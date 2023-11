Neuer bestätigt DFB-Abstinenz und bricht Lanze für Kimmich

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern empfängt Galatasaray Istanbul in der Champions League. Thomas Tuchel und Manuel Neuer stellen sich bei der PK vor Joshua Kimmich.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer vor Galatasaray; Dienstag, 13 Uhr

Tuchel bestätigt Kimmich-Einsatz : „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt“

Neuer bestätigt DFB-Abstinenz : Rückkehr im März geplant

bestätigt : Rückkehr im März geplant Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Die Pressekonferenz ist beendet.

13.34 Uhr: Tuchel sagt, dass Aleksandar Pavlovic bereits eine Option sei, zu spielen. „Er hat das in der Vorbereitung unfassbar gut gemacht, hatte dann aber eine langwierige Erkrankung, sonst hätte er jetzt schon deutlich mehr Minuten“, erklärt Tuchel. Laut dem Bayern-Coach wird es noch mehr Einsätze von dem Eigengewächs geben.

13.32 Uhr: Hat Tuchel ein paar Wohnungstipps für Harry Kane? „Harry hat vier Kinder und ein paar Nannys, das ist nicht meine Größenordnung“, antwortet Tuchel lächelnd.

Der FCB-Coach betont, wie wichtig der Engländer für die Münchener sei.

Tuchel lobt Neuer: „Es sind unglaubliche Schritte“

13.30 Uhr: Wie groß ist der Impact von Manuel Neuer auf die Mannschaft? „Er ist sensationell gut da. Wir wussten alle nicht, wie sein Körper reagiert. Klar gibt es nach den Spielen kleinere Probleme, aber die sind so klein, dass er auch morgen wieder spielen wird. Es sind unglaubliche Schritte, die er macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass er genauso stark wie davor zurückkehren wird“, schwärmt Tuchel.

13.26 Uhr: Tuchel zu der Diskussion am Wochenende: „Es gibt keine Vorbereitung auf solche Situationen. Das bleibt authentisch. Normalerweise bekommt ihr immer gerade aus meine Meinung zu hören“, sagt Tuchel. Der FCB-Coach betont nochmal, dass er mit einer speziellen Berichterstattung „unzufrieden“ war.

13.25 Uhr: Der morgige Gegner erinnert Tuchel an Atlanta Bergamo vor ein paar Jahren. Der FCB-Coach erwartet ein intensives Spiel.

13.21 Uhr: Tuchel sagt, dass die Teamleistung gegen Dortmund die beste in dieser Saison war. „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass es wichtig ist, sich in einer Formation festzuspielen“, so Tuchel weiter. Gerade in der Defensive habe der FCB dazu aber noch nicht die Möglichkeit gehabt. Zudem geht der FCB-Coach nicht davon aus, dass Upamecano sowohl morgen als auch am Samstag gegen Heidenheim in der Startelf stehen kann.

Tuchel bestätigt Kimmich-Einsatz: „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt“

13.20 Uhr: Tuchel bestätigt, dass Kimmich aller Voraussicht nach morgen spielen wird. Der FCB-Coach betont, das Thema ähnlich wie Manuel Neuer zu sehen. „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft. In meinen Planungen wird er morgen spielen. Natürlich gibt es Überlegungen wegen der Sperre am Samstag. Josh wird seine Qualitäten zeigen und wird, wenn nichts passiert, morgen auflaufen“, erklärt Tuchel.

13.18 Uhr: Thomas Tuchel ist da. Wie sieht die Lage bei den Comebackern Leon Goretzka und Dayot Upamecano aus? „Ich hoffe, dass sie morgen fit genug für die Stammelf sind. Die erste Reaktion war bei beiden sehr gut, ich muss aber noch das Abschlusstraining abwarten“, sagt Tuchel. Guerreiro wird wohl auch gegen Galatasaray noch fehlen.

13.13 Uhr: Das war's mit Manuel Neuer. Gleich kommt Thomas Tuchel.

13.11 Uhr: Ist es für Manuel Neuer denkbar, im März als Keeper Nummer zwei zur Nationalmannschaft zu reisen? „Alles, was für mich jetzt noch kommt, ist Bonus. Dennoch bin ich sehr ehrgeizig und möchte egal in welcher Mannschaft ich spiele, immer auf dem Platz stehen“, sagt Neuer.

Neuer bestätigt DFB-Abstinenz: Rückkehr im März geplant

13.09 Uhr: Manuel Neuer wird zu Joshua Kimmich gefragt und bricht eine Lanze für den Regisseur. „Wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen kann, dann ist sie immer mit Jo“, erklärt Neuer.

Der Bayern-Keeper bestätigt zudem, dass er nicht zur Nationalmannschaft reisen werde. „Das hat medizinische Gründe. Ich hoffe aber, dass ich im kommenden Jahr zurückkehren kann“, sagt Neuer.

Manuel Neuer bei der Pressekonferenz des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

13.08 Uhr: Hat sich Manuel Neuer auf Mauro Icardi vorbereitet? „Wir wissen, dass er ein Stürmer ist, der das gewisse Etwas hat und auch schlitzohrig ist“, sagt Neuer. Der Argentinier sei ein sehr starker Stürmer, Neuer wisse aber, worauf er achten müsse.

Tuchel-Thematik kein Thema in der Bayern-Kabine

13.05 Uhr: Wie gut ist der FC Bayern gerade? „Am Samstag haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben da auf jeden Fall besser gespielt als zuvor. Grundsätzlich sind wir – abgesehen vom Pokal-Aus – total im Soll“, sagt Neuer.

13.00 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt pünktlich. Manuel Neuer betritt das Podium in der Allianz Arena. Wie hat der Körper von Neuer die ersten Spiele verkraftet? „Ich bin froh darüber, dass die ersten Spiele so gut funktioniert haben. Klar reagiert der Körper nach so einer schweren Verletzung und es läuft nicht immer alles rund, aber ich habe mich vor jedem Spiel gut gefühlt. Ich freue mich darauf, morgen wieder das Champions-League-Trikot überzustreifen“, erklärt Neuer.

Was sagt Neuer zum „Zirkus rund um den Trainer“? „Ich muss sagen, dass das in der Mannschaft keine große Bedeutung hatte. Klar bekommt man es mit, aber wir haben hauptsächlich den Sieg in Dortmund gefeiert“, sagt Neuer zur Diskussion um Tuchel.

Update vom 7. November, 12.39 Uhr: In knapp 20 Minuten geht es los mit der Presserunde in der Allianz Arena. Was sagt Manuel Neuer zu seinem Comeback in der Champions League nach fast einem Jahr?

Bayern-PK heute im Live-Ticker: Sind die Bayern ohne Kimmich besser, Herr Tuchel?

Erstmeldung vom 7. November: München – Der FC Bayern steht kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg daheim in der Allianz Arena am Mittwoch gegen Galatasaray Istanbul könnten die Münchner bereits nach dem vierten Spieltag das Überwintern in der Königsklasse perfekt machen.

Nach TV-Eklat: Nächste Eskalation im Expertenstreit?

Blickt man auf die Bilanz der Bayern in der Champions-League-Gruppenphase in den vergangenen Jahren, ist die Partie am Mittwoch – wie man in Bayern sagt – sowieso „a gmahde Wiesn“. Die letzten 16 Spiele wurden allesamt gewonnen und die letzte Niederlage liegt schon über sechs Jahre zurück.

Zudem ließ der FCB am Samstag in der Bundesliga die Muskeln spielen und demontierte ‚Dauerrivale‘ Dortmund auswärts mit 4:0! Trotzdem herrscht in München nicht eitel Sonnenschein. Die Dauerfehde zwischen Thomas Tuchel und den Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann beherrschte in den vergangenen Tagen die Medienlandschaft. Äußert sich der Bayern-Coach auf der PK zu seinen Lieblingskritikern?

Thomas Tuchel tritt vor die Presse. © IMAGO/Blatterspiel

Kimmich einsatzberechtigt: Greift Tuchel auf seinen Strategen zurück?

Und auch personell beschäftigen Tuchel viele Fragezeichen. Leon Goretzka und Dayot Upamecano feierten am Samstag im Bundesligatopspiel ihr Blitzcomeback. Folgt jetzt der zweite Startelfeinsatz innerhalb weniger Tage oder schont Tuchel seine Comebacker doch nochmal lieber?

Auch Joshua Kimmich ist in der Champions League spielberechtigt. Der Mittelfeldstratege verpasste das Dortmundspiel aufgrund seiner Rotsperre. Nach dem überzeugenden Sieg wurden prompt Stimmen laut, die Bayern seien ohne Kimmich besser. Sieht Tuchel das genauso und lässt der 50-Jährige seine neue (?) Doppelsechs Goretzka/Laimer weiter einspielen? Fraglich. Ab 13 Uhr wird sich der Bayern-Coach und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten stellen. Wir berichten im Live-Ticker. (kk)

