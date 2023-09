„Natürlich kann er das“: Tuchel äußert klare Meinung zu Bundestrainer-Kandidat

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern trifft am Freitagabend im Bundesliga-Topspiel auf Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel stellte sich den Fragen der Presse. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel

Die Pressekonferenz ist beendet.

Update 14.17 Uhr: Wie ist der Stand bei Manuel Neuer? „Er war sehr nahe dran, hat jetzt aber Wadenprobleme bekommen. Allerdings nicht am verletzten Bein. Der Plan ist, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigt und übernächste Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Es sieht aber sehr gut aus und war nur ein minimaler Rückschlag“, erklärt Tuchel.

Update 14.15 Uhr: „Ich habe viel vom Fußball gelernt, als ich Xabi Alonso beim Spielen zugeschaut habe. Er wird seinen Weg als Trainer machen. Wo, das entscheidet er ganz alleine“, schwärmt Tuchel über seinen morgigen Trainerkollegen.

Tuchel schwärmt von Kane: „Genau der Spielertyp, den wir brauchen“

Update 14.12 Uhr: Kane oder Boniface? „Es sind komplett verschiedene Stürmertypen. Harry ist genau der Spielertyp, den wir brauchen. Wir versuchen ihn noch mehr ins Spiel einzubeziehen und dann wird das eine Traum-Fit“, erklärt Tuchel. Boniface sei aber für Leverkusen auch ein sehr guter Stürmer, der einen hervorragenden Start hingelegt hat.

Update 14.11 Uhr: Die Wiesn steht vor der Tür und auch beim FC Bayern ein Thema. Tuchel ist laut eigenen Aussagen mit einer vollen Montur ausgestattet, auf die Wadelwärmer werde er aber verzichten, da er keine Wadeln besitze, erklärt er mit einem Schmunzeln.

Update 14.08 Uhr: Wie hat Thomas Tuchel die Diskussion um die Nationalmannschaft erlebt? „Es waren wilde Zeiten. Als Rudi an der Seitenlinie stand und Müller das Tor geschossen hat, habe ich mich an die WM 2002 in Südkorea zurückerinnert gefühlt. Generell möchte ich mich aber nicht zum DFB äußern. Matthias Sammer hat vor ein paar Wochen ein Interview gegeben. Da fiel es mir schwer, zu widersprechen“, sagt Tuchel.

Update 14.07 Uhr: Wie waren die letzten Tage für Tuchel ohne die Nationalspieler? Mit einem Lächeln erklärt der FCB-Coach, sein Büro aufgeräumt zu haben.

Als Nächstes wird Tuchel gefragt, ob er Nagelsmann als Bundestrainer für geeignet halte. Seine kurze Antwort: „Natürlich kann er das! Letztendlich liegt es aber an ihm und am DFB, ob es dazu kommen wird. Er ist ein hervorragender Trainer.“

Update 14.05 Uhr: Ist Matthijs de Ligt eine Option fürs defensive Mittelfeld? „Gegen Gladbach haben wir ihn dort gebraucht, weil Konny rechts hinten spielen musste. Er hat es sehr gut gemacht, ansonsten kämpft er aber mit Minjae und Upa um seinen Platz in der Innenverteidigung“, erklärt Tuchel.

Kimmich für morgen fraglich: Goretzka wieder von Anfang an

Update 14.03: Tuchel erklärt, dass er sehr zufrieden mit der Entwicklung von Leon Goretzka ist. Der Mittelfeldspieler wird morgen wahrscheinlich auch starten, laut Tuchel. Musiala konnte die letzten zwei Tage mittrainieren, „mal schauen für wie lange es morgen reicht.“

Update 14.01 Uhr: Wie ist der Gemütszustand von Tuchel nach dem missglückten Transfer-Finale mittlerweile? „Ich habe mich dazu geäußert, und dazu ist genug gesagt. Wir werden morgen bereit sein, um Leverkusen zu schlagen“, erklärt Tuchel. Kimmich ist derweil angeschlagen und fraglich für morgen.

Update 14.00 Uhr: Thomas Tuchel ist da und es geht pünktlich los. Die erste Frage geht über das Stimmungsbild der deutschen Nationalmannschaft. „Ich musste keine Aufbauarbeit leisten, das haben sie selbst schon ein bisschen mit ihrer Leistung gegen Frankreich getan“, sagt Tuchel. Heute Vormittag hatten die Nationalspieler noch mal frei, um sich generieren zu können.

Update vom 14. September, 13.42: In weniger als 20 Minuten wird sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse vor dem Bundesliga-Spitzenspiel stellen. Wie ist der Stand bei Joshua Kimmich und Jamal Musiala? Gleich wissen wir mehr.

Erstmeldung vom 14. September: München – Die Bundesliga ist zurück. Und wie. Nach der Länderspielpause kommt es gleich zum Auftakt des vierten Spieltages zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beide Mannschaften stehen nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust da. Leverkusen reist aber aufgrund des besseren Torverhältnisses als Tabellenführer nach München.

FC Bayern und Leverkusen mit Reisestrapazen vor Topspiel

Für Thomas Tuchel und sein Team ist es der Auftakt in die erste englische Woche der Saison. Am Mittwoch startet der FC Bayern zu Hause gegen Manchester United in die neue Champions-League-Saison. Zuvor wollen die Münchener allerdings erstmal die Bundesliga-Tabellenführung erobern.

Sowohl für die Bayern als auch Leverkusen kommt die Ansetzung am Freitagabend ungelegen. Beide Mannschaften mussten in der Länderspielpause zahlreiche Nationalspieler abstellen. Wer steckt die Reisestrapazen der vergangenen Tage besser weg?

Thomas Tuchel und der FC Bayern wollen die Tabellenführung erobern. © IMAGO/Laci Perenyi

Musiala wieder im Teamtraining: Reicht es für Leverkusen?

Tuchel kann gegen Leverkusen wohl wieder auf Jamal Musiala bauen. Der 20-Jährige musste die Länderspiele wegen einer Verletzung absagen, kehrte aber in dieser Woche zurück ins Mannschaftstraining. Ein Einsatz von Joshua Kimmich ist hingegen fraglich. Den Nationalspieler plagen muskuläre Probleme, weswegen der Mittelfeldspieler auch am Dienstag gegen Frankreich nicht zum Einsatz kam.

Auch Dayot Upamecano kam auf französischer Seite gegen das DFB-Team nicht zum Einsatz, soll für Freitag aber fit sein. Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz dazu Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (kk)