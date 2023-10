Schau doch hin, Uli: Bayern-Coach Tuchel und die vielen Kader-Fragezeichen

Von: Florian Schimak

Nach der Länderspielpause ist der Kader des FC Bayern noch löchrig. Thomas Tuchel muss wieder zittern. Schaut Uli Hoeneß nun genauer hin?

München – Immerhin bei einer Trainingsform konnte Joshua Kimmich normal teilnehmen. Beim abschließenden Torschuss lief der Nationalspieler, der die USA-Reise wegen eines heftigen grippalen Infekts vorzeitig und ohne Einsatz abbrechen musste, mit Fitness-Trainer Holger Broich auf dem Trainingsgelände des FC Bayern seine Runden.

Ebenso absolvierten Noussair Mazraoui, der aktuell nicht nur aus personeller Sicht im Fokus steht, und Dayot Upamecano am Donnerstagvormittag an der Säbener Straße lediglich Laufeinheiten. Raphael Guerreiro arbeitete ganz locker mit dem Ball, eine Option fürs Wochenende aber wird der Portugiese nicht sein. Auch bei Serge Gnabry muss nach dessen Unterarmbruch abgewartet werden. Bleibt zu hoffen, dass bei Matthijs de Ligt in Sachen Comeback alles glattläuft.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (50 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Erfolge: 1x Deutscher Meister (2023), DFB-Pokalsieger (2017), Champions-League-Sieger (2021) Bevorzugtes Spielsystem: 4-3-3

FC Bayern München und der zu dünne Kader: Nur 14 fitte Profis mit nach Mainz?

Immerhin waren die beiden Franzosen Mathys Tel und Kinsgley Coman am Donnerstag bereits im Teamtraining. Die restlichen Nationalspieler um Thomas Müller, Leon Goretzka oder Harry Kane arbeiteten individuell. Zwei Tage vor dem Topspiel wird abermals deutlich, wie dünn der Kader des FC Bayern tatsächlich ist.

Man möchte fast sagen: Uli, schau doch hin! Sollten Kimmich, Gnabry, Mazraoui und Upamecano gegen Mainz 05 ausfallen, würden Thomas Tuchel beim Auswärtsspiel lediglich 14 fitte Feldspieler zur Verfügung stehen. Ganz schön eng, wenn man bedenkt, dass die Münchner bereits am Dienstag im Hexenkessel von Istanbul gegen Galatasaray gefordert sind.

Thomas Tuchel könnte mit einem Rumpfkader nach Mainz reisen. © IMAGO / Sven Simon

Hoeneß gegen Tuchel: FC Bayern macht sich die Probleme wieder selbst

Hoeneß hatte in der vergangenen Woche einer möglichen Transferoffensive im Winter eine Absage erteilt und die Tuchel-Aussage zum Kader als „unklug“ bezeichnet. „Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben – nur Nationalspieler –, dann haben wir keinen dünnen Kader“, sagte der Bayern-Patron bei RTL.

Es brodelt beim FC Bayern! Nicht nur Lothar Matthäus fiel in der Sportbild auf, dass die Stimmung an der Säbener Straße zuletzt nicht ganz so viel Sonnenschein vorzuweisen hatte. „Der FC Hollywood war immer da und ist es weiter“, sagte der Rekordnationalspieler zur Diskussion um Tuchel und Hoeneß: „Ich dachte, man hätte aus der Vergangenheit gelernt. Anscheinend ist es nicht so. Ich finde das nicht gut für die Stimmung, es ist unnötig“

Manuel Neuer vor Comeback? Keeper wird in Mainz wohl im Tor stehen

Gerade vor dem heißen Herbst mit den vielen Englischen Wochen macht man sich in München mal wieder die Probleme selbst. Immerhin bei Manuel Neuer sieht es aktuell sehr gut aus. Auch am Donnerstag absolvierte der so lange verletzte Kapitän wieder sein Torwarttraining mit Sven Ulreich und Daniel Peretz. Bei den Torschussübungen hielt Neuer auch bereits wieder wie zu alten Zeiten. Gut möglich also, dass der 37-Jährige beim FSV Mainz am Samstagabend sein Comeback gibt.

Nach Trainingsende standen Neuer, Torwarttrainer Michael Rechner und Coach Tuchel fast 15 Minuten noch auf dem Rasen zusammen und unterhielten sich angeregt. Ob dabei Neuers Einsatz fürs Wochenende festgelegt wurde? Gut möglich. Immerhin diesbezüglich dürfte die Stimmung gut sein. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak

