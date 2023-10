Tuchels Wunsch-Transfer wieder vor dem Scheitern? FC Bayern hat wohl zwei Alternativen

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München sucht nach Verstärkungen für die Defensive. Ein Transfer von Trevoh Chalobah gilt als schwierig – dafür gibt es zwei andere Optionen.

München – In der Offensive ist der FC Bayern München in dieser Saison herausragend besetzt. Harry Kane, Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mathys Tel, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting streiten sich um vier Positionen. In der Defensive ist der Rekordmeister dagegen weitaus dünner aufgestellt – weshalb auch immer wieder der Name Trevoh Chalobah an der Säbener Straße genannt wird.

FC Bayern nach wie vor interessiert? Weiter Transfer-Gemunkel um Trevoh Chalobah

Hauptsächlich ist es Trainer Thomas Tuchel, der den englischen Verteidiger ins Spiel bringt. Schon im Sommer wollte er seinen alten Weggefährten aus Chelsea-Tagen nach München locken – wegen seiner defensiven Variabilität ist der U21-Nationalspieler auch ein interessanter Kandidat für die Bayern. Schließlich hat man nach den Blitz-Abgängen von Benjamin Pavard und Josip Stanisic kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode vor allem auf der rechten Abwehrseite Probleme.

Mit Noussair Mazraoui, der zurzeit nicht nur für sportliche Schlagzeilen sorgt, hat man nur noch einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader. In der Zentrale gibt es mit Minjae Kim, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano drei Spieler, was ebenfalls kein großes Überangebot darstellt. Auch wegen Verletzungsproblemen war Tuchel bereits zu mutigen Umstellungen gezwungen, Leon Goretzka rückte beispielsweise im DFB-Pokal in die Innenverteidigung.

Tuchels Wunsch-Transfer wieder vor dem Scheitern? FC Bayern hat wohl zwei Alternativen

Zurück zu Chalobah: Einen Sommer-Transfer des Chelsea-Bankdrückers lehnten die Bosse ab. Bayern wollte leihen, die Blues wollten verkaufen – es gab keine Einigung. Wie die beiden Bild-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl nun in ihrem Podcast „Bayern-Insider“ berichten, pocht Tuchel weiterhin auf einen Chalobah-Wechsel. Und möglicherweise droht deshalb ein neuer Transfer-Zoff, denn die Chefetage soll nach wie vor keine Bestrebungen haben, den 24-Jährigen zu verpflichten. Möglicherweise auch wegen der hohen Ablösesumme, die laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bei rund 30 Millionen Euro liegen soll.

Was nun? Es gilt als ausgeschlossen, dass sich der FC Bayern im Winter nicht in der Defensive verstärkt. Die Personaldecke ist gerade für die großen Spiele im Frühjahr, wo man sich traditionell in der K.o.-Runde der Champions League sieht, zu dünn. Nach Angaben der beiden Bild-Bayern-Insider könnten deshalb nun zwei variable Innenverteidiger als Chalobah-Alternativen in den Fokus rücken: Pierre Kalulu (AC Mailand) und Eric Dier (Tottenham Hotspur).

Eric Dier und Pierre Kalulu als Bayern-Alternativen für Trevoh Chalobah im Fokus

Letzterer war bereits im Sommer ein Thema bei den Bayern. Auch aufgrund der Tatsache, dass der Engländer mit portugiesischen Wurzeln im defensiven Mittelfeld und der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann. Für Tuchel wäre solch ein Allrounder Gold wert – Kalulu ist ebenfalls im Zentrum zu Hause, kann aber auch die beiden Außenverteidiger-Positionen bekleiden.

Vorteil Bayern: Beide Spieler sind in dieser Saison weit davon entfernt, absolute Leistungsträger in ihren Klubs zu sein. Gut möglich, dass man deshalb in Mailand oder London auf die Dienste verzichten könnte. (akl)