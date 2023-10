Kane-Ekstase nach 50-Meter-Wahnsinn: Erinnerungen an Tor des Jahrzehnts von Bayern-Legende

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München war am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 gefordert. Wir fassen die Reaktionen zum 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga zusammen.

München – Manuel Neuer steht nach fast einem Jahr Verletzungspause wieder im Tor des FC Bayern München: Die Rückkehr des Kapitäns war die große Story vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) gegen den SV Darmstadt 98. Klar, dass der Fokus im Vorfeld auf dem Torhüter lag – aber nicht ausschließlich.

Denn auch TV-Experte Didi Hamann und Bayern-Trainer Thomas Tuchel sorgten für Schlagzeilen. Hamann hatte den Rekordmeister und dessen Coach einmal mehr kritisiert, Tuchel antwortete darauf auf der Spieltags-Pressekonferenz, ehe Hamann erneut konterte.

Die beiden Schauplätze rückten nach dem denkwürdigen 8:0-Schützenfest der Bayern mit einem Kane-Traumtor und drei Roten Karten aber in den Hintergrund. Wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengefasst.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) nach dem Spiel über ...

... sein Comeback: „Ich war positiv aufgeregt. Nicht nervös, aber in gewisser Erwartungshaltung, was passieren würde. Ich habe mich richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, vor den Fans zu spielen und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“

... ein mögliches Karriereende auf dem Weg zu seinem Comeback: „Auf gar keinen Fall. Es gab Höhen und Tiefen, aber ich hatte immer den Willen, zurückzukehren. Ich habe das mit allen hier im Klub gut geschafft. Der mentale Aspekt, ob es nochmal was wird oder nicht: Daran habe ich immer geglaubt, unsere Mediziner und Experten auch.“

... seine Parade gegen Mehlem und seinen Vertreter Sven Ulreich: „Es war ein Eins gegen Eins, da haben wir defensiv nicht ganz so gut ausgeschaut. Das ist auch in der Vergangenheit passiert, da hat Ulle seinen Mann gestanden. Ich bin ihm sehr dankbar, wir haben ein tolles Verhältnis. Ich freue mich, dass er so gut gehalten hat.

... den Rhythmus und die vielen Spiele: „Das wird man sehen. Morgen fahren wir runter, dann werden wir uns am Montag an der Säbener wieder treffen, planen dann die Woche ganz normal. Ich versuche, mich zu regenerieren und mich weiter zu konzentrieren auf die nächsten Aufgaben.“

... seine Gefühlslage: „Ich bin sehr glücklich, bin so happy wie selten nach einem Spiel.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) nach dem Spiel über ...

... die Partie: „Ein verrücktes Spiel, ein komisches Spiel mit den drei Roten Karten. Dann ist es ein Feuerwerk, ich glaube, das gab es noch nie mit acht Toren in einer Halbzeit.“

... Kane: „Harry hat ein ähnliches Tor wie Klaus Augenthaler gemacht (1989 ebenfalls von der Mittellinie, es wurde das Tor des Jahrzehnts, Anm. d. Red.). Das war unglaublich, ein Ausnahmestürmer. Solche Tore erzielt man selten, man sieht sie selten. Er gibt der Mannschaft eine andere Note, er ist ein anderer Spielertyp. Er kann Bälle halten und macht einfach Tore.“

Zwischen diesen Toren liegen 34 Jahre: Harry Kane (l.) und Klaus Augenthaler treffen für den FC Bayern München – jeweils von der Mittellinie. © Ulrich Wagner / Sven Simon / Imago

... Sané: „Leroy ist ein unglaublicher Spieler. Er ist kaum zu stoppen, schießt Tore.“

... die Rote Karte gegen Kimmich: „Natürlich bitter. Aber jeder macht Fehler, zum Fußball gehören Fehler dazu. Er macht so viele gute Spiele, die Mannschaft hat heute auch für ihn gewonnen. Es war alles drin in dem Spiel.“

... Neuer: „Manu hat zwei Mal super gerettet, das Spiel hat ihm gut getan. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter.“

Marcel Schuhen (Torhüter SV Darmstadt) nach dem Spiel über ...

... die Niederlage: „Ich glaube, wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit, zwingen die Münchner zu einem Platzverweis, haben dann eine Riesenchance. Dann bekommen wir zwei Rote Karten. Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, habe ich so auch noch nicht erlebt. Dass das heutige Spiel nicht der Maßstab war, ist klar. Ich würde das Spiel gerne in Gleichzahl spielen.“

... die Bayern: „Sie spielen es einfach gut, wir hatten dann null Zugriff auf dem Flügel. Das war schwer zu verteidigen. Man kann jedes Gegentor analysieren, das werden wir machen und daraus lernen.“

Marvin Mehlem (Mittelfeldspieler SV Darmstadt) nach dem Spiel über ...

... seine vergebene Großchance gegen Rückkehrer Neuer: „Ich freue mich für Manu, ganz Deutschland freut sich. Die Chance muss ich machen, ich muss mir nochmal anschauen, was ich besser machen kann. Ich war auf dem schwächeren linken Fuß, Davies kommt noch hinterher und macht Druck. Ich glaube, ich kann ihn auch machen.“

... die starken Bayern: „Wir haben gegen eines der besten Teams der Welt gespielt. Ich bin stolz auf unser Team, wie wir es gemacht haben. Dann läuft es bisschen gegen uns mit den Roten Karten.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) vor dem Spiel über ...

... Manuel Neuer: „Es ist natürlich schon ein besonderer Tag nach so einer langen Verletzungszeit. Er hat so lange darauf hin gearbeitet, wir freuen uns alle mit ihm. Er macht einen sehr fokussierten Eindruck.“

... den Klassiker gegen den BVB am kommenden Wochenende: „Manuel fühlt sich bereit, wir waren mit dem Trainerteam immer im Austausch. Jetzt wurde festgelegt, dass das der richtige Zeitpunkt ist – auch für große Spiele.“

... eine mögliche Verlängerung von Thomas Müller: „Ich möchte festhalten: Ich bin seit acht Wochen in diesem Verein, Thomas Müller ist FC Bayern München die letzten zehn, zwölf Jahre. Wie ich ihn auf dem Platz und außen rum wahrnehme: Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft. Wir werden Gespräche führen die nächsten Wochen, aber das hängt auch von Thomas‘ Zukunftsplanung ab.“

Seit September 2023 beim FC Bayern München: Sportdirektor Christoph Freund. © Eibner / Imago

... eine mögliche Verpflichtung von Florian Wirtz: „Das ist aktuell nicht unser Thema. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und einige Jungs, die sich super entwickeln. Da würden wir gerne verlängern und die Mannschaft zusammenhalten. Wir werden sehen, welches Puzzleteil uns noch fehlt. Florian Wirtz ist ein sehr guter Spieler, aber wir haben hier auch sehr gute Spieler.“

... die Bayern-Situation rund um Israel und Palästina: „Es gibt Gespräche – mit Nous (Mazraoui, Anm. d. Red.) und der Mannschaft. Das Thema ist sehr sensibel und sehr wichtig. Es gibt auch zwischen Daniel (Peretz, Anm. d. Red.) und Nous Gespräche. Man sieht, was der Sport bewirken kann. Die Jungs sprechen in dieser schwierigen Situation miteinander und das ist wichtig. Bayern München ist sich der Verantwortung bewusst. Die Jungs wollen mit Sport und Fußball überzeugen – gemeinsam. Auch mit den Fans sind wir im Austausch. Jeder hat seine eigene Meinung und macht sich ein Bild. Ich rechne nicht mit einer Fan-Reaktion.“ (akl)

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel über ...

... Manuel Neuer: „Eigentlich bräuchte Manuel ein paar Trainingseinheiten im elf gegen elf auf dem Feld, auch mit der Viererkette, um sich einzustimmen, auch seine Ideen einzubringen. Idealerweise wären wir jetzt im Trainingslager vor der Saison und wir könnten Spielminuten verteilen. Aber so ist es nicht. Manuel ist bereit. Und wenn einer bereit ist, ist es Manu. Zu 100 Prozent.“