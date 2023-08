Tuchel zu Pavard-Abgang: „Er hat um einen Wechsel gebeten“

Von: Korbinian Kothny

Thomas Tuchel stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg der Presse. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Augsburg offen gelassen, wer Jamal Musiala ersetzt. Auch Benjamin Pavard war Thema.

14.49 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

14.48 Uhr: Die letzte Frage geht an die Ausfälle gegen Augsburg. Laut Tuchel gibt es keine unvorhergesehenen Ausfälle. Bei der Nachfrage zu Müller betont Tuchel, dass er glaubt, dass das Urgestein durchaus von Beginn an spielen kann, er aber nicht denkt, dass es schon für 90 Minuten reicht.

Tuchel setzt gegen Augsburg wohl auf Innenverteidiger-Duo Upamecano/Kim

14.45 Uhr: Wer spielt gegen den FC Augsburg in der Innenverteidigung? „Upa und Minjae haben das gegen Bremen sehr gut gemacht. Viel besser als noch in den Wochen davor.“ Tuchel betont, dass de Ligt aus einer schwerwiegenden Verletzung kommt und deswegen vielleicht gerade ein bisschen im Nachteil ist. Es scheint als würden erneut Upamecano und Kim die Innenverteidigung bilden.

14.43 Uhr: Tuchel dementiert Meldungen aus Italien, wonach Pavard am Mittwoch versucht habe, das Training zu schwänzen. Der Franzose fehlte krankheitsbedingt.

14.40 Uhr: Was hält Tuchel von Saudi-Arabien und ist der Wüstenstaat eine Gefahr für die Bundesliga? Tuchel will kein Moralapostel sein, und kann Spieler verstehen, die dort hin wechseln. Auch sieht der FCB-Coach Saudi-Arabien durchaus als Gefahr für die Bundesliga: „Der finanzielle Nachteil wird bestimmt nicht kleiner.“ Dennoch ist Tuchel optimistisch, dass gerade der FCB Nischen finden werde, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

14.38 Uhr: Tuchel will auch gegen Augsburg auf eine eingespielte Mannschaft setzen. Leistungstechnisch gebe es derzeit wenig Grund für Wechsel. Im Mittelfeld stellt sich die Frage, ob Leon Goretzka oder Konrad Laimer beginnt. „Gegen Bremen haben wir auf Leon gesetzt, wegen seiner Größe“. Beide seien nach der Vorbereitung gleichauf gewesen. Daher bleibt es spannend, wer gegen den FCA den Vorzug erhält.

Benjamin Pavard hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel über seinen Wechselwunsch informiert. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Pavard hinterlegt Wechselwunsch bei Tuchel: FCB-Coach dennoch zurückhaltend

14.36 Uhr: Wie ist der Stand bei Benjamin Pavard? „Benji hat nach einem Wechsel gebeten, aber wir müssen auch an den Klub denken.“ Tuchel lässt durchblicken, dass das Timing nicht perfekt ist und das Angebot für den Franzosen sehr spät kam. Der FCB-Coach betont nochmal, dass er sehr gerne mit Pavard zusammen arbeitet. Es klingt nicht so, als ob ein Transfer kurz bevor stände.

14.34 Uhr: Die dritte Frage kommt von einem Journalisten aus Israel: Was plant der FC Bayern mit Daniel Peretz? Tuchel will sich aber zum neuen Keeper noch nicht äußern, da er noch nicht sein Spieler ist. Laut Tuchel fehlen noch der Medizincheck und ein paar Unterschriften. Der FC Bayern habe Peretz aber schon seit einigen Monaten gescoutet.

Tuchel lässt Musiala-Ersatz offen – „Es können Ryan, Serge und Thomas starten“

14.32 Uhr: Wer sind die „Häuptlinge“ beim FC Bayern? Tuchel betont, dass es wichtig ist, Führungsspieler in der Mannschaft zu haben. Die Mannschaft befindet sich gerade im Prozess, diese zu finden.

14.31 Uhr: Gleich die erste Frage geht zum Musiala-Ersatz: Thomas Tuchel lässt offen, wer den Kreativspieler ersetzt. „Serge, Thomas oder Ryan können alle beginnen.“

14.30 Uhr: Los geht‘s an der Säbener. Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 25. August, 14.10 Uhr: In knapp 20 Minuten wird sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten stellen. Neben dem Spiel gegen Augsburg dürften auch die Transferaktivitäten des FCB ein Thema sein. Verlässt Benjamin Pavard noch den deutschen Rekordmeister? Mal schauen, was Tuchel dazu sagen wird.

Erstmeldung vom 25. August: München – Der Bundesliga-Start ist geglückt. Nach der deftigen Pleite im Supercup gegen RB Leipzig zeigte der FC Bayern am vergangenen Freitag zum Bundesliga-Start die gewünschte Reaktion. Bei Werder Bremen zeigte Neuzugang Harry Kane erstmals, warum die Münchner über 100 Millionen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Hand nahmen.

FC Bayern verlor zwei der letzten vier Bundesliga-Partien gegen den FCA

Bayerns neue Nummer Neun wurde in seinem ersten Bundesliga-Spiel mit einem Assist und einem Tor gleich mal zu einem der Matchwinner. Am Ende stand ein überzeugender 4:0-Auftakterfolg. Gegen den FC Augsburg soll am Sonntag der zweite Sieg folgen.

Aber Achtung: Die Augsburger entwickelten sich in den letzten Duellen zu einer Art Angstgegner für den FC Bayern. Zwei der vergangen vier Bundesliga-Partien konnten die Fuggerstädter für sich entscheiden. In der Allianz Arena hielt sich der deutsche Rekordmeister aber zumeist schadlos gegen den FCA. Der letzte Augsburger Punktgewinn in München war im September 2018.

Gnabry oder Müller: Wer ersetzt den angeschlagenen Musiala?

Damit das so bleibt, will Thomas Tuchel die bestmögliche Bayern-Elf auf den Platz schicken. Allerdings muss der FCB-Coach nach der Verletzung von Jamal Musiala im Vergleich zur letzten Woche umstellen. Nach tz-Informationen könnte Leroy Sané in die Mitte rücken und der bislang angeschlagene Serge Gnabry die Position Rechtsaußen übernehmen.

Eine andere Option ist Thomas Müller. Das FCB-Urgestein steht nach einer zähen Vorbereitung wieder voll im Saft und bewies in Bremen als Joker gleich seine Qualitäten. Müller legte das alles entscheidende 3:0 durch Sané auf.

Neuzugang im Anflug: Daniel Peretz könnte gegen Augsburg das erste Mal im Kader sein

Zumindest auf der Bank könnte das erste Mal auch Torhüter Daniel Peretz Platz nehmen. Der Israeli steht vor einem Wechsel an die Säbener Straße und soll am Freitag den Medizincheck absolvieren. (kk)