Tuchel kündigt Torwart-Tausch im DFB-Pokal an

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern startet gegen Preußen Münster in den DFB-Pokal. Thomas Tuchel kündigt das Debüt eines Neuzugangs an. Die PK zum Nachlesen.

FC-Bayern-PK mit Thomas Tuchel vor dem DFB-Pokal

Torwartwechsel im DFB-Pokal: Neuzugang Peretz erhält seine Chance

Raphael Guerreiro vor Debüt? FCB-Neuzugang wieder im Teamtraining

Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Die Pressekonferenz ist beendet.

13.11 Uhr: Wie ist der Stand bei Jamal Musiala, der am Wochenende aufgrund von Belastungssteuerung 90 Minuten auf der Bank saß? „Er hatte eine leichte Reaktion nach dem Spiel gegen Manchester United. Das ist aber ganz normal, nach der Verletzung. Wir wollten kein Risiko bei diesem Spielstand eingehen“, erklärt Tuchel die Maßnahme vom Wochenende.

13.09 Uhr: „Ich bin das aus England gewöhnt“, sagt Tuchel zum angekündigten Torwart-Tausch. „Daniel haben wir mit viel Potenzial und Hoffnung für die Zukunft verpflichtet. Er hat sich das verdient, und kann sich jetzt darauf vorbereiten.“

13.08 Uhr. „Ich habe noch keinen gesehen“, antwortet Tuchel auf die Frage, ob ein Spieler mit Augenringen aufgetaucht ist. „Aber ich gehe nicht davon aus.“ Tuchel selbst sei um 17 Uhr von der Wiesn abgehauen, „da sind aber nicht alle Spieler gegangen.“

13.06 Uhr: Ist Harry Kane ein Grund für das Aufblühen von Leroy Sané? „Die beiden verstehen sich auf jeden Fall sehr gut. Es hilft auch, dass Leroy sehr gut Englisch spricht. Es ist eine gute Kombination“, erklärt Tuchel.

Torwartwechsel im DFB-Pokal: Neuzugang Peretz erhält seine Chance

13.04 Uhr: „Choupo ist ein sehr guter Spieler, mit und ohne dem Ball. Zudem ist er ein sehr feiner Kerl“, schwärmt Tuchel von Choupo-Moting, der am Wochenende seine Chance von Anfang an bekommen hat.

Zudem erklärt Tuchel, dass Ersatzkeeper Peretz morgen seine Chance bekommen wird.

13.02 Uhr: Tuchel erklärt, dass er nicht plant, Spieler zu Hause zu lassen. „Das wäre das falsche Signal“, sagt der 50-Jährige. Der FCB-Coach geht zumindest davon aus, dass keiner beim Wiesn-Besuch übertrieben hat. Raphael Guerreiro steht zudem vor seinem Comeback, de Ligt wird ausfallen. „Es kann sein, dass wir gar nicht groß rotieren“, erklärt Tuchel.

13.00 Uhr: Pünktlich betreten Dieter Nickles und Thomas Tuchel das Podest. Wie groß sieht der FCB-Coach die Chance auf eine Sensation in der 1. Runde? „Wir bereiten uns heute gut und seriös vor, ganz egal wer auf der anderen Seite ist. Wir haben natürlich erstmal nichts zu gewinnen, und der Gegner nichts zu verlieren“, sagt Tuchel.

12.55 Uhr: In wenigen Minuten geht es los an der Säbener Straße.

Update vom 25. September, 12.05 Uhr: In gut einer Stunde geht es los mit der Bayern-Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal. Wie haben die Münchener ihren Wiesn-Besuch verkraftet? Auch dazu wird Thomas Tuchel wohl Stellung beziehen.

Erstmeldung vom 25. September: München – Nach dem Oktoberfest ist vor dem DFB-Pokal. Nur zwei Tage nach dem obligatorischen Wiesn-Besuch des FC Bayern steht für den deutschen Rekordmeister das nächste Pflichtspiel an. Am Dienstag startet die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel auch in den dritten Wettbewerb.

FC Bayern startet versppätet in den DFB-Pokal

Die Münchener treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Drittligisten Preußen Münster. Der FC Bayern startet mit RB Leipzig verspätet in den Pokalwettbewerb. Beide Mannschaften spielten am ursprünglichen Termin den Supercup.

Seit der Niederlage im August gegen die Sachsen sind die Bayern nahezu optimal in die Saison gestartet. Sowohl in der Bundesliga und in der Champions League grüßt der deutsche Rekordmeister von der Tabellenspitze.

Thomas Tuchel äußert sich vor dem DFB-Pokal-Auftakt auf der Pressekonferenz. © IMAGO/Ulrich Wagner

Raphael Guerreiro vor Debüt? FCB-Neuzugang wieder im Teamtraining

Gegen Preußen Münster wollen die Münchener nun auch optimal in den dritten Wettbewerb starten. Die größte Frage für Thomas Tuchel wird sein: Setzt der 50-Jährige auf seine Stammformation oder gibt er seinen Jokern eine Chance?

In der Innenverteidigung wird voraussichtlich Matthijs de Ligt ausfallen. Ansonsten kann der FCB-Coach wohl bis auf Manuel Neuer aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Raphael Guerreieo könnte nach seinem Muskelbündelriss zudem sein Debüt für die Münchner feiern. Der Portugiese stand bislang noch in keinem Pflichtspiel im Kader. (kk)