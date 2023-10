FC Bayern gegen Galatasaray gnadenlos effektiv: Kane und Musiala bringen Istanbul zum Schweigen

Von: Luca Hartmann

Teilen

Der FC Bayern hat das Spitzenspiel am dritten Spieltag in der Champions-League gegen Galatasaray Istanbul mit 3:1 gewonnen. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Galatasaray Istanbul - FC Bayern München 1:3 (1:1)

Sieg im Spitzenspiel: Bayern gewinnt 3:1 bei Galatasaray Istanbul

Bayern gewinnt 3:1 bei Galatasaray Istanbul Galatasaray gegen FC Bayern : Musiala und Kane machen alles klar

: Musiala und Kane machen alles klar Der Champions-League-Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern übersteht ein schweres Auswärtsspiel gegen Galatasaray und zeigt im zweiten Durchgang seine ganze Klasse. Trotz erheblich weniger Abschlüssen sind es am Ende Harry Kane und Jamal Musiala, die mit ihren Treffern kurz nacheinander den Istanbuler Hexenkessel verstummen lassen. So besiegen gnadenlos effektive Münchner Galatasaray mit 3:1. Besonders im ersten Durchgang haben die Türken ein wildes Spiel zeitweise dominiert. Insgesamt 20 Schüsse haben sie zustande gebracht, viele gute Chancen vergeben. Zum Ende hin ging dann merklich die Kraft aus.

Galatasaray - FC Bayern 1:3 (1:1)

Aufstellung Galatasaray: Muslera - Boey, Sánchez, Bardakci, Kazimcan (74. Angelinho) - Kaan (80. Ndombele), Torreira - Tete (56. Mertens), Aktürkoğlu (74. Yilmaz), Zaha (75. Ziyech)- Icardi Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Mazraoui (78. Sarr), de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman (83. Tel) - Kane (83. Choupo-Moting) Tore: 0:1 Coman (8.), 1:1 Icardi (30.), 1:2 Kane (73.), 1:3 Musiala (79.)

ABPFIFF! Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 3:1 bei Galatasaray Istanbul.

90+5. Minute: Der Ball liegt nochmal im Netz der Bayern, aber Bardakci stand bei seinem Kopfball im Abseits und die Hand war wohl auch im Spiel. So bleibt auch der Anschlusstreffer für die Gastgeber aus.

90+2. Minute: Das Spiel trudelt jetzt so langsam aus, Galatasaray konnte sich nach den beiden Gegentreffern nicht mehr aufbäumen und keine Schlussoffensive mehr aufbringen. Die Bayern bekommen jetzt noch viele Räume, kommen aber nicht mehr mit der letzten Zielstrebigkeit vors Tor.

Jamal Musiala (vorne links) und Harry Kane (rechts) treffen in Istanbul zum Sieg für den FC Bayern. © IMAGO / ANP

89. Minute: Sane tritt aus rund 20 Metern zum relativ zentralen Freistoß an. Sein flacher Schuss kann gerade noch von Muslera am rechten Pfosten vorbei gelenkt werden.

85. Minute: Bei den Bayern sind Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel für Harry Kane und Kingsley Coman ins Spiel gekommen. Bei Galatasaray ist die Luft nach den beiden Gegentreffern raus.

82. Minute: Es ist ruhig geworden im Stadion. Die Fans in Istanbul sind verstummt. Der nächste Angriff der Bayern rollt über Sané. Der wird von Muslera berührt und hätte gerne einen Elfmeter, doch der Pfiff bleibt aus.

Galatasaray gegen FC Bayern: Musiala und Kane machen alles klar

79 Minute: TOOOOOOOR für den FC Bayern! 3:1 und die Entscheidung. Die Münchner gnadenlos effektiv. Kane bekommt im Strafraum halblinks den Ball und bereitet mustergültig für Jamal Musiala vor. Der Nationalspieler schließt trocken ins rechte untere Eck ab. Die Bayern lassen innerhalb kurzer Zeit zweimal ihre ganze Klasse aufblitzen und bringen Istanbul zum Schweigen.

77. Minute: Und fast der Doppelschlag der Bayern. Sané gewinnt auf links den Ball und nimmt Davies mit. Der Schuss des Kanadiers aus 11 Metern landet am Außennetz.

Galatasaray gegen FC Bayern live: Kane trifft zur Führung

73. Minute: TOOOOOOOR für den FC Bayern München. Harry Kane ist zur Stelle, wenn man ihn braucht. Auf rechts schickt Coman Mazraoui, der sieht Musiala im Sechzehner, der direkt zu Kane in die Mitte weiterleitet. Der erste Versuch des Engländers wird noch von Boey abgeblockt, aber Kane fliegt der Ball erneut vor die Füße und er drückt ihn über die Linie. Die Führung für die Bayern quasi aus dem Nichts!

69. Minute: Zum ersten Mal in diesem Spiel setzen sich die Bayern mal dauerhaft in der Hälfte von Galatasaray fest, ohne jedoch zwingend zum Abschluss zu kommen. Insgesamt ist das Spiel nicht mehr so hektisch, wie im ersten Durchgang. Bei den Gastgebern schwinden so langsam die Kräfte.

66. Minute: Coman und Kane versuchen nach guter Kombination Sané zu finden, aber der letzte Pass wird abgeblockt. In den letzten Minuten finden die Bayern offensiv zu wenig Lösungen gegen eigentlich hoch stehende Gastgeber.

63. Minute: Auf der Gegenseite die gute Chance wieder für Sané. Musiala behauptet in der Mitte den Ball und leitet ihn auf links weiter zu Sané. Dessen Halbvolley kann Muslera gut parieren.

61. Minute: Wieder sorgt Icardi im Bayern-Strafraum für Unruhe! Der Stürmer kann einen Chip-Pass zum Glück nicht ideal verarbeiten und wird kurz vor dem Fünfmeterraum noch abgedrängt. Sein Schuss mit der Hacke können die Bayern dann mit vereinten Kräften blocken.

59. Minute: Erste richtig gute Möglichkeit für Galatasaray in der 2. Halbzeit. Von der rechten Strafraumseite Seite gibt es nach einem Foul von Kim Freistoß für die Gastgeber. Der Ball wird scharf hereingetreten und Mertens hält den Kopf rein. Der Ball landet zum Glück für die Bayern nur am Außennetz.

57. Minute: Gala wechselt das erste Mal. Tete, der im ersten Durchgang auf der rechten Seite für reichlich Unruhe sorgte, geht runter. Dries Mertens kommt auf den Platz.

55. Minute: Man merkt den Gastgebern an, dass das Spiel bis hierhin Kraft gekostet hat. Die Bayern werden nicht mehr ganz so aggressiv angelaufen, wie noch im ersten Durchgang. Auch das Verschieben geht nicht mehr so schnell.

52. Minute: Auch Gala meldet sich in der zweiten Halbzeit an. Icardi spielt vom linken Strafraumrand den Ball auf Torreira. Von knapp hinter der Sechzehnerkante vergibt der Uruguayer knapp rechts.

50. Minute: Großchance für den FC Bayern! Nach einer guten Kombination im Mittelfeld bekommt Coman den Ball hinter der letzten Kette und nimmt über links Tempo auf. Seine flache Hereingabe findet Sané. Der Nationalspieler kommt eigentlich frei aus von leicht links zum Abschluss, doch sein Schuss geht deutlich drüber. Das hätte die Führung sein können.

48. Minute: Die Frage wird auch sein, wie viel Kraft diese erste Halbzeit beide Mannschaften gekostet hat. Das Spiel war unglaublich intensiv, ging hin und her. Kaum vorstellbar, dass beide Teams dieses Pensum 90 Minuten halten können.

46. Minute: Weiter geht's in Istanbul! Es gibt keine Wechsel zur Pause.

Und dann ist Halbzeit! Jetzt heißt es wortwörtlich Durchatmen für die Münchner. In einer wilden Anfangsphase drückt Galatasaray, aber Coman bringt die Bayern mit dem ersten Abschluss in Führung. Trotzdem setzen die Gastgeber den Rekordmeister dauerhaft unter Druck. Nach einem Foul von Kimmich an Icardi im Sechzehner tritt der Gefoulte selbst an und bringt den Hexenkessel von Istanbul zum Beben. Danach ist Gala spielbestimmend und hat gute Chancen zur Führung. Bayern rettet das Unentschieden in die Pause und muss sich jetzt etwas einfallen lassen.

45+1. Minute: Die Riesen-Chance für Galatasaray! Kimmich verliert am eigenen Sechzehner den Ball gegen Aktürkoğlu. Der Ball wird weitergeleitet auf Icardi. Der kommt frei aus rund 11 Metern zum Schuss, verfehlt aber knapp rechts. Das hätte schiefgehen können. Großes Glück für die Münchner!

43. Minute: Jetzt spielen es die Bayern mal schnell von hinten raus. Kane bekommt an der Mittellinie den Ball und leitet stark weiter auf Sané, der läuft aufs Tor zu, hat aber einen schlechten letzten Kontakt. Muslera kommt raus und luchst Sané im letzten Moment den Ball ab. Da war mehr drin.

39. Minute: Nächste dicke Chance für Galatasaray! Icardi kommt nach der Ecke frei zum Kopfball, der geht knapp rechts drüber. 11:3 Torschüsse und mehr Ballbesitz für die Türken bis zu diesem Zeitpunkt. Die Bayern geraten hier regelmäßig in Bedrängnis.

Frech vom Punkt: Mauro Icardi chipt den Ball beim Elfmeter ins Tor. © IMAGO / ANP

37. Minute: Besonders das unsaubere Passspiel bereitet den Bayern Probleme. Nach jedem Ballgewinn sucht Gala den schnellen Weg nach Vorne. Ein langer Ball auf den unglaublich aktiven Aktürkoğlu wird driekt wieder gefährlich, aber Ulreich kann den Abschluss von halblinks aus kurzer Distanz parieren.

35. Minute: Nach einer Ecke von Coman kommt Kane zum Kopfball, aber Muslera kann den Ball fangen. Der anschließende Konter der Türken bringt nichts ein.

33. Minute: Es bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Icardi vergibt aus der zweiten Reihe, auf der anderen Seite landet Sanés Schuss über dem Kasten. Die Bayern haben zusehends weniger Entlastungsangriffe.

Galatasaray gegen FC Bayern: Icardi trifft vom Punkt zum Ausgleich

30. Minute: TOR für Galatasaray! Mauro Icardi bleibt ganz cool vom Punkt und chipt den Ball abgezockt in die Mitte. Ulreich fliegt vergeblich in die linke Ecke. Das Stadion explodiert.

28. Minute: Es gibt Elfmeter für Galatasaray! Über links kommt der Ball in die Mitte, Icardi will im Strafraum an den Ball, wird aber von Kimmich am Fuß getroffen und geht zu Boden. Schiedsrichter Davide Massa zeigt sofort auf den Punkt.

26. Minute: Die Türken stehen extrem hoch. fast alle Spieler stehen in der Hälfte des Rekordmeisters. Einen Konter konten die Bayern so schon zur Führung ausspielen. Im Moment gelingt aber nicht der letzte Pass hinter die Kette.

23. Minute: Einen weiten Einwurf von Gala verlängert Mazraoui mit dem Hinterkopf an den eigenen Außenpfosten! Die Ecke danach bringt nichts ein, aber die Türken pressen hoch und gewinnen den Ball. Torreira kommt zentral rund 16 Meter vor dem Tor an den Ball, sein Schuss geht knapp drüber.

21. Minute: Galatasaray spielt sich den Ball um den Sechzehner der Münchner herum und kreiren auf rechts viel Platz. Nach der Flanke von Boey kommt Icardi zum Kopfball, der an den Arm von Kim springt, es gibt aber zu Recht keinen Elfmeter. Auch wenn die Fans das anders sehen.

18. Minute: Die Bayern haben Probleme im Spielaufbau, Galatasaray läuft immer wieder hoch an. Oft müssen sich die Münchner mit langen Bällen behelfen. Die erste Druckphase der Türken hat der Rekordmeister aber vorerst überstanden.

15. Minute: Es geht hin und her! Sané wird im letzten Moment noch im Sechzener abgelaufen und verpasst einen Abschluss.

11. Minute: Nächste Riesenchance für die Türken! Nach einem Steckpass von Ayhan geht Boey rechts auf die Grundlinie zu. Seine Hereingabe kann Ulreich nur zentral vor die Füße von Aktürkoğlu abwehren. Sein Schuss aus 5 Metern geht drüber. Das muss fast der Ausgleich sein.

9. Minute: Und im Gegenzug trifft Galatasaray fast zum postwendenden Ausgleich. Aktürkoğlu wird im Sechzehner in Szene gesetzt und nimmt den Ball Volley, Ulreich hält stark.

Kingsley Coman trifft zur Führung für den FC Bayern. © IMAGO/Galatasaray SK v FC Bayern München

Galatasaray gegen FC Bayern live: Coman schockt Istanbul

7. Minute: TOOOOOR für den FC Bayern! Mit dem ersten Angriff gehen die Bayern hier in Führung. Musiala setzt auf der linken Seite Sané gut in Szene, der legt den Ball am Rand des Sechzehners rechts rüber zu Coman. Weil Verteidiger Kazimcan vorbeirutscht steht Coman plötzlich ganz frei und verwandelt flach ins linke untere Eck.

6. Minute: Wie erwartet ist es unglaublich laut im Stadion, jede Ballbesitzphase der Bayern wird mit lauten Pfiffen quittiert.

4. Minute: Die Bayern verlieren vorne den Ball und Galatasaray schaltet schnell um. Kim bekommt Icardi noch gestellt, dessen Abschluss geht dann vorbei. Erster guter Angriff der Türken

Der FC Bayern will bei Galatasaray den dritten Sieg im dritten CL-Spiel. © IMAGO/Galatasaray SK v FC Bayern München

1. Minute: Mazraoui foult Zaha halblinks vom Strafraum. Der Freistoß wird direkt fast gefährlich, aber Musiala klärt den Ball.

ANPFIFF. Los geht‘s. Das Spiel läuft.

Update vom 24. Oktober, 18.44 Uhr: Die Bayern spielen in den dunklen Auswärtstrikots von rechts nach links und haben Anstoß.

Update vom 24. Oktober, 18.40 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Joshua Kimmich führt die Bayern als Kapitän aufs Feld. Bei Galatasaray ist Torhüter Muslera der Kapitän. Gleich kommt die Hymne!

Update vom 24. Oktober, 18.28 Uhr: Bei Prime-Video spricht Thomas Tuchel vor dem Anpfiff. Er erwartet ein „aggressives“ Spiel der Türken. Der etwas überraschende Einsatz von „Vollblutstürmer“ Mauro Icardi habe ihn hingegen nicht überrascht. „Wir haben schon etwas damit gerechnet“, so Tuchel. Offensiv will der Trainer ein Spiel „ohne Schnörkel“ sehen, weil „wir werden ständig unter Druck sein.“

Die Mannschaft des FC Bayern wärmt sich im Hexenkessel von Istanbul auf. © IMAGO / ANP

Update vom 24. Oktober, 18.10 Uhr: Die Spannung steigt in Istanbul. Noch etwas mehr als eine halbe Stunde, dann geht es hier los. Gerade gab es auch das erste richtig laute Pfeifkonzert der Fans, als die Spieler des FC Bayern zum Warmmachen auf den Platz liefen.

Update vom 24. Oktober, 17.55 Uhr: Auch die Aufstellung von Galatasaray ist da. Die gute Nachricht für die Türken: Mauro Icardi ist rechtzeitig zum Duell gegen den Rekordmeister wieder fit und startet im Sturmzentrum. Auch Ex-Premier-League-Star Wilfried Zaha steht in der Startaufstellung. Der ehemalige Nationalspieler Kerem Demirbay sitzt zunächst auf der Bank.

Update vom 24. Oktober, 17.39 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Noussair Mazraoui kehrt als Rechtsverteidiger in die Startaufstellung zurück. Konrad Laimer rückt dafür an die Seite von Joshua Kimmich im Mittelfeld. Offensiv beginnen Leroy Sané, Jamal Musiala und Kingsley Coman. Harry Kane ist als Neuner gesetzt. Thomas Müller sitzt zunächst auf der Bank.

Galatasaray gegen den FC Bayern heute im Live-Ticker: Mazraoui beginnt – Müller zunächst auf der Bank

Update vom 24. Oktober, 17.18 Uhr: Der Teambus der Bayern ist am Stadion angekommen. Die Spieler, Trainer Thomas Tuchel und der Staff laufen in die Katakomben des Stadions und betreten anschließend den Rasen – begleitet von den ersten Pfiffen der türkischen Fans.

Update vom 24. Oktober, 17.00 Uhr: Die Bayern wollen heute zum 37. Mal in Serie in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen bleiben. Zum Auftakt gab es diese Saison ein wildes 4:3 gegen Manchester United in der Allianz-Arena. Vor drei Wochen holte der Rekordmeister nach Rückstand einen 2:1-Sieg in Kopenhagen. Galatasaray kam gegen die Dänen nur zu einem 2:2. Gegen United feierten die Türken allerdings einen 3:2-Sieg.

Update vom 24. Oktober, 16.30 Uhr: Nicht nur vor dem Stadion der Türken sind die Bayern gewarnt, auch spielerisch überzeugt Galatasaray in dieser Saison. In der türkischen Süper Lig ist Gala nach neun Spielen noch ungeschlagen. Besonders in der Offensive verfügt das Team von Trainer Okan Buruk über prominente Namen. Neben Wilfried Zaha und Hakim Ziyech steht auch Mauro Icardi seit Juli am Bosporus unter Vertrag. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Stürmer diese Saison schon 14 Treffer. Jedoch verletzte er sich am vergangenen Wochenende, sein Einsatz ist ungewiss.

Update vom 24. Oktober, 15.55 Uhr: Vor dem Champions-League-Kracher der Münchner in Istanbul äußerte sich auch Ex-Nationalspieler Lukas Podolski zu dem Duell. Podolski, der in seiner Karriere für beide Vereine auf dem Platz stand, erwartet eine hitzige Atmosphäre im RAMS Park der Türken. Der 130-fache Nationalspieler freut sich sehr auf das Match zwischen seinen beiden ehemaligen Vereinen: „Das wird ein geiles Spiel!“, wird Podolski auf der Vereinsseite des FC Bayern zitiert. „Es ist ein spektakuläres Stadion und die Stimmung ist fantastisch. Es ist besonders, weil das ganze Stadion mitgeht, jeder steht hinter der Mannschaft“, warnt Podolski die Münchner.

Erstmeldung vom 24. Oktober: Istanbul – Mit einem Mini-Kader von nur 18 Spielern reißt der FC Bayern in der Champions League nach Istanbul zu Galatasaray (18.45 Uhr) an den Bosporus. Die Münchner wollen dabei den dritten Sieg im dritten Spiel in der Gruppenphase der Königsklasse einfahren und einen großen Schritt Richtung Achtelfinal-Einzug machen.

Doch die Bayern sind gewarnt. Galatasaray gewann in der Gruppe bereits gegen Manchester United. Außerdem ist der RAMS Park als absoluter Hexenkessel bekannt.

Thomas Tuchel muss gegen Galatasaray Istanbul den verletzten Leon Goretzka ersetzen. © IMAGO/Markus Fischer

Galatasaray gegen den FC Bayern heute live: Münchner mit Mini-Kader

Im Spitzenspiel der Gruppe A steht Trainer Thomas Tuchel nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Leon Goretzka, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Raphaël Guerreiro fehlen in der Türkei. Zumindest konnte Gnabry nach seinem Armbruch zuletzt wieder trainieren, Neuer wird im Bundesligaspiel am Samstag gegen Darmstadt 98 zurück im Kasten erwartet. Gegen Galatasaray wird er nochmal von Sven Ulreich vertreten.

Auch mit dabei sein wird wohl Noussair Mazraoui. Der Marokkaner steht wieder zur Verfügung, nachdem er zuletzt in Mainz gefehlt hatte. „Wir haben den Regenerationsprozess bis aufs Äußerste beschleunigt. Wir sind in den letzten Tagen ein bisschen Risiko gegangen, in Abstimmung mit dem Spieler“, sagte Tuchel.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Galatasaray gegen FC Bayern: Ärger um Bayern-Star vor Anpfiff

Dabei steht Mazraoui aktuell eher weniger sportlich im Blickpunkt. Die Pro-Palästina-Posts des 25-Jährigen sorgten in der letzten Woche für Aufsehen. „Wir haben uns sehr tief und grundlegend mit der Thematik befasst“, erklärte Tuchel. Erst zuletzt gab es vom Zentralrat der Juden Kritik am FC Bayern bezüglich des Umgangs mit Mazraoui und dessen Post.

Die Bayern haben seit 36 Gruppenspielen in der Champions League nicht mehr verloren, mit Galatasaray wartet jedoch ein Gegner, der sich im Sommer mit guten Transfers verstärkt hat.

3. Spieltag in der Champions League: Bayern und Tuchel vor „Hexenkessel“ in Istanbul gewarnt

Es werde „extrem emotional, extrem laut“, sagte auch Tuchel. „Wir sind jetzt auch nicht ganz grün hinter den Ohren. Wir trauen uns schon zu, damit umzugehen“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Nicht nur im Stadion erwartet die Bayern eine aufgeheizte Stimmung. In der Nacht zu Dienstag kam es offenbar schon zu einer Massenschlägerei zwischen Fans von Galatasaray und dem Rekordmeister. (LuHa)

Verfolgen Sie das Spitzenspiel der Champions-League Gruppe A zwischen Galatasaray und dem FC Bayern heute ab 18.45 Uhr hier im Live-Ticker.