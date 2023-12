Tuchel ändert seine Transfer-Taktik beim FC Bayern

Von: Vinzent Tschirpke, Philipp Kessler

Drucken Teilen

Hat nach dem Spiel in Wolfsburg auf die angespannte Personallage verwiesen: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © Swen Pförtner/dpa

Im Sommer war Thomas Tuchel mit seinen Transfer-Wünschen öffentlich vorgeprescht. Nun aber äußert sich der Bayern-Trainer deutlich zurückhaltender.

München - Die Weihnachtsfeiertage gelten als besinnliche Zeit. Und auch Thomas Tuchel (50) wirkt aktuell in sich ruhend. Kein Klagen, keine Forderungen – dabei hätte der Trainer des FC Bayern derzeit allen Grund dazu.

Mit nur vierzehn fitten Profis und drei jungen Talenten reiste der deutsche Rekordmeister zum Jahresabschluss-Spiel der Bundesliga nach Wolfsburg. Mehr brachten die Münchner nach Verletzungen, Erkrankungen und Pannen der sommerlichen Kaderplanung nicht zusammen.

Tuchel neue Transfer-Taktik: Subtiler, zurückhaltender

Klar ist: Möchte der FC Bayern Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen einholen und auch in der Champions League ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden, braucht die dünne Personaldecke dringend Zuwachs. Das ist den Münchner Entscheidungsträgern auch bewusst. Im Vergleich zum Sommer klingen Tuchels Worte dazu öffentlich deutlich milder.

„Wir werden versuchen, die Mannschaft im Winter zu verstärken. Aber das ist nicht leicht und ich weiß nicht, ob uns das gelingt“, sagte der Trainer späten Mittwochabend nach dem 2:1 in Wolfsburg. „Denn der Wintertransfermarkt ist immer nochmal ein bisschen komplizierter als der Sommer.“ Es sei „sehr schwer, mitten in der Saison Spieler zu bekommen, von denen wir zu 100 Prozent überzeugt sind – sowohl von der Persönlichkeit als auch von der Qualität. Dass wir das ganze Paket bekommen: Das wird eine große Aufgabe. Da brauchen wir alle ein bisschen Geduld und Zuversicht. Ansonsten werden wir weiter die pushen, die wir haben.“

Im Sommer waren Tuchels Forderungen nach Neuzugängen deutlich offensiver. Dass er damals in der Öffentlichkeit mit seinen Wünschen – vor allem nach einer „Holding Six“ – vorgeprescht war, kam in der Führungsetage nicht gut an. Anfang September gab es deshalb einen von beiden Seiten für sinnvoll erachteten intensiven Austausch (tz berichtete). Seitdem sind die Töne, die Tuchel anschlägt, zurückhaltender. Zudem lobt er die ihm zur Verfügung stehenden Spieler mehr und weist darauf hin, mit ihnen Lösungen finden zu wollen. Die Aussagen am Mittwoch sind ein erneuter Beleg für seine neue Transfer-Taktik.

Sportdirektor Christoph Freund ist zuversichtlich für Winter

„Ich glaube, ich habe keine Transfers gefordert, ich habe höflich auf Fragen Ihrer Kollegen geantwortet und gesagt, dass es sehr schwer ist, im Winter die Mannschaft zu verstärken“, klärte Tuchel einen Journalisten in Wolfsburg auf. Den zweiten Teil der Frage, wie seine Weihnachtswünsche für Neuzugänge denn aussehen würden, ließ er offen. Die Antwort ist ohnehin seit Sommer bekannt: gerne ein defensiver Mittelfeldspieler. Priorität hat aber ein Innenverteidiger, nachdem der Südkoreaner Minjae Kim (27) beim Asien Cup (12.1. bis 10.2.) im Einsatz sein wird. Auch ein Rechtsverteidiger wäre von Vorteil. Der Marokkaner Noussair Mazraoui (26/Muskelbündelriss in der linken Wade) ist verletzt, hofft aber noch auf eine Teilnahme am Afrika Cup (13.1. bis 11.2.)

Tuchel: „Wenn es ein Spezialist ist, kann es sein, dass wir vielleicht zwei Spieler brauchen. Wenn ein Spieler mehrere Positionen spielen kann, kann eventuell auch einer reichen, wenn wir komplett vom Verletzungspech verschont bleiben.“ Sportdirektor Christoph Freund (46) ist zuversichtlich, die Wünsche seines Trainers erfüllen zu können. „Ich denke, es wird etwas passieren“, sagte er bei Sky. Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke