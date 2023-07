Wer beim FC Bayern jetzt gehen könnte: Tuchels Streichliste nach Tegernsee-Trainingslager

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern absolvierte am Tegernsee sein erstes Trainingslager. Für Thomas Tuchel eine gute Gelegenheit, einen Überblick zu bekommen. Welcher Star fiel durch?

Rottach-Egern – Gleich zu Beginn des Trainingslagers des FC Bayern in Rottach-Egern am Tegernsee sorgte Thomas Tuchel mit einer Aussage für Aufsehen. Auf die Frage, ob er bestätigen könne, dass Leon Goretzka, über dessen Abschied in den Tagen zuvor spekuliert wurde, ab dem 1. September noch zum Kader des Rekordmeisters gehören werde, sagte er: „Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist die Transferzeit noch viel zu früh und es passieren viel zu viele Dinge“.

FC Bayern München Gründungsdatum: 27. Februar 1900 (123 Jahre) Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Höchster Marktwert (Spieler) Jamal Musiala (110 Millionen) Gesamtmarktwert (Kader): 954,50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Thomas Tuchel setzt beim FC Bayern den Rotstift an: Wer kann alles gehen?

Damit gab Tuchel natürlich Raum für allerhand Spekulation, die dadurch genährt wurden, dass während der sechs Tage am Tegernsee kein Spieler der Presse zur Verfügung stand, um die – zugegeben teils wilden Gerüchte – zu entkräften. Stattdessen legte Tuchel noch einmal nach.

„Transferperiode ist Transferperiode“, sagte der 46-Jährige nach dem 27:0-Erfolg gegen den FC Rottach am Dienstagabend: „Deswegen habe ich ganz allgemein gesagt: Es ist immer alles möglich. Es macht überhaupt keinen Sinn, Namedropping zu betreiben und jeden Tag einen anderen Namen reinzuwerfen und zu spekulieren, dass der auch noch gehen könnte.“

Thomas Tuchel setzt beim FC Bayern den Rotstift an. Einige Stars könnten bald gehen. © IMAGO / Ulrich Wagner / ActionPictures / MIS / Sven Simon

Kimmich? Goretzka? Kein Star darf sich beim FC Bayern mehr sicher sein

Dieses Mal wurde Joshua Kimmich als Sau durchs Dorf getrieben. „Ich fange nicht an, zu dementieren“, sagte Tuchel zu dieser Personalie: „Es macht keinen Sinn, dann muss man die Kaderliste durchgehen.“

Nun könnte man es nach den sechs Tagen Trainingslager wie mit Goethe halten („Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“), doch die wenigen für die Presse zugänglichen Einheiten ließen eine Tuchel-Streichliste erahnen. Mit dem einen oder anderen Star plant Tuchel offensichtlich nicht mehr.

FC Bayern: Thomas Tuchels Streichliste nach Tegernsee-Trainingslager

Sadio Mane (31, Linksaußen, Vertrag bis 2025)

In den Trainingseinheiten im Stadion am Birkenmoos war Mané die Unsicherheit anzumerken. Wie schon nach seiner Rückkehr und in den letzten Spielen am Saisonende wirkte der 31-Jährige glücklos. Zwar sah er zum Ende des Trainingslagers wieder austrainierter aus, doch eine Zukunft hat Mané beim FC Bayern nicht mehr. „Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry, da haben wir eine Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht“, sagte Tuchel im Trainingslager. Und diese Konstellation wurde am Tegernsee nicht besser – im Gegenteil. Mané hat die Zeichen der Zeit erkannt und steht offenbar vor einem Wechsl zu CR7-Klub Al-Nassr aus Saudi-Arabien.

Yann Sommer (34, Torhüter, Vertrag bis 2025)

Inter Mailand will die Klausel ziehen und Sommer verpflichten. Dort soll der Schweizer den Abgang von Stammkeeper André Onana vergessen machen. Stand gegen den FC Rottach nicht mehr im Kader. Aus Angst vor Verletzungen? Auch wenn sich das Comeback von Kapitän Neuer weiter hinauszögern sollte, würde sich Tuchel wohl einen anderen Keeper wünschen.

Leon Goretzka will den FC Bayern nicht verlassen – muss es aber vielleicht

Alexander Nübel (26, Torhüter, Vertrag bis 2026)

Will nicht mehr in München bleiben. Die Münchner wollen ihn nicht behalten. „Wir haben ja seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen“, sagte Uli Hoeneß. Problem: Bislang hat er noch keinen Verein gefunden. Leeds United wäre bereit, 10 Millionen für ihn zu zahlen. Nübel aber will nicht in die englische 2. Liga. Der VfB Stuttgart hingegen will ihn lediglich ausleihen, was die Bayern nicht wollen. Stand ebenfalls im Testspiel nicht im Kader.

Leon Goretzka (28, zentrales Mittelfeld, Vertrag bis 2026)

Zwar durfte Goretzka im einzigen Testspiel die Kapitänsbinde tragen. Allerdings nur vom B-Team, das in der zweiten Hälfte dann randurfte. „Leon hatte eine unbefriedigende letzte Phase der Saison“, sagte Tuchel zum Auftakt am Tegernsee. Seine Auftritte in der knappen Woche dort sorgten nicht zwingend dafür, dass Tuchel seine Meinung grundlegend ändern dürfte. Goretzka will die Bayern ein Jahr vor der EM im eigenen Land nicht verlassen. Ein gutes Angebot wird der Rekordmeister für den 28-Jährigen allerdings nicht ausschlagen. Vielleicht öffnet sich beim FC Liverpool eine Tür.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 20 Millionen Euro

Marcel Sabitzer beim FC Bayern? Nun zeigt der BVB Interesse

Bouna Sarr (31, Rechtsverteidiger, Vertrag bis 2024)

Viele wundern sich immer noch, dass der Senegalese beim FC Bayern spielt. Hatte eigentlich nie eine Chance – und nun bekommt man ihn nicht mehr los. Immerhin: Sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus, dann endet auch Sarrs Zeit in München.

Marcel Sabitzer (29, zentrales Mittelfeld, Vertrag bis 2025)

Der Österreicher machte zwar Werbung in eigener Sache, eine Zukunft an der Säbener Straße hat Sabitzer aber trotz seiner auffälligen Leistungen im Trainingslager nicht. Die AS Roma ist dran, hat aktuell aber noch nicht das Geld für den Mittelfeldspieler. Daher soll sich auch der BVB mit Sabitzer beschäftigen.

Zwei Youngster haben auch keine Zukunft mehr beim FC Bayern

Gabriel Vidovic (19, Linksaußen, Vertrag bis 2025)

Durfte sich im Trainingslager nur kurz präsentieren. Soll nach seiner Leihe zuletzt zu Vitesse Arnheim verkauft werden.

Malik Tillman (21, offensives Mittelfeld, Vertrag bis 2024)

War aufgrund einer Verletzung nicht mit am Tegernsee. Soll abgegeben werden, die Bayern hoffen nach seiner starken Saison bei den Glasgow Rangers auf eine zweistellige Millionensumme.

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak