Update vom 1. November, 20.17 Uhr: Saarbrücken schaltete in der ersten Runde übrigens Zweitligist Karlsruhe mit 2:1 aus. Stürmer Kai Brünker erzielte in der 90. Minute den späten Siegtreffer. Der Stürmer steht heute nicht in der Startelf. Die Bayern gewannen ihrer Erstrundenpartie gegen Preußen Münster unterdessen souverän mit 4:0.

Update vom 1. November, 20.00 Uhr: Die Bayern sind im Ludwigsparkstadion angekommen. Kingsley Coman, der zunächst auf der Bank beginnt, und Mathys De Ligt stiegen zuerst aus dem Teambus aus. Dahinter direkt Bouna Sarr. Der Senegalese steht überraschend in der Startelf. Zuvor hat er diese Saison erst 54 Minuten gespielt.

Update vom 1. November, 19.45 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Und Thomas Tuchel rotiert ordentlich durch. Auf der Außenverteidiger-Positionen beginnt rechts überraschend Bouna Sarr. Im Mittelfeld darf Talent Franz Krätzig ran. Offensiv dürfen sich Müller, Tel und Choupo-Moting über einen Startelf-Einsatz freuen.

Saarbrücken gegen Bayern im Live-Ticker: Aufstellung des FC Bayern ist da

Update vom 1. November, 19.15 Uhr: Wie geht Thomas Tuchel das Spiel gegen den Drittligisten an? Schickt er seine erste Elf auf den Platz oder schont er einige Stars im Hinblick auf das Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund? Die Aufstellung wird es zeigen.

Sicher ist, dass Manuel Neuer im Tor beginnen wird. Auch Thomas Müller und Youngster Mathys Tel dürfen auf einen Einsatz hoffen.

Update vom 1. November, 18.45 Uhr: Die große Frage lautet heute Abend natürlich, ob auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion ordentlich Fußball gespielt werden kann. In den letzten Tagen hatten Mitarbeit der Stadt und des Vereins den Rasen mit verschiedenen Hilfsmitteln auf Vordermann gebracht.

Der Rasen sei deutlich abgetrocknet, hatte die Stadt schon gestern bekannt gegeben. Trotzdem erwartet den Rekordmeister da ein schwieriger Untergrund. Es wird spannend, zu sehen sein, wie die Elf von Thomas Tuchel mit den Gegebenheiten umgeht.

Update vom 1. November, 18.10 Uhr: Die Bayern gehen am Abend natürlich als klarer Favorit in das Duell gegen den Drittligisten. Auf die leichte Schulter nehmen will Trainer Tuchel das Duell jedoch nicht. „Wenn wir nach Berlin wollen, ist das unser Endspiel!“, gab der 50-Jährige die Marschrichtung vor.

Auf der Gegenseite weiß Saarbrücken um seine Rolle als Underdog, will jedoch so lange wie möglich mitspielen. Ziel sei „die Null“ so lange wie möglich zu halten: „Wir werden sicher nicht abschenken“, gab sich Saarbrückens-Trainer Rüdiger Ziehl kämpferisch.

Erstmeldung vom 1. November, 17.00 Uhr: Saarbrücken – Lange mussten der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern auf die endgültige Entscheidung warten, ob das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal auf dem in Mitleidenschaft gezogenen Rasen im Saarbrückener Ludwigsparkstadion stattfinden kann. Am Mittwochmorgen traf Schiedsrichter Frank Willenborg nach einer letzten Platzbegehung dann die Entscheidung: Das Pokalspiel findet wie geplant statt.

2. Runde im DFB-Pokal heute im Live-Ticker: FC Bayern in Saarbrücken gefordert

Schon am Tag vor der endgültigen Entscheidung wollte sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht zu viel mit einer möglichen Absage beschäftigen. „Da können wir nichts reparieren, deshalb ist es ein sehr wichtiges Spiel“, betonte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Drittligisten.

Bezüglich des Rasens verlässt sich der Trainer auf das Urteil des DFB. „Da gilt erst mal das Vertrauensprinzip“, sagte Tuchel. „Wenn der DFB mit den Schiedsrichtern entscheidet, dass man spielen kann, dann gehen wir davon aus, dass es reguläre Bedingungen sind.“ Intern wird über den Rasen sicherlich diskutiert werden.

Thomas Tuchel wird den Platz in Saarbrücken bestimmt genaustens unter die Lupe nehmen. © IMAGO/Markus Fischer

Saarbrücken gegen Bayern heute Live: Manuel Neuer feiert Pokal-Comeback

Auch wenn Saarbrücken für die Münchner nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in Richtung Endspiel in Berlin sein soll, wissen die Bayern um ihre schwache Pokal-Bilanz in den letzten Jahren. 2021 war gegen Kiel, 2022 gegen Gladbach jeweils in der 2. Runde Schluss. Vergangenes Jahr scheiterte der Rekordmeister im Viertelfinale an Freiburg.

In Saarbrücken wird Torhüter Manuel Neuer nach seinem Comeback beim 8:0 gegen Darmstadt wieder zwischen den Pfosten stehen. Leon Goretzka und Serge Gnabry sollen in den Kader zurückkehren. Der Einsatz von Jamal Musiala, Kingsley Coman und Noussair Mazraoui ist indes ungewiss.

1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München Wann: Mittwoch, 20.45 Uhr Wo: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken) Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

Bayern-Pokalspiel vor Kracher gegen Dortmund

Tuchel muss beim Drittligisten auch abwägen, eventuell Stammkräfte für das Wochenende zu schonen. Am Samstagabend steht für den Rekordmeister der Klassiker gegen Borussia Dortmund an.

„Es ist ein Spagat“, bekannte Tuchel zu möglichen Rotationen. Der Fußballlehrer gab jedoch auch klar zu verstehen: „Wir wollen niemandem das Gefühl geben, dass Samstag wichtiger ist.“ (LuHa)

