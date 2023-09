„Er hat es verdient zu spielen“ – Tuchel mit klarer Aussage über Bayern-Reservist

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Thomas Tuchel stellte sich den Fragen der Presse. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel

Tuchel über den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Er ist ein Top-Trainer“

Die Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum ist beendet.

Update, 13.13 Uhr: „Thomas Müller ist nie ein ganz leiser Spieler. Er kümmert sich und hat eine gewisse Lockerheit durch seine Erfahrung und sein Wesen. Die soll er auch nicht verlieren, auch wenn er mal nicht von Beginn an spielt. Er kann alles und seine ganz große Stärke ist im gegnerischen Strafraum. Wir brauchen mehr Kontrolle, um diese Stärke besser nutzen zu können.“

Tuchel über Manuel Neuer: „Es geht ihm gut“

Update, 13.11 Uhr: „Manuel geht es sehr gut, er steht auch heute wieder auf dem Platz und macht individuelles Torwarttraining. Es ist keine Verletzung, eher Beschwerden in der Wade. Sie stören und wir wollten kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung wird. Sven Ulreich macht einen guten Job und setzt die Dinge unaufgeregt um. Er hat schon einige schwierige Bälle gehalten für uns. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Daniel Peretz macht es gut, er hat die richtige Einstellung, um bei Bayern zu spielen“, sagte Tuchel über die Torhüter-Situation beim FC Bayern.

Update, 13.09 Uhr: „Noussair Mazraoui muss fighten, fighten und fighten, positiv bleiben und den Kampf annehmen. Laimer hat die Nase vorne, jetzt gilt es für Noussair Biss zu zeigen.“

Tuchel über Leroy Sané: „Er ist physisch in Topform“

Update, 13.07 Uhr: Ein großes Lob bekommt Leroy Sané vom Cheftrainer: „Das, was er tut, entspricht seinen Fähigkeiten. Er ist physisch in Topform und kann intensive Läufe endlos durchhalten. Sowohl körperlich als auch in seiner Entschlossenheit, Entscheidungen herbeizuführen, spielt er auf höchstem Niveau. Seine Einstellung ist hervorragend, seine Körpersprache überzeugend. Das, was wir beobachten, spiegelt sein aktuelles Leistungsniveau wider. Natürlich gibt es immer Raum zur Verbesserung, aber Leroy ist momentan in exzellenter Verfassung. Seit dem ersten Tag habe ich den Eindruck, dass er danach strebt, sich kontinuierlich zu steigern.“

Update, 13.06 Uhr: Tuchel wird gefragt, wann Mathys Tel von Beginn an spielen wird. „Er ist 18 Jahre alt und hat gerade eine entscheidende Rolle. Er nimmt sie fantastisch an. Es ist eine Möglichkeit, Spiele zu drehen. Er ist zufrieden, obwohl er natürlich immer mehr spielen will. Das ist ja auch legitim. Mathys kann in jedem Spiel für uns beginnen. Sobald sich die Möglichkeit ergibt, kann er auch in der Startelf stehen. Das kann schon gegen Bochum so sein.“

Update, 13.04 Uhr: „Es steht außer Frage, dass Julian ein Top-Trainer ist und das Amt des Bundestrainers sehr gut ausfüllen wird. Wir hatten aber auch einen super Trainer davor, dem ich auch zugetraut hätte, eine gute Heim-EM zu spielen“, sagte Tuchel auf die Frage, ob Nagelsmann der richtige Bundestrainer ist.

Update, 13.02 Uhr: Hat de Ligt es verdient zu spielen? „Es ist nicht immer ein ausführliches Gespräch nötig, warum jemand nicht spielt. Er hat aber definitiv verdient, zu spielen. Ihm ist die Einsatzzeit zu wenig, er ist aber ein Teamplayer. Jeder muss immer bereit sein und das ist er. Von daher alles gut.“

Tuchel über eine mögliche Rotation gegen Bochum: „Müssen schauen, wer einsatzfähig ist“

Update, 13.01 Uhr: Tuchel nimmt Stellung zum Personal und ob de Ligt und Müller in der Startelf stehen werden. „Es gibt immer den Gedanken, wir müssen aber erst schauen, wer einsatzfähig sind. Es wird keine Rotation um des Rotationswillen sein. Bochum hat eine gute Serie mit drei Spielen ohne Niederlage. Wir müssen die beste Aufstellung für das Spiel finden.“

Update 13.00 Uhr: Thomas Tuchel ist da und es geht pünktlich los.

Update vom Freitag, 22. September, 12.50 Uhr: In weniger als zehn Minuten wird sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bochum stellen. Wird die Startelf ordentlich durchgemischt? Gleich wissen wir mehr.

Erstmeldung: München – Für den FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt in der Champions League, der mit einem 4:3-Sieg über Manchester United geglückt ist, geht es in der Bundesliga weiter mit der Partie gegen den VfL Bochum. Es ist das dritte Heimspiel in Folge für den deutschen Rekordmeister, der nach dem verpatzten Sieg gegen Leverkusen auch in der Bundesliga wieder einen Sieg einfahren will.

FC Bayern gegen VfL Bochum: Rotation beim deutschen Rekordmeister?

Im Duell mit dem VfL Bochum ist der FC Bayern München großer Favorit und kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Dennoch haben die Gäste aus dem Ruhrpott gezeigt, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Das gilt aber meistens nur für Heimspiele, denn außerhalb des Ruhrstadions gelingt dem VfL Bochum nicht viel.

Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche könnte Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Rotationsmaschine anwerfen. Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui wären beispielsweise Kandidaten für die Startelf, ebenso Kingsley Coman, der Serge Gnabry in der Offensive ersetzen könnte und auch Thomas Müller ist eine Option für die Anfangsformation. Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz sicherlich dazu Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (smr)